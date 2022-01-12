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Новини Війна
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Цього тижня ЄС напрацює єдину позицію щодо діалогу з Росією стосовно безпеки в Європі, - Боррель

Цього тижня ЄС напрацює єдину позицію щодо діалогу з Росією стосовно безпеки в Європі, - Боррель

Цього тижня пройде низка неформальних зустрічей міністрів оборони та закордонних справ країн-учасниць Європейського союзу. На них буде обговорюватися єдина позиція ЄС щодо безпеки в Європі та діалогу з Росією.

Про це заявив сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Під час неформальних зустрічей міністрів закордонних справ і оборони цього тижня в Бресті ми будемо працювати над конкретною роллю і внеском ЄС. Нам треба прийти до чіткої позиції щодо того, чого ми хочемо досягти в цих дискусіях про архітектуру європейської безпеки, і, більш того, з чіткими діями і внесками. Для досягнення цієї мети ми, європейці, повинні об'єднатися і сформулювати свою відповідь на випадок, якщо Росія здійснить свої погрози Україні або більш широкому порядку європейської безпеки", - зазначив Боррель.

За його словами, в ЄС готуються обговорювати з Росією механізми безпеки в Європі і способи їх поліпшення. У тому числі повернення до загальних принципів архітектури безпеки, що випливають з Гельсінкської хартії, Паризької хартії, угоди між НАТО і Росією та Віденського документа ОБСЄ.

"Що стосується самих відносин між ЄС і Росією, лідери ЄС вже заявили, що будь-які подальші дії проти України спричинять реальні витрати і величезні наслідки", - додав дипломат.

Нагадаємо, сьогодні пройде засідання Ради Росія-НАТО, головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ до України.

Автор: 

перемовини (2899) росія (65191) Євросоюз (13408) Боррель Жозеп (1074)


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Не варто "напрацьовувати єдину позицію" нескінченно, - це елементарне жування соплів. рф-ія - агресор і з нею потрібно говорити відповідною мовою.
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12.01.2022 13:53 Відповісти
Какой?
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12.01.2022 14:01 Відповісти
Існує тільки одна позиція, набити кацяпам їх свиняче рило, і загнати їх в стійло, в резервацію.
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12.01.2022 14:34 Відповісти
Принять Украину в ЕС и НАТО без учёта захваченных территорий по минскому процессу. Лучший способ.
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12.01.2022 15:32 Відповісти
 
 