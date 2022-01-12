ОП в День українського політв'язня: Дисиденти довели можливість протистояти авторитарному режиму
12 січня 1972-го почалася операція "Блок" - найбільша репресивна акція КДБ проти українських дисидентів.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Майже одночасно було заарештовано більшість відомих представників інтелігенції. Розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва.
"12 січня 1972 року в Києві відбулися арешти поета Василя Стуса, літературного критика Івана Світличного, філософа Євгена Сверстюка, математика й публіциста Леоніда Плюща, багатолітнього в'язня сталінських таборів Данила Шумука, лікаря Миколи Плахотнюка, інженера-економіста Зиновія Антонюка, реставратора Олеся Сергієнка, поета Івана Коваленка", - йдеться в повідомленні.
У Львові були заарештовані публіцист В'ячеслав Чорновіл, журналіст Михайло Осадчий, релігійний діяч Іван Гель, мисткиня Стефанія Шабатура, поетеса Ірина Стасів-Калинець. Пізніше затримали лікаря Семена Глузмана, бібліотекарку Надію Світличну, священика Василя Романюка.
"До кінця 1972 року в Києві, Львові, Харкові, Бориславі, Івано-Франківську, Кременчуку, Скадовську та інших містах України було заарештовано близько ста осіб. А до кінця 1974 року – майже 200.
Попри репресії, ув’язнення й тортури, яких зазнали українські дисиденти, вони на власному прикладі довели можливість протистояти авторитарному режиму – словом, вірою, незламною волею, прагненням свободи, навіть ціною власного життя.
Сьогодні згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що вони вірили в Україну та наближали нашу незалежність", - підсумували в ОП.
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А ЭТО ВОЛОДИМИР !!! ПАТРИАРХ КИЕВСКИЙ
«Влади́мир (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Володимир, в миру Васи́лий Емелья́нович Романю́к, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Василь Омелянович Романюк; https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1925 1925 , село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BD Химчин , Косовский повят, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Станиславовское воеводство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польская Республика - https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 14 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина ) - украинский религиозный деятель, епископ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0 Украинской православной церкви Киевского патриархата , в 1993-1995 годах её предстоятель с титулом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Патриарх Киевский и всея Руси-Украины .»
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года отказался от советского гражданства.
Коли ж нашi украiнцi Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi, З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя Сльози з очей льються.
Чого клоуни та вурки Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди Геть усi ведуться?
P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у в конечко,Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi.
а то что 6 января был день рождения Василя СТУСА ( 84 года) - ни один из ОПы не вспомнил...бо некогда было в Буковеле...не до того...
***
Отак живу: як мавпа серед мавп.
Чолом прогрішним із тавром зажури
все б'юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб.
Повз мене ходять мавпи чередою,
у них хода поважна, нешвидка.
Сказитись легше, аніж буть собою,
бо ж ні зубила, ані молотка.
О Боже праведний, важка докука -
сліпорожденним розумом збагнуть:
ти в цьому світі - лиш кавалок муки,
отерплий і розріджений, мов ртуть.
1968