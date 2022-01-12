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Ціни на продукти в цьому році зростуть ще на 10-20%, - радник президента Устенко

Ціни на продукти в цьому році зростуть ще на 10-20%, - радник президента Устенко

Дані світових ринків говорять про збереження тенденції досить високих інфляційних ризиків саме на продовольство.

Радник президента України Олег Устенко очікує зростання цін на 10-20%, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби - все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", - пояснив виданню Устенко.

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Автор: 

інфляція (852) продукти (1141) ціни (3941) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+9
Чекаємо на скумбрію по 9,6 грн за кг, виживемо
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12.01.2022 13:30
+9
але і миші, курва, були на елеваторах як собаки, все поїли
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12.01.2022 13:31
+8
Становится боязно за скумбрию по 8 грн....
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12.01.2022 13:28
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Ну тогда вам уже сегодня надо покупать билеты на Ростов ...
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12.01.2022 13:27 Відповісти
Не,на валосипедах поедут...
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12.01.2022 15:16 Відповісти
Становится боязно за скумбрию по 8 грн....
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12.01.2022 13:28 Відповісти
Не панікуйте - буде по 9,50.))
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12.01.2022 13:28 Відповісти
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12.01.2022 15:05 Відповісти
Нагадую - у прошлому році в Україні був рекордний урожай зернових.
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12.01.2022 13:28 Відповісти
але і миші, курва, були на елеваторах як собаки, все поїли
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12.01.2022 13:31 Відповісти
"я вже не кажу про пацюків, самі обичні пацюки. Мій тато. як був малий, з ними грався. А щас піди, пограйся, кожен пацюк, як Б-52! Дракони аж всцикаються..." (с)
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12.01.2022 13:57 Відповісти
А слони?)
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12.01.2022 14:08 Відповісти
Усе пішло на хабарі.
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12.01.2022 15:23 Відповісти
слоны у нас не водятся ( совсем не водятся ) , а водятся в африке , туда по ходу и зерно повезли
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12.01.2022 15:41 Відповісти
"Які слони? Ви їх коли-небудь бачили? Ви ще бронтозаврів би згадали! ***** це все! Басні дідуся Панаса, не було ніяких слонів..." (с)
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12.01.2022 17:02 Відповісти
Если бы вы только знали как дорого обходятся бабушке бене адвокаты в США. Бабушке же надо где то лататься!
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12.01.2022 13:29 Відповісти
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты (
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12.01.2022 13:29 Відповісти
Чекаємо на скумбрію по 9,6 грн за кг, виживемо
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12.01.2022 13:30 Відповісти
Треба будувати більше доріг
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12.01.2022 13:30 Відповісти
просто диво, які міць та запас для економіки створив яценюк...
грошей надрукували не знамо скільки, а на доларі майже не дається взнаки...
ну, а ціни втримувати то велика робота, при яценюку вони майже не зросли...
глиба-людина....і стіну потужну збудував - ворог і досі не остерігається просувань далі, вглиб континенту україна...
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Шо,опять барыга виноват?Вот ведь негодяй!
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12.01.2022 13:34 Відповісти
Саме барига, зелений барига.
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12.01.2022 14:14 Відповісти
Якщо зеленодупа мавпа каже про зростання на 10-20%, то буде 40-50%, а може й більше.
Доля енергоносіїв у виробництві харчів складає 20-60%, в залежності від виду, технології і т.ін.
Енергоносії вже показують впевненне зростання, і, якщо вони зростуть в два рази, то кінцева продукція - від 40 до 120%..
Така ось сумна математика..
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12.01.2022 13:35 Відповісти
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12.01.2022 13:36 Відповісти
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12.01.2022 15:18 Відповісти
Владу у відставку!
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Якщо ціