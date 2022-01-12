Пєсков про перемовини РФ зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки": Тут немає місця якимось ультиматумам
У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість появи ультиматумів під час перемовин щодо так званих "гарантій безпеки" із США і НАТО. У Кремлі запевняють, що не ведуть перемовини із позиції сили.
Про це заявив прессекретаря президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми не ведемо перемовини із позиції сили. Тут немає і не може бути місця якимось ультиматумам. Просто ситуація дійшла до якоїсь критичної межі, що далі не можна зволікати і потрібно відповісти на стурбованість, яка була нами озвучена", - зазначив він.
Він також зазначив, що останні "агресивні заяви Вашингтона", які стосуються переговорів з Росією, викликають інтерес у Москви.
Топ коментарі
+16 Oljik
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показати весь коментар12.01.2022 12:53
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и не надо. спокойнее надо, товарищ
він за своїм призначенням здатен лише полірувати унітаз, то ж нехай кожен займається своїми обовязками.
І Світ сів ці гарантії обговорювати.