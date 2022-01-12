Росія перекидає на захід озброєння та техніку з бази 5-ої танкової бригади з Бурятії, - CIT

Росія переміщає на захід військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки невідомий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані дослідників Conflict Intelligence Team (CIT).

"Минулого тижня ми і інші дослідники спостерігали в соціальних мережах багато відео, на яких військове обладнання зафільмовано на дорогах, в процесі завантаження на залізничні платформи і на ешелонах, які рухаються на захід. За підписами та коментарями до відео, а також профілями користувачів, які їх виклали, нам вдалося встановити місця їх зйомки. Більшість (за винятком відео перекидання десантників у Казахстан) виявилися зняті у Східному Сибіру та на Далекому Сході — від Бурятії до Приморського краю. Усього нам вдалося виявити близько 30 таких відео, а останні кілька днів їх кількість істотно зросла. Автори та коментатори кажуть, що бачили по кілька подібних поїздів за тиждень або навіть більше одного поїзда на день", - йдеться в матеріалі.

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"Склад техніки, що перевозиться, досить різноманітний — на платформах ми помітили вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" і "Ураган". Крім того, на відео з Новосибірська ми помітили імовірно ЗРК "Тор" або ЗСУ "Шилка" (на 0:20). Разом з технікою в пасажирських та товарних вагонах їде і особовий склад, проте точно його чисельність встановити складно", - додали дослідники.

"Актуальна інформація з більшості платформ недоступна у відкритих базах даних, що говорить про те, що на момент перевірки вони здійснювали рейси з військовою технікою — як ми писали раніше, ми вже стикалися з подібним приховуванням інформації про військові перевезення. Однак, за непрямими даними, ми можемо встановити як мінімум пункти відправлення. Серед них - Улан-Уде (Республіка Бурятія), Борзя (Забайкальський Край), Білогірськ (Амурська область) та Уссурійськ (Приморський край). Географія пунктів відправлення дозволяє припустити, що техніка відноситься до з'єднань всіх чотирьох армій (5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї) Східного військового округу (СВО). Варто зазначити, що один з ешелонів вирушив зі станції Дивізіонна до Улан-Уде, неподалік якої дислокується 5-а окрема танкова бригада, відома участю у боях за Дебальцеве у 2015 році. Таке широке залучення сил, а також те, що деякі ешелони були помічені вже в Новосибірську та Кемерово (тобто поза СВО), не дозволяє пояснити перекидання місцевими навчаннями. Враховуючи, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв нещодавно оголосив про виведення сил ОДКБ з країни, є найбільш ймовірним, що техніка приєднається до сил, зосереджених у Криму та регіонах, що межують з Україною", - зазначили дослідники.