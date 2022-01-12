Пєсков про перемовини РФ зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки": Тут немає місця якимось ультиматумам

У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість появи ультиматумів під час перемовин щодо так званих "гарантій безпеки" із США і НАТО. У Кремлі запевняють, що не ведуть перемовини із позиції сили.

Про це заявив прессекретаря президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не ведемо перемовини із позиції сили. Тут немає і не може бути місця якимось ультиматумам. Просто ситуація дійшла до якоїсь критичної межі, що далі не можна зволікати і потрібно відповісти на стурбованість, яка була нами озвучена", - зазначив він.

Він також зазначив, що останні "агресивні заяви Вашингтона", які стосуються переговорів з Росією, викликають інтерес у Москви.

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