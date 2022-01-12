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Рівень оплати праці фахівців та представників робітничих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном, - експерти

За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.

Поняття т. зв. "високих зарплат" заробітчан у Польщі – досить відносне: непогано заробляють лише ті, хто працює на шкідливому виробництві або ж є справжніми фахівцями своєї справи, кажуть досвідчені заробітчани й експерти. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

"Тут не слід очікувати якоїсь захмарної зарплати у тисячі доларів. Ні, це не про Польщу. Не враховуємо спеціальності та роботи, де вам платять більше чому: перше – це тому що це шкідливе виробництво або у вас є спеціальність – далекобійник, зварювальник, електрик зі знанням мови", – пояснює заробітчанин і блогер Андрій Зеланс.

За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.

"Ми бачимо тенденцію зростання зарплат в Україні. По-друге, все таке домівки знаходяться тут і родини, і по-третє, це є велика кількість роботи, яка з’явилася, також зросла кількість вакансій, які потребують робочої сили", – каже фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Повертати співгромадян додому має допомогти держава. Крім збільшення доходів населення та соціально-економічної стабільності, експерти радять якнайповніше інформувати українців про ризики трудової міграції – через усі можливі канали комунікацій.

Автор: 

робота (1203) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+18
За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном... Ефіопії.
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12.01.2022 12:09
+17
Отакої. Це на кого ця маячня разрахована? Люди мабуть мазохісти на заробітки їздочитись коли поруч така сама зарплатня.
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12.01.2022 12:12
+13
Ви дебіли
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12.01.2022 12:09
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12.01.2022 12:09 Відповісти
За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном... Ефіопії.
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12.01.2022 12:09 Відповісти
А что курят эти эксперты ,а может нюхают ???
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12.01.2022 12:10 Відповісти
Скорее всего на тяжелую наркоту подсели. В альтернативную реальность перебрались.
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12.01.2022 12:13 Відповісти
Пошліть цих експердів а також чинуш з офісу преза і верх ради, на будівництво цеглу носити, за українську зарплату то вони вже на завтра всі будуть в Польщі.
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12.01.2022 12:21 Відповісти
они покупают гречку по 12 грн, мясо по 50грн,
получают зп в сотнях тысчяч гривен
их квартиры и дворцы оплачиваем мы с вами
у них есть десятки тысяч долларов в конвертах за голосование за нужный для олигархов-друзей закон
их наличные исчисляются миллионами...и не гривен!
дети учатся за рубежем и в элитных колледжах
дети обеспечены квартирами и машинами на несколько поколений вперед
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12.01.2022 12:56 Відповісти
Вы забыли про скумбрию по 8 грн...
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12.01.2022 14:00 Відповісти
600 тис. за прошлий рік так цьому і повірили.
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12.01.2022 12:11 Відповісти
Отакої. Це на кого ця маячня разрахована? Люди мабуть мазохісти на заробітки їздочитись коли поруч така сама зарплатня.
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12.01.2022 12:12 Відповісти
На правах реклами. Тільки експерти забули додати рівень медицини, можливості дати освіту дітям, та навіть отримати їхню пенсію, стабільну, а не нашу, яку через пару років інфляція зведе до нуля
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12.01.2022 12:14 Відповісти
если это правда с з/п, то дела еще хуже.

если даже зароботки не есть причина миграции - дела совсем дрянь
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12.01.2022 12:18 Відповісти
Наши убогие эксперДы несут фуету. Сами ничего полезного не делают, а зарплаты имеют, что даже Польша отдыхает.
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12.01.2022 12:20 Відповісти
Кто платит тот и заказывает музыку. Зеленые уроды купили уже всех за наши деньги. 15 лет назад когда я говорил американцам, что у нас зарплата 200 баксов никто не верил. Я был нелегалом и получал 2000 - баксов -это была средняя зарплата. Сейчас средняя - 4000.
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12.01.2022 12:20 Відповісти
классика жанра, по новому

Ни за что на свете
Не ехайте люди,
В Польшу (за кордон) зароблять!
В Польше акулы,
В Польше гориллы,
В Польше большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ехайте, люди
В Польшу зароблять.

