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Латвія (1290) НАТО (6206) росія (63568)

Якщо війна з РФ буде, НАТО до неї готове, - прем’єр Латвії Каріньш

Якщо війна з РФ буде, НАТО до неї готове, - прем’єр Латвії Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає майже неможливим військовий конфлікт між Росією та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас. Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до його складу, а також, де НАТО може розміщувати війська", - сказав політик.

За словами Каріньша, військовий конфлікт між Росією та НАТО став би найгіршим сценарієм.

"Якщо буде війна, то НАТО готове, але війна Росії з НАТО майже неможлива, тому що це буде велика світова війна", - підсумував прем'єр-міністр Латвії.

Перший раунд консультацій щодо пропозицій Москви про гарантії держбезпеки завершився в Женеві 10 січня. Російську делегацію представляли заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков та заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін, американську – перший заступник держсекретаря США Венді Шерман. 12 січня розпочалася перша за 2,5 роки зустріч Ради Росія - НАТО.

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Топ коментарі
+12
Не смеши людей ,полчаса и ********* нет ,и ответить им нечем ,одни понты и те ржавые ...
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12.01.2022 12:56
+10
Там другая причина, все семьи, любовницы, дети с внуками, правящей верхушки РФ обитают на западе, имеют гражданство, и в рассисю возвращаться не собираются, какая война, с кем? А вот по части блефа они мастера, только почему ведутся так все на это, непонятно...
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12.01.2022 12:57
+7
Тому Україні потрібно в НАТО.
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12.01.2022 12:56
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Это нужно понимать так, что мол пусть Украина воюет сама как хочет, и когда дойдет очередь до Латвии - НАТО опять будет обсуждать вопрос поставки 20-ти стингеров?

Не поймите не правильно, Прибалтика нам помогает как может. Но когда министр Латвии ляпает, что-то вроде - война нато и россии не возможна, то пусть покажет тогда границы, где россия остановится с таким подходом. В Саксонии? У ЛаМанша? Где именно эта граница готовности НАТО что-то делать - я ничего не пойму.
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12.01.2022 14:48 Відповісти
Что бы решить спор о зарплатах- войдите на сайт Росстата , в Раше в 70 % областей и краев ( прочих субъектов ) меньше средней по Украине. По поводу гипер ракеты - ее эффективность зависит от того, что она поражает- войска в окопах и укреплениях - 2 % от силы, большой химзавод 85%. Россия стрельнула ракетами с Каспия по Сирии 20 ракетами ( стоимость бешеная- результат - рва разрушенных сарая). Если у Украины еффективно работать диверсионные группы - будет очень больно- это АС, химзаводы, диверсии на жД и в метро ( с применением ОВ.....). Нужно понимать , что мы будем воевать не с братьями , а с бешеными собаками , орками- по принципу ,, хороший враг- мертвый враг,, На время войны ( и ещё лет на 100) нашими врагами будут все граждане России и мы будем хладнокровными убийцами - только так мы сможем победить.
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12.01.2022 15:03 Відповісти
Имеется ввиду, что это будет война всего мира с Россией........пару дней. Ох уж этот дипломатический язык.
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12.01.2022 15:07 Відповісти
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