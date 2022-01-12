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Росія перекидає на захід озброєння та техніку з бази 5-ої танкової бригади з Бурятії, - CIT

Росія перекидає на захід озброєння та техніку з бази 5-ої танкової бригади з Бурятії, - CIT

Росія переміщає на захід військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки невідомий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані дослідників Conflict Intelligence Team (CIT).

"Минулого тижня ми і інші дослідники спостерігали в соціальних мережах багато відео, на яких військове обладнання зафільмовано на дорогах, в процесі завантаження на залізничні платформи і на ешелонах, які рухаються на захід. За підписами та коментарями до відео, а також профілями користувачів, які їх виклали, нам вдалося встановити місця їх зйомки. Більшість (за винятком відео перекидання десантників у Казахстан) виявилися зняті у Східному Сибіру та на Далекому Сході — від Бурятії до Приморського краю. Усього нам вдалося виявити близько 30 таких відео, а останні кілька днів їх кількість істотно зросла. Автори та коментатори кажуть, що бачили по кілька подібних поїздів за тиждень або навіть більше одного поїзда на день", - йдеться в матеріалі.

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"Склад техніки, що перевозиться, досить різноманітний — на платформах ми помітили вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" і "Ураган". Крім того, на відео з Новосибірська ми помітили імовірно ЗРК "Тор" або ЗСУ "Шилка" (на 0:20). Разом з технікою в пасажирських та товарних вагонах їде і особовий склад, проте точно його чисельність встановити складно", - додали дослідники.

"Актуальна інформація з більшості платформ недоступна у відкритих базах даних, що говорить про те, що на момент перевірки вони здійснювали рейси з військовою технікою — як ми писали раніше, ми вже стикалися з подібним приховуванням інформації про військові перевезення. Однак, за непрямими даними, ми можемо встановити як мінімум пункти відправлення. Серед них - Улан-Уде (Республіка Бурятія), Борзя (Забайкальський Край), Білогірськ (Амурська область) та Уссурійськ (Приморський край). Географія пунктів відправлення дозволяє припустити, що техніка відноситься до з'єднань всіх чотирьох армій (5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї) Східного військового округу (СВО). Варто зазначити, що один з ешелонів вирушив зі станції Дивізіонна до Улан-Уде, неподалік якої дислокується 5-а окрема танкова бригада, відома участю у боях за Дебальцеве у 2015 році. Таке широке залучення сил, а також те, що деякі ешелони були помічені вже в Новосибірську та Кемерово (тобто поза СВО), не дозволяє пояснити перекидання місцевими навчаннями. Враховуючи, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв нещодавно оголосив про виведення сил ОДКБ з країни, є найбільш ймовірним, що техніка приєднається до сил, зосереджених у Криму та регіонах, що межують з Україною", - зазначили дослідники.

Автор: 

армія рф (17388) кордон (4769) росія (65191) Бурятія (40)


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Топ коментарі
+29
Больные на голову . Пока будут пугать Украину и Грузию , то Швеция, Финляндия, Молдова вступят в НАТО
Затем Азербайджан попроситься - турки будут адвокатами
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12.01.2022 13:15
+21
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12.01.2022 13:25
+17
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12.01.2022 14:06
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Больные на голову . Пока будут пугать Украину и Грузию , то Швеция, Финляндия, Молдова вступят в НАТО
Затем Азербайджан попроситься - турки будут адвокатами
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12.01.2022 13:15 Відповісти
Молдова в НАТО не хочет.
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12.01.2022 13:26 Відповісти
Хочет , просто они планируют объединится с Румынией
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12.01.2022 13:27 Відповісти
сколько там живёт танк на поле боя? 5-7 минут! с учётом низкого боевого духа москальни и способности воевать только когда за спиной стоит загрянотряд - большинство из 3500 танков выгребной ямы будут утилизированы за пару часов, остальные, либо по-бросают, как было в зоне АТО, либо утопят
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12.01.2022 13:32 Відповісти
Если еще надо - могу отдать и свою шапку.
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12.01.2022 13:42 Відповісти
А власть Молдовы говорит иначе.
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12.01.2022 13:43 Відповісти
волохи і молдавани так як пацаки з білорусами. І хочеться і колеться, але своя сорочка то є своя сорочка
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12.01.2022 13:45 Відповісти
У молдаван нет выхода - им нужно попасть на рынок ЕС своей продукцией. Это агарная страна , плодородная земля, трудолюбивый народ , сады персиковые , виноградники. Потому соединившись с Румынией , они выйдут на европейский рынок .
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12.01.2022 13:50 Відповісти
Без таможенных затрат
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12.01.2022 13:51 Відповісти
не все так просто в них є така собі "православная гагаузия"
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12.01.2022 13:53 Відповісти
Болгары тоже православные , а в НАТО
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12.01.2022 15:04 Відповісти
болгари не скрепноправославні на відміну від тюромовних-гагаузів
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12.01.2022 15:21 Відповісти
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12.01.2022 14:09 Відповісти
они - спеша...
а тут клоун еще не все дороги отремонтировал, и что интересно - на ВСЕХ основных направлениях вторжения - дорогам и мостам уделенно 90% внимания.. и бюджетных средств.
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12.01.2022 13:30 Відповісти
Я тоже обратила внимание на это .