В Польше разбойник,
В Польше злодей,
В Польше ужасный
Бар-ма-лей!
...........................................
А дома, работодатели гарантируют вам права: на бесплатный труд, неоплачиваемую пенсию, платные - медицину, образование, карточки на продукты, скумбрию по 8 и раков по 5. крупных. потом. может!
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12.01.2022 12:21 Відповісти
разговор про среднюю ? как у 10000 рабов + 1 суки в мантии / 10001?
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12.01.2022 12:22 Відповісти
Робота гіпсокартонщиком. Київ. 16 000 гр. Польша 4000 зл. - 28 000гр
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12.01.2022 12:22 Відповісти
Добавим более низкие цены на продукты
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12.01.2022 12:36 Відповісти
16000 - это еще очень даже козырно!
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12.01.2022 12:45 Відповісти
Вот допустим, все гипсокартонщики уедут в Польшу. Тогда вы сразу будете значительно больше получать дома.
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12.01.2022 13:05 Відповісти
Кстати я всегда об этом говорю, пока есть куча желающих работать здесь барыги будут платить копейки. Это как с ценами на продукты, пока пипл гребёт все без разбору, цены будут расти бешенными темпами, есть такой смешной термин "плановое подорожание", говорю это как работник торговли с 25-и летним стажем, 😁
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12.01.2022 13:24 Відповісти
Шо ???????????????
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12.01.2022 12:23 Відповісти
Брат двоюродный, сварщик. Венгрия - от 2000 евро на полном обеспечении еда жильё спецодежда
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12.01.2022 12:25 Відповісти
Я не был в Польше, не знаю как там платят. Но мне приходилось сталкиваться с поляками в штатах. Противный народ, жадные и продажные подхалимы. У них и с ними старался не работать.
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12.01.2022 12:32 Відповісти
Странно что у них в Польше уровень ЗП выше, а цены на продукты ниже, да?
А у нас не жадный нарИд, отдал страну на разграбление "простому парню"?))
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12.01.2022 12:39 Відповісти
Это просто обьясняется. У нас олигархическая монополия, малый и средний бизнес давят. У поляков олигархов нет, малому и среднему бизнесу все условия. Реальная свободная конкуренция, потому и цены ниже. К тому же, кажется, там фермерам дают дотации немалые.
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12.01.2022 13:22 Відповісти
Логично, но видимо у нас поляки привели к власти олигархическую власть?
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12.01.2022 13:30 Відповісти
Как бы люди не выбирали, олигархи всеравно будут при власти. У кого больше денег - тот и при власти. Так построил систему еще Кучма и сломать ее нелегко. Да и кто будет ломать, те кто успешно этой системой пользуется? Система у нас самая настоящая феодальная.
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12.01.2022 14:19 Відповісти
Из-за поляков в Британии случился Брекзит.Косвенное подтверждение Ваших слов.
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12.01.2022 12:39 Відповісти
здесь поляки славятся воровством. широкоизвестный слоган "Kaum gestohlen, schon in Polen" - только украли - уже в польше.
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12.01.2022 12:50 Відповісти
Чи не можна термін "фахівці" замінити на більш конкретний.
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12.01.2022 12:37 Відповісти
можно Судья, прокурор, депутат, руководитель укрпочты, укрзализниці, биткоин майнеры при АЭС, ТЭС, ГЭС...
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12.01.2022 13:00 Відповісти
про польшу, за зарплату не знаю, но по австрии, открываем навскидку по специалистам, с простого, допустим электрик

Arbeits - ANGEBOT:
InterWork Personalservice GmbH
www.interwork.co.at

ELEKTRIKER (auch angelernt möglich)
!Ab Montag in Attersee o. Leoben!

Wir suchen laufend und langfristig Elektriker und Helfer mit Erfahrung
Gehalt 2.300 - 2.500 € Netto

+ 4 Tage Woche
+ Zug/Fahrtkosten wird von der Firma bezahlt oder Kilometergeld (Ticketabholcode/Mitarbeiterkarte)
+ Einzelzimmer wird auch von der Firma organisiert und bezahlt

