Пєсков про можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Будь-яке розширення Альянсу - загроза для Росії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Будь-яке розширення НАТО турбує Росію. НАТО – це не інститут розвитку. НАТО – інструмент конфронтації. Альянс так задуманий, він такий спроектований, так існує. Це абсолютний факт. Розширення є для нас загрозою", - сказав представник Кремля.

Раніше повідомлялося, що заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд допустила можливість вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Нині обидві країни залишаються країнами-партнерами Альянсу.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс на саміті у Бухаресті у квітні 2008 року прийняв політичну заяву про те, що "Україна та Грузія згодом стануть членами НАТО". У лютому 2019 року Верховна Рада України схвалила поправки до Конституції країни, що закріплюють прагнення країни до Північноатлантичного Альянсу. Київ набув статусу партнера організації з розширеними можливостями.

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