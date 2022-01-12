Ціни на продукти в цьому році зростуть ще на 10-20%, - радник президента Устенко

Дані світових ринків говорять про збереження тенденції досить високих інфляційних ризиків саме на продовольство.

Радник президента України Олег Устенко очікує зростання цін на 10-20%, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби - все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", - пояснив виданню Устенко.

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