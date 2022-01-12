ОП в День українського політв'язня: Дисиденти довели можливість протистояти авторитарному режиму

12 січня 1972-го почалася операція "Блок" - найбільша репресивна акція КДБ проти українських дисидентів.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Майже одночасно було заарештовано більшість відомих представників інтелігенції. Розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва.

"12 січня 1972 року в Києві відбулися арешти поета Василя Стуса, літературного критика Івана Світличного, філософа Євгена Сверстюка, математика й публіциста Леоніда Плюща, багатолітнього в'язня сталінських таборів Данила Шумука, лікаря Миколи Плахотнюка, інженера-економіста Зиновія Антонюка, реставратора Олеся Сергієнка, поета Івана Коваленка", - йдеться в повідомленні.

У Львові були заарештовані публіцист В'ячеслав Чорновіл, журналіст Михайло Осадчий, релігійний діяч Іван Гель, мисткиня Стефанія Шабатура, поетеса Ірина Стасів-Калинець. Пізніше затримали лікаря Семена Глузмана, бібліотекарку Надію Світличну, священика Василя Романюка.



"До кінця 1972 року в Києві, Львові, Харкові, Бориславі, Івано-Франківську, Кременчуку, Скадовську та інших містах України було заарештовано близько ста осіб. А до кінця 1974 року – майже 200.



Попри репресії, ув’язнення й тортури, яких зазнали українські дисиденти, вони на власному прикладі довели можливість протистояти авторитарному режиму – словом, вірою, незламною волею, прагненням свободи, навіть ціною власного життя.



Сьогодні згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що вони вірили в Україну та наближали нашу незалежність", - підсумували в ОП.

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