Bei Interesse bitte jederzeit auch heute oder morgen bei melden

Mit ************ Grüßen
INTERWORK

перевести думаю и без гугля сможете, что нетто 2.300 - 2.500 € при 4-х дневной рабочей неделе. и прочих бонусах с оплачиваемым жильём и проездом. это, похоже на ж/д работа. из за короны нехватка специалистов и готовы хоть с завтра взять даже на обучение.
знаєте мову, отримаєте дозвіл на роботу - звертайтесь. не реклама, просто перше шо попалось з "спеціалісти". зрозуміло, чого поляки тут, а українці в польщі.
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12.01.2022 12:37 Відповісти
Тю, теж мені реклама. 😁
На правах реклами - 🔥ПАТ Укр... потрібні електрики, повний соцпакет, спецодяг, зарплата 10000 гривень ⚡⚡
Хто горить бажанням стати щасливим здобувачем цієї сногсшибатєльної вакансії - можу дати телефон менеджера по підбору персоналу😁
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12.01.2022 18:07 Відповісти
))) ну я не знаю, ну думаю, шо шось біля €300, це там мабуть багато. мабуть 10k це таки брутто ))))))
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12.01.2022 18:33 Відповісти
Ніт. Не брутто, а Ляпєц Трупєцкой!))
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12.01.2022 19:18 Відповісти
) тоді скоріше піпец трубецкой.
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12.01.2022 19:43 Відповісти
А можна провозгласить весь список по ЕС и по минимальной оплате в 1 час включая и Украину?
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12.01.2022 12:40 Відповісти
Зачем тебе список. Нашу минималку умножай на 15--20 и получишь и получишь все без списка.
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12.01.2022 13:28 Відповісти
Не верьте зебилам. Работяги в Польше от 4 евро в час, в Германии- от 9,5. Это примерно. Плюс премии, особенно за переработку. Зарплаты специалистов в Германии от 2000 евро в месяц до цифр уже с 4-мя нулями. Комфортное жильё для работяг возле работы от 100 евро в месяц на 1 человека (хостел с удобствами и кухней на 4-х) до 1000 евро в месяц (отдельный коттедж для семьи в Германии).
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12.01.2022 12:46 Відповісти
Парень после колледжа получил ставку в фирме по конкурсу в 1,тыс долларов ..Поработал с годик,подался в Польшу . Работает удаленно на 3х работах.Впольше на 2х и в Харькове на родной фирме.Общий зароботок в месяц более 10 000 долларов.Выписал себе девченку из Харькова.Мечтает в Польше остаться.Бросил ХИРЭ.Считает ничего не дает.Зарисовка с натуры.Окончил 9 классов задрипанной сельской школы.Учился в колледже отвратительно. Но в фирму прошел по конкурсу.
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12.01.2022 12:47 Відповісти
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12.01.2022 12:47 Відповісти
Раджу цим "експертам" споживати помірно аби потім ще не купувати скумбрію по 8грн/кг...)))
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12.01.2022 12:50 Відповісти
Что она несет? Товары и еда в ЕС дороже?
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12.01.2022 12:51 Відповісти
сигарети та алкоголь дорожче,а продукти дешевше навіть делікатеси.
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12.01.2022 14:41 Відповісти
И где они такую пифдунью нашли!? Продуты питания по многим позициям ниже, график он сам такой выбрал.. самое гланое, что есть уверенность в завтрашнем дне, стабильность, правосудие, а не наш дурдом на колесах! ребенка уже отослал учиться ы польшу, первое дешевле, второе уровень учебных заведений не соизмерим с нашими бомжатнями, взяток не берут, скидки на все по ученическому , проезд, питание, развлечения ит.д... после хорошо сданной сессии оформляем скидку на обучение... устроилась на работу официально, работодатель подстраивавется под ее учебу, 20злотых час... так что нахер нам тут пифдеть.. после новых налогов и прочего дурдома, планируем выезжать всей семьей и пошло оно и они (властьимущие) НА КУЙ!! НАРОД УЕЗЖАЙТЕ из этого дурдома, хотя бы ради детей, хоть они будут жить нормально...
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12.01.2022 12:53 Відповісти
в данный момент распродаю все оборудование, и цех по металлообработке - иплажабагадюку тут - похоже правду говорят что Украину бог в карты проиграл...
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12.01.2022 13:03 Відповісти
тоже самое сейчас делаю и все мои знакомые, сказали нахер в Украине вести бизнес.. хочешь себя отыметь в извращенной форме - открой бизнес в Украине...
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12.01.2022 13:09 Відповісти
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12.01.2022 12:53 Відповісти
...по 8 гривень (с)
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12.01.2022 12:53 Відповісти
Хм... Вони кажуть що в Польщі люди працюють за 700 злотих?
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12.01.2022 12:56 Відповісти
Не ниже это сколько?N
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12.01.2022 13:02 Відповісти
18 злотых на самой паршивой работе, если ничего не умеешь - 124 грн в час
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12.01.2022 13:06 Відповісти
Знайомий на заводі 15 золотих (житло+обід)
