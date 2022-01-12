Рівень оплати праці фахівців та представників робітничих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном, - експерти
За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.
Поняття т. зв. "високих зарплат" заробітчан у Польщі – досить відносне: непогано заробляють лише ті, хто працює на шкідливому виробництві або ж є справжніми фахівцями своєї справи, кажуть досвідчені заробітчани й експерти. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".
"Тут не слід очікувати якоїсь захмарної зарплати у тисячі доларів. Ні, це не про Польщу. Не враховуємо спеціальності та роботи, де вам платять більше чому: перше – це тому що це шкідливе виробництво або у вас є спеціальність – далекобійник, зварювальник, електрик зі знанням мови", – пояснює заробітчанин і блогер Андрій Зеланс.
За словами експертів, уже зараз рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні не нижчий за обіцяну винагороду за кордоном.
"Ми бачимо тенденцію зростання зарплат в Україні. По-друге, все таке домівки знаходяться тут і родини, і по-третє, це є велика кількість роботи, яка з’явилася, також зросла кількість вакансій, які потребують робочої сили", – каже фінансовий аналітик Василь Невмержицький.
Повертати співгромадян додому має допомогти держава. Крім збільшення доходів населення та соціально-економічної стабільності, експерти радять якнайповніше інформувати українців про ризики трудової міграції – через усі можливі канали комунікацій.
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получают зп в сотнях тысчяч гривен
их квартиры и дворцы оплачиваем мы с вами
у них есть десятки тысяч долларов в конвертах за голосование за нужный для олигархов-друзей закон
их наличные исчисляются миллионами...и не гривен!
дети учатся за рубежем и в элитных колледжах
дети обеспечены квартирами и машинами на несколько поколений вперед
если даже зароботки не есть причина миграции - дела совсем дрянь
Ни за что на свете
Не ехайте люди,
В Польшу (за кордон) зароблять!
В Польше акулы,
В Польше гориллы,
В Польше большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ехайте, люди
В Польшу зароблять.
В Польше разбойник,
В Польше злодей,
В Польше ужасный
Бар-ма-лей!
...........................................
А дома, работодатели гарантируют вам права: на бесплатный труд, неоплачиваемую пенсию, платные - медицину, образование, карточки на продукты, скумбрию по 8 и раков по 5. крупных. потом. может!
А у нас не жадный нарИд, отдал страну на разграбление "простому парню"?))
Arbeits - ANGEBOT:
InterWork Personalservice GmbH
www.interwork.co.at
ELEKTRIKER (auch angelernt möglich)
!Ab Montag in Attersee o. Leoben!
Wir suchen laufend und langfristig Elektriker und Helfer mit Erfahrung
Gehalt 2.300 - 2.500 € Netto
+ 4 Tage Woche
+ Zug/Fahrtkosten wird von der Firma bezahlt oder Kilometergeld (Ticketabholcode/Mitarbeiterkarte)
+ Einzelzimmer wird auch von der Firma organisiert und bezahlt
Bei Interesse bitte jederzeit auch heute oder morgen bei melden
Mit ************ Grüßen
INTERWORK
перевести думаю и без гугля сможете, что нетто 2.300 - 2.500 € при 4-х дневной рабочей неделе. и прочих бонусах с оплачиваемым жильём и проездом. это, похоже на ж/д работа. из за короны нехватка специалистов и готовы хоть с завтра взять даже на обучение.
знаєте мову, отримаєте дозвіл на роботу - звертайтесь. не реклама, просто перше шо попалось з "спеціалісти". зрозуміло, чого поляки тут, а українці в польщі.
На правах реклами - 🔥ПАТ Укр... потрібні електрики, повний соцпакет, спецодяг, зарплата 10000 гривень ⚡⚡
Хто горить бажанням стати щасливим здобувачем цієї сногсшибатєльної вакансії - можу дати телефон менеджера по підбору персоналу😁
Брат = фасади = 20зол = з 7,00-18,00 = 6 днів (6-скорочений) = їжа за свій (100зл в тиждень, варив собі сам, кожен день пиво 1) житло безплатно....
А нефиг возмущаться.
Те рукожопы, которые не поехали на заработки, хрен заработали бы за границей на кусок хлеба.
Все, что в состоянии сам сделать, сам и делаю.
Иначе придется переделывать.
По старой памяти пригласил из фирмы мудака поставить входную дверь.
Помню, приезжали с профессиональным инструментом, резали бетон, как масло.
Это чмо приехало с болгаркой намного хуже, чем у меня, расколупало стену до такой степени, что я уже неделю равняю, не говоря уже об склозняке и прочих радостях.
Аналогично сантехники, штукатуры, электрики.
Сантехнику доверил только выворотить старые трубы из говновода и досвидос.
Хваленые ит-фахивци вообще без мозгов, типо их бога федорова.
Не в состоянии разработать даже бухгалтерию, в то время, как за бугром любая фирма может арендовать себе бухгалтерскую программу и болт ложить на налоговые нововведения.
1С-ники, вообще, начудили и разбежались по норам, как тараканы по всей стране.
Нет их, теперь ведроидом все заняты.
:Р