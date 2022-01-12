Ціни на продукти в цьому році зростуть ще на 10-20%, - радник президента Устенко
Дані світових ринків говорять про збереження тенденції досить високих інфляційних ризиків саме на продовольство.
Радник президента України Олег Устенко очікує зростання цін на 10-20%, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби - все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", - пояснив виданню Устенко.
Топ коментарі
+9 Muron
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+9 Muron
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+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.01.2022 13:28
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грошей надрукували не знамо скільки, а на доларі майже не дається взнаки...
ну, а ціни втримувати то велика робота, при яценюку вони майже не зросли...
глиба-людина....і стіну потужну збудував - ворог і досі не остерігається просувань далі, вглиб континенту україна...
Доля енергоносіїв у виробництві харчів складає 20-60%, в залежності від виду, технології і т.ін.
Енергоносії вже показують впевненне зростання, і, якщо вони зростуть в два рази, то кінцева продукція - від 40 до 120%..
Така ось сумна математика..
Если бы ты сучёнок сказал бы шо они снизятся или хотя бы останутся на том же уровне ну тогда да это было бы по крайней мере нестандартно. А так, пля, тут все такие " экспёрды".
А як же "хуже нібудєт", що зєлєбоби будуть мазати на хліб?