Брат = фасади = 20зол = з 7,00-18,00 = 6 днів (6-скорочений) = їжа за свій (100зл в тиждень, варив собі сам, кожен день пиво 1) житло безплатно....
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12.01.2022 15:13 Відповісти
Иными словами три часа моей работы электронщика измирительной аппаратуры шестого разряда и из 38-ми летним стажем без вычета налогов. Да-а,действительно европейская зарплата.
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12.01.2022 17:05 Відповісти
фахивцы-эксперты с ОП?)
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12.01.2022 13:07 Відповісти
5 канал?
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12.01.2022 13:10 Відповісти
Гы.
А нефиг возмущаться.
Те рукожопы, которые не поехали на заработки, хрен заработали бы за границей на кусок хлеба.
Все, что в состоянии сам сделать, сам и делаю.
Иначе придется переделывать.
По старой памяти пригласил из фирмы мудака поставить входную дверь.
Помню, приезжали с профессиональным инструментом, резали бетон, как масло.
Это чмо приехало с болгаркой намного хуже, чем у меня, расколупало стену до такой степени, что я уже неделю равняю, не говоря уже об склозняке и прочих радостях.
Аналогично сантехники, штукатуры, электрики.
Сантехнику доверил только выворотить старые трубы из говновода и досвидос.
Хваленые ит-фахивци вообще без мозгов, типо их бога федорова.
Не в состоянии разработать даже бухгалтерию, в то время, как за бугром любая фирма может арендовать себе бухгалтерскую программу и болт ложить на налоговые нововведения.
1С-ники, вообще, начудили и разбежались по норам, как тараканы по всей стране.
Нет их, теперь ведроидом все заняты.
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12.01.2022 13:11 Відповісти
Зелено-блювотні "експерти" розбушевалися ))
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12.01.2022 13:22 Відповісти
Правильно! Молодці! Досить вже паганих новин. Давайте писати новини, які б нам хотілося б читати! А там, може і життя наладиться!
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12.01.2022 13:30 Відповісти
Якась фігня .
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Да ладно ))
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12.01.2022 13:37 Відповісти
Ага, навіть під самим Києвом (10-20 км) роботягам платять по 400-600 грн за день без оформлення, без відпусток та лікарняних. Порахуйте, скільки це за місяць. Про регіони, де 8 000 вважається гарною зарплатнею, я вже мовчу. Опалення центральне прийшло на днях. За 40 метрів - 3000 лише. А ще газ (водонагрівач, плита), вода, ЖЕК, електрика. За комуналку 5000 треба викинути. Ось так і живемо... А хто знімає, я не знаю, як живуть
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12.01.2022 13:53 Відповісти
Конечно, такие «эксперты» как Василий Невмержицкий могут рассказать, что уровень оплаты труда в Украине превышает европейский. Но им почему-то никто не хочет верить )))
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12.01.2022 13:55 Відповісти
Так это Пятый канал Порошенко...и тоже куйню несет. Летом планирую сьездить посмотреть как жизнь в Польше, если понравится думаю буду переезжать, так как моя работа не зависит от места проживания.
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12.01.2022 13:59 Відповісти
Ну що воны пиз"ять! В Чехии на складах без знания языка, без опыта работы платят 150 гривен в час! За месяц 24 тыщи гривен на руки!
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12.01.2022 14:14 Відповісти
тупая антиреклама от бобиков
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12.01.2022 14:18 Відповісти
Можна подумати що той хто живе в Україні та працює не бачить що тут відбувається,та чим більше брехні через ЗМІ зливають на українців тим скоріше відбувається еміграція.
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12.01.2022 14:37 Відповісти
У меня одного рука потянулась дать смаснейшего леща этому г@вноЫксперду?
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12.01.2022 14:42 Відповісти
Розворот 5 каналу до співпраці детектед.
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12.01.2022 15:14 Відповісти
"сюжет 5 канала"____________яблоко от яблони...)))))))))))))))))))))))
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12.01.2022 16:48 Відповісти
Я писал самому Бутусову зачем он фигню пишет про Польшу, предложил интервью хотя бы со мной сделать где я пооучал 25 тыс на" очень вредной работе"собирая товар на складе. Бутусов не ответил. Ясно что все материалы про Полтшу проплачены. А давайте мы все зайдём к Бутусову на фб и спросим, зачем он фигню пишет?
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13.01.2022 07:52 Відповісти
"Добрый вечер. А что именно Вы имеете в виду? Какая-то недостоверная информация о жизни зарубежом попадается? У нас никакой специальной политики нет и заказчиков тем более" так давайте ему напишем какая именно недостоверную информацию он публикует!
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13.01.2022 07:54 Відповісти
На правах рекламы из олкс работник склада в Киеве 12, работник склада в Польше см ту фирму по которой ездил 25
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13.01.2022 08:14 Відповісти
 
 