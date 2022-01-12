Рівень оплати праці фахівців та представників робітничих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном, - експерти

За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.

Поняття т. зв. "високих зарплат" заробітчан у Польщі – досить відносне: непогано заробляють лише ті, хто працює на шкідливому виробництві або ж є справжніми фахівцями своєї справи, кажуть досвідчені заробітчани й експерти. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

"Тут не слід очікувати якоїсь захмарної зарплати у тисячі доларів. Ні, це не про Польщу. Не враховуємо спеціальності та роботи, де вам платять більше чому: перше – це тому що це шкідливе виробництво або у вас є спеціальність – далекобійник, зварювальник, електрик зі знанням мови", – пояснює заробітчанин і блогер Андрій Зеланс.

За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.

"Ми бачимо тенденцію зростання зарплат в Україні. По-друге, все таке домівки знаходяться тут і родини, і по-третє, це є велика кількість роботи, яка з’явилася, також зросла кількість вакансій, які потребують робочої сили", – каже фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Повертати співгромадян додому має допомогти держава. Крім збільшення доходів населення та соціально-економічної стабільності, експерти радять якнайповніше інформувати українців про ризики трудової міграції – через усі можливі канали комунікацій.