Вот Рашка готовилась при Янеке сделать аннексию Украины и потому министр обороны и глава СБУ тогда стали ГРАЖДАНЕ РАШИ.

сейчас тоже подозрительно дороги вдоль границ делают . Может Зе не в курсе , а все это делает ермак
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12.01.2022 13:40 Відповісти
Это отсюда?..
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12.01.2022 13:16 Відповісти
У свинособак нет никаких других аргументов, кроме как тягать свой ржавый металлолом вдоль границ туда сюда...
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12.01.2022 13:16 Відповісти
Шойга решил сэкономить на энергоресурсах. Вместо того, чтобы порезать этот металлолом, образца 1968 года, автогенами, он решил их утилизировать "братскими" джавелинами. Своего рода бронебеляши по бурятски.
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12.01.2022 15:53 Відповісти
боевые буряты желают быть утилизированы
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12.01.2022 13:17 Відповісти
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12.01.2022 13:24 Відповісти
"лудших" нормальные люди берегут,а не посылают за 6-7 тыс километров в чужую страну пограбить.если они ,конечно,лудшие,а не "бабы еще нарожают"
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12.01.2022 14:11 Відповісти
Китай: "Сибірнаш".
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12.01.2022 13:30 Відповісти
А чего ******** воюет другими народностями. Москвичи не хотят идти дохнуть за Х***ла?
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12.01.2022 13:18 Відповісти
Москвичи были всегда гнидами, а не военнослужащими !
Все, кто служил, подтвердят !
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12.01.2022 13:22 Відповісти
Зі мною служив один масквіч не знаю гнида чи ні, але задрот і тормоз це точно.)))
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12.01.2022 13:31 Відповісти
Так мечта москвича, сидеть в ресторане или сауне пить виски и кричать МОЖЕМПАВТАРИТЬ. А по их идее бежать и *повторять* должны беларусы, украинцы, казахи, молдаване и тд.
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12.01.2022 13:35 Відповісти
Вот поетому Х***ло и захватывает другие страны и Украину. Чтобы сами кацапы сидели гуляли, а нами воевать в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе против НАТО и других десятков войнах которые Рашка ведет по всему миру даже в ету минуту. Вон завтра беларусов и крысчан с даунбаситами погонит в Нагорный Карабах или с китайцами или с финами воевать
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12.01.2022 13:39 Відповісти
Не только поэтому. Центральная Россия для жизни не пригодна. А вот выгнать украинцев и заселиться самим в пустующие квартиры на шару в Одессе, Ильичевске - это их мечта.
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12.01.2022 14:39 Відповісти
. 100%. Як свідок, підтверджую. Я не молодий і служив з москвичами(Шестнёв, Якушин, Богданов...
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Кацапы никогда не были воинами. Как на боевые идти, так украинцы, грузины, белорусы, у кацапа диарея сразу. Как в штабе жопу начальству лизать, так кацапы.
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12.01.2022 14:02 Відповісти
Воистину так!
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12.01.2022 15:56 Відповісти


А чего ******** воюет другими народностями. Москвичи не хотят идти дохнуть

«Гражданская война НА Украине». Гражданин из Саха избивает гражданина из Москвы. Особенно свирепствуют на Донбассе якуты, которые не церемонятся ни с кем и избивают даже московских православных христиан. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=LywK4SD6Rsg
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12.01.2022 16:26 Відповісти
этот металлолом вообще ездит сам? там у зилов кунги рржавые аж дыры видны. грады на старых шасси. ну ураганы еще ладно. а танки. это т55?
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12.01.2022 13:19 Відповісти
Т-72) А вот БМП новые, т. е. не советские, и есть подозрения что как раз проблемы будут с новым оружием. Совковое то хоть на совесть делалось +-
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12.01.2022 13:30 Відповісти
хотят увеличить поставки бурятской колбасы горячего копчения на родные бебеня )))
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12.01.2022 13:20 Відповісти
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12.01.2022 13:25 Відповісти
Кацапы такими манёврами решили довести ортодоксального уклониста до истерики, зная его "боевой" дух.....
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12.01.2022 13:25 Відповісти
Это уже звоночек. Горелых бурятов мы уже наблюдали. Эти малоразвитые в моральном плане народы типа бурятов , тувинцев, якутов , без обдумывания стреляют в наших воинов и мирных протестующих в Казахстане. Практически все снайперы ОРДЛО набираются с этих ублюдков .
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12.01.2022 13:43 Відповісти
они охотно едут убивать христиан мусульман и т.д. без разницы, хоть оленя хоть человека, главное зарплата капает и командировочные хорошие.
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12.01.2022 16:05 Відповісти
пацаки вирушили в туристичний тур з гантелями
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12.01.2022 13:47 Відповісти
Припустим що зберуть все що може воювати і полізуть.Так як раптовості нападу нема втрати будуть грандіозні.Бліцкрига американці не допустять.Китайці зможуть ввести війська і провести референдуми на весь Сибір.Протиставити їм буде нічого.Буряти будуть вже обвуглені.
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12.01.2022 13:53 Відповісти
Росія звільняє військові гарнізони на Далекому Сході і у Сибіру для більш зручного розміщення там "миротворців" з НОАК
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12.01.2022 13:55 Відповісти
"Ви бурят? Как я рад"
))

