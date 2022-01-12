Пєсков про можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Будь-яке розширення Альянсу - загроза для Росії
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Будь-яке розширення НАТО турбує Росію. НАТО – це не інститут розвитку. НАТО – інструмент конфронтації. Альянс так задуманий, він такий спроектований, так існує. Це абсолютний факт. Розширення є для нас загрозою", - сказав представник Кремля.
Раніше повідомлялося, що заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд допустила можливість вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Нині обидві країни залишаються країнами-партнерами Альянсу.
Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс на саміті у Бухаресті у квітні 2008 року прийняв політичну заяву про те, що "Україна та Грузія згодом стануть членами НАТО". У лютому 2019 року Верховна Рада України схвалила поправки до Конституції країни, що закріплюють прагнення країни до Північноатлантичного Альянсу. Київ набув статусу партнера організації з розширеними можливостями.
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пока выгребная яма создаёт проблемы для окружающих стран никто не задаёт вопросы, что там происходит в её середине, все пытаются решить череду факапов, которые выгребная яма насоздавала
А где, как в нашем случае, 100 тысячные учения у границ Финляндии и Швеции, ультиматумы, бряцанье оружием !?
Тот случай, когда понтами страны не запугаешь, в отличие от нашей страны, когда верховный - предатель и сц*кло !
13 січня 1972 КҐБ доповідав:
«…11 січня цього року доповідав про арешт емісара закордонного націоналістичного центру, підданого Бельгії - Добоша Ярослава, отримані від нього свідчення про злочинні контакти з націоналістично налаштованими особами по справі «Блок» і їхніми зв'язками заплановані заходи по проведенню обшуків у цих осіб з метою вирішення питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Згідно з планом, 12 січня операція у справі «Блок» була розпочата. Проведені обшуки у м. Києві у І. Світличного, Є. Сверстюка, З. Антонюка, Д. Шумука, Л. Селезенка, В. Стуса, Н. Світличної, О. Мешко та її сина О. Сергієнка.
У цей же ж день були проведені обшуки у м. Львів у В. Чорновола, С. Шабатури, подружжя Калинців, І. Геля, Г. Чубая, М. Осадчого, Л. Попадюк, А. Волицької..." https://t.me/Archivartifacts/1282
"Будь какая Сигнализация беспокоит Нас. Сигнализация - инструмент конфронтации. Сигнализации так задуманы, так спроектированы, так существуют. Это абсолютный факт. Установка Сигнализаций есть для нас угрозой".
туалетного йоршика-
це загроза для чистоти
очка кацапського
унітазу !
Поэтому Писькову пора в }{уйловский "рай" собираться.
Там ниже в слове "письков" опечатка, а так в самый раз.
існування іноземних держав - загроза для расісі
існування інших народів, окрім русскага - загроза для расісі
то какие претензии к Финляндии и Швеции???)
ПОШЛИ НА Х.......Й!!!!!
А в результаті договору, укладеного 12 березня 1940 року в Москві війна припинялася, натомість срср анексував значні фінські території (на півдні - ряд островів, Карельський перешийок, місто Віпурі (Виборг), місто Сортавала, на півночі - місто Куолаярві з прикладною терлі ), а також західну частину півострова Рибачий і частину півострова Середній Загальні територіальні втрати Фінляндії склали більше 40 тис. км 2. У 1944 році 19 вересня Фінляндію змусили підтвердити результати московського договору Петсамо з прилеглим районом, здала в оренду півострів Порккала, зобов'язувалася виплатити великі репарації і дати окупаційним кремлівським військам право транзиту через свою територію.10 лютого 1947 року був укладений Паризький мирний договір, який підтвердив окупацію і анексію.
Чи поверне маленька Фінляндія свої рідні але окуповані проклятим кремлем території, це дуже проблемне питання. А ось втратити свою землю може ще більше, тому що як і Швеция не перебуває в НАТО і ні хто їх не захистить.