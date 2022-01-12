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Новини Війна
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Пєсков про перемовини РФ зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки": Тут немає місця якимось ультиматумам

Пєсков про перемовини РФ зі США і НАТО щодо

У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість появи ультиматумів під час перемовин щодо так званих "гарантій безпеки" із США і НАТО. У Кремлі запевняють, що не ведуть перемовини із позиції сили.

Про це заявив прессекретаря президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не ведемо перемовини із позиції сили. Тут немає і не може бути місця якимось ультиматумам. Просто ситуація дійшла до якоїсь критичної межі, що далі не можна зволікати і потрібно відповісти на стурбованість, яка була нами озвучена", - зазначив він.

Він також зазначив, що останні "агресивні заяви Вашингтона", які стосуються переговорів з Росією, викликають інтерес у Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Будь-яке розширення Альянсу - загроза для Росії

Автор: 

НАТО (6445) перемовини (2899) Пєсков Дмитро (1625) росія (65191) США (22840) ультиматум (25)


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Топ коментарі
+16
А уявіть що буде, якщо "дати їм по яйцям" (с).
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12.01.2022 12:55
+15
Поведінка кацапів схожа на поведінку невеликого пса , який іде на гавкає ,але коли побачить великого , починає тікать скавчатись і сцяти під себе
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12.01.2022 12:54
+13
Эка как запел!Когда нафуй послали,с понтами!!
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12.01.2022 12:53
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Эка как запел!Когда нафуй послали,с понтами!!
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12.01.2022 12:53 Відповісти
А уявіть що буде, якщо "дати їм по яйцям" (с).
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12.01.2022 12:55 Відповісти
ага одни молитвы и смирения у Х..ла... воплощение Дьявола.во плоти..тьфу гыдота..ублюдочно мошкнско оленеводческая....
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12.01.2022 13:00 Відповісти
срочно нужно это сделать как можно быстрее... наконец то раздуплились гады в нато и европе и сша.... поняли что такое рассея ...********** нужно наопережение... этих отморозков нужно давить ...угрожать... делать реальные санкции,вооружать срочно по взрослому УКРАИНУ! не дать шансов даже думать про вторжение и войну с нато! и они обосруться сами..... хватит угрожать миру не достраны .сколько можно дипломатии...русня перешла уже все красные линии возомнив себя супер пупер державой наклепавши оружия втихаря тысячами едениц .распоясались дальше не куда уже своим хотелками и угрозами... щимить нужно срочно.
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12.01.2022 13:07 Відповісти
Поведінка кацапів схожа на поведінку невеликого пса , який іде на гавкає ,але коли побачить великого , починає тікать скавчатись і сцяти під себе
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12.01.2022 12:54 Відповісти
Уже нема ? Как-то быстро вата поплыла ,видать им показали их счета в Западных банках ,тамашнюю недвижимость и сразу не стало место ультиматумам ...всё правильно ,теперь вам в стойло ...
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12.01.2022 12:55 Відповісти
О как запели...Шо огурцов в сраку напхали что аж торчат??
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12.01.2022 12:55 Відповісти
"За шо баролись - на то и напаролись"... А ви, гниди, думали , що буде інакше !??? У стійло, паскуди, у стійло.
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12.01.2022 14:23 Відповісти
Ми не ведемо перемовини із позиції сили Джерело:

и не надо. спокойнее надо, товарищ
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12.01.2022 12:55 Відповісти
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12.01.2022 12:56 Відповісти
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12.01.2022 13:03 Відповісти
Якось спочатку прочиталось - московская городская РЯТУВАЛЬНАЯ служба.
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Главное, что гроб в Украине делают...
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12.01.2022 13:38 Відповісти
Головне - начинка для труни.
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12.01.2022 14:06 Відповісти
Но мы его все равно поставим
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12.01.2022 12:59 Відповісти
Как Рябков выдал. ...Вы нас шантажируете санкциями за то, что мы шантажируем вас нападением на Украину, нет шантажу!!!...
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12.01.2022 13:01 Відповісти
хіба туалетний йоршик здатний розрізняти терміни ультиматум і стурбованість?
він за своїм призначенням здатен лише полірувати унітаз, то ж нехай кожен займається своїми обовязками.
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12.01.2022 13:01 Відповісти
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12.01.2022 13:02 Відповісти
Пограбували сусіда а тепер вимагають гарантій не притягнення до відповідальності.
І Світ сів ці гарантії обговорювати.
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12.01.2022 13:03 Відповісти
по отсутствию в тамошных медиа массового победобесия по поводу последних переговоров, по дидовски у парашников не пошло ))) в основном писюнкова и машку на высеры поставили.
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12.01.2022 13:03 Відповісти
Коли слухаєш неголену зону бікіні Навки)))
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12.01.2022 13:18 Відповісти
Смерть окупантам!
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12.01.2022 13:38 Відповісти
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12.01.2022 13:46 Відповісти
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12.01.2022 13:47 Відповісти
"плюшевый" писюков и гопник рябков не иначе разные страны притставляют
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12.01.2022 13:48 Відповісти
здається пацаки "свої манатки" засунули собі в дупу
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12.01.2022 14:20 Відповісти
Вони бажали бути "чатланами". Але реалії світу -ви навіть не"пацаки" і не ПОЦи... Ви -полупоци.
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12.01.2022 14:29 Відповісти
 
 