Раби рашистської імперії, хто не б'ється за своєю свободу від рашистів, йде першим на утилізацію від зброї тих, хто б'ється.
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12.01.2022 13:56 Відповісти
А що, з китайцями за Сибір воювати вже не планують? Мудрі китайці їх голими руками візьмуть...
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12.01.2022 13:57 Відповісти
уже всё забрали)) вывески на магазинах на китайском, а в детских садах весёлая детвора
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12.01.2022 16:06 Відповісти
а гном ***** все в солдатики играет...ущербное детство у обнуленного деда было...
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12.01.2022 14:01 Відповісти
Буряты это уже серьезно. Пушечное мясо готовят на прорыв
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12.01.2022 14:01 Відповісти
100 пудов для разведки кинут чеченов и бурятов.
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12.01.2022 15:20 Відповісти
Чим ближче до війни з московією - тим більше нам НАТО надасть озброєння типу Стінгерів, птрк іт.п. Ними навчитись користуватись бажаючих багато і часу треба мінімум. Скоріше за все будуть підстраховувати нас з моря, повітря, землі збиваючи наступальні ракети типу ''іскандер''. Скаженого кацапа ніхто вже не буде терпіти.
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12.01.2022 14:03 Відповісти
Ще би нам ''Патріоти'' не завадили збивати крилаті ракети, стратегічні бомбардувальники окупантів.
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12.01.2022 14:05 Відповісти
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12.01.2022 14:06 Відповісти
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12.01.2022 14:49 Відповісти
переводится как?
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12.01.2022 17:55 Відповісти
мосты с дорогами все починили или оркам обождать ещё?
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12.01.2022 14:07 Відповісти
Я в Днепре живу- просто гражданский!!! Полезут - буду их бить пока бьется сердце!!! Это все что я могу!!!
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12.01.2022 14:10 Відповісти
Яка різниця, де хто - ви в Дніпрі чи ми на Галичині - будемо гаситись до перемоги!
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12.01.2022 14:19 Відповісти
Надіюсь ''найвеличніший'' встигне черговий раз відпочити і зняти для нас крутий відосік, а то я за нього дуже переживаю...
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12.01.2022 14:13 Відповісти
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12.01.2022 14:50 Відповісти
"ордынский дух" - основа "скрепарашного мира".
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12.01.2022 14:17 Відповісти
Пущай катаются. Делать им нех.
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12.01.2022 14:17 Відповісти
Схоже на предсмертні судорги паРаші.
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12.01.2022 14:52 Відповісти
Ну и нафига изначально в Бурятии была нужна танковая бригада?
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12.01.2022 14:59 Відповісти
Она там стояла по жизни. Папа мой служил на этой Дивизионке, у подружки папа был командиром танкового полка и катал нас танке, Селенгу вплавь форсировали. Фу, как вспомню, так вздрогну! Ума палата... Лет по 8 нам было. Разлюбила танкистов напрочь! ( Еще и росточком не вышли.)
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12.01.2022 15:29 Відповісти
Tanki jest lioxkaja dobyca dlia Javelin sistem.Liuboj ruski tank budet podbyt na 98% i nekakaja zacyta nepomozet.U Javelin sistem jest dva zariada,odna protiv zacyti,drugaja idiot priamo v tank,a tam probyvajet tank i vnutri tanka temperatura podnimajetsia do 10 tysiac gradusov
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12.01.2022 15:09 Відповісти
Саме час для КНР скористатися "голою 7ракою" росіян і повернути свої ісконні тереторії!
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12.01.2022 15:10 Відповісти
Точно! Зад голый - можно вводить!
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12.01.2022 16:01 Відповісти
Ніколи не пробував смаженого буряту
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12.01.2022 15:30 Відповісти
Каждому роССиискому танку по ДЖАВЕЛИНУ !!! Слава Украине и на гиляку !!!
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12.01.2022 17:59 Відповісти
 
 