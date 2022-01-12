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Держава підтримає найбільш постраждалі галузі. Будемо вживати точкові заходи, - заступник керівника ОП Шурма

Держава підтримає найбільш постраждалі галузі. Будемо вживати точкові заходи, - заступник керівника ОП Шурма

Галузі, які найбільше постраждали від викривлення ринкової ситуації, наприклад пандемії COVID-19 або 20-разового подорожчання газу, можуть розраховувати на підтримку держави.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Багато галузей отримали значну вигоду від буму на сировинні товари, тобто достатньо маржі, щоб пережити ці три-чотири місяці пікових цін на енергоресурси. Але є справді окремі сектори, де буму цін не було. Там будемо вживати точкові заходи", – сказав він, зокрема, коментуючи ситуацію на ринку природного газу.

Шурма наголосив, що для населення таке подорожчання газу також було б надчутливим, тож держава відреагувала дуже швидко.

"Хоча ціна на газ зросла у 20 разів, ми цю ситуацію штучно утримали (для населення. – Ред.). Що стосується індустрії, будемо секторально дивитися", – зазначив заступник глави ОП.

Як ще один приклад такого підходу він навів програму "єПідтримка", яка точково допомагає секторам, що найбільше постраждали від запровадженого в пандемію COVID-19 карантину.

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"У програмі немає готелів та ресторанів, тому що ми вивчили статистику - там нормальна динаміка. Можливо, у готелях не допандемічне завантаження, але динаміка хороша. А от деякі сектори справді просіли", - пояснив Шурма.

За його словами, у спортивних клубах чи театрах сильно зменшилося відвідування, водночас залишилася необхідність утримувати та опалювати великі площі.

"Тому спілкуватимемося з індустріями, вивчатимемо, де справді просідання, а де спекуляції. Де справді проблема, шукатимемо інструменти для допомоги", – наголосив заступник глави ОП.

Автор: 

газ (10429) ціни (3941) Офіс Президента (2022) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+10
Після подібних "підтримок" ці галузі можуть зникнути...
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12.01.2022 12:28
+10
Напишіть чому постраждали галузі, коли і хто до цього призвів.
І хто за який рахунок буде компенсувати постраждалим.
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12.01.2022 12:28
+8
може, не треба?
Бо все, чого торкається зелена руця, стає лайном або руйнується..
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12.01.2022 12:28
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Після подібних "підтримок" ці галузі можуть зникнути...
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12.01.2022 12:28 Відповісти
а ШО ПРАВИТЕЛЬСТВА УЖЕ НЕТ ! тЕПЕРЬ шаутма РУКОВОДИТ ЭКОНОМИКОЙ???
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12.01.2022 12:31 Відповісти
Напишіть чому постраждали галузі, коли і хто до цього призвів.
І хто за який рахунок буде компенсувати постраждалим.
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12.01.2022 12:28 Відповісти
може, не треба?
Бо все, чого торкається зелена руця, стає лайном або руйнується..
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Уявляю що ці дебілі зараз натворять у країні!
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12.01.2022 12:29 Відповісти
уряяяяяя!!!!! дадут по 2000 гр ,вот заживём
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12.01.2022 12:29 Відповісти
ну да. кинотеатр это да. им надо бабла дать. там нищеброды. а ты мелкий ФОП бегом плати 20к за отопление за месяц своих жалких 50 квадартов и бысро покупай кассовый аппарат за 10+к грн. офигевший ты ФОП - жирный кот. надо тебя стричь. а вот кинотеатры это да, там бидоси. их надо поддерживать
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12.01.2022 12:30 Відповісти
и снова, держава это шурма?
а как же целый кабинет целых министров?
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12.01.2022 12:31 Відповісти
Ну, якщо шаурма заявив... Киздець, тим галузям, незбіжний!
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12.01.2022 12:33 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27826434.html Якщо ви не знали, яка система правління в нашій країні

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12.01.2022 12:33 Відповісти
До нового року у вас було все в порядку,а після щось пішло не так?

Брехуни!!!
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12.01.2022 12:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27826339.html Экономические победители и проигравшие за период пандемии


В то время, как пандемия коронавируса все еще продолжается, экономика большинства стран ОЭСР начала восстанавливаться после последствий 2020 года. Согласно данным, собранным The Economist, Ирландия является страной с самым высоким ростом ВВП в период с четвертого квартала 2019 года по третий квартал 2021 года.
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12.01.2022 12:35 Відповісти
Йолопи! У нас війна, яка буде тривати роками. Оборонка- галузь, що найбільш постраждала від зеленої шоу-бізнесової влади. А їх мізки спрямовани тільки на розваги та розпіл бюджету.
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12.01.2022 12:35 Відповісти
Что за комуняцкая лексика - держава пидтримуе,это похоже на незаконное перераспределение бюджетных средств чинушкам офиса клоуна.
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12.01.2022 12:49 Відповісти
не покидает меня мысль, что такими заявлениями непрофильными чиновниками должно заниматься ДБР
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12.01.2022 12:53 Відповісти
Ну , тут всё просто - наиболее пострадавшими признают Колому , Фирташа , Гудка, Новинского . Г гадалке не ходи .
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12.01.2022 12:58 Відповісти
Свои галузи. Понятно
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12.01.2022 13:16 Відповісти
ЗЕ выбрал путь Мадуро - все, что он брался "поддерживать", угроблено.
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12.01.2022 13:36 Відповісти
нехай бубочка видасть Бєню то і ціни на електрику впадуть
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12.01.2022 14:24 Відповісти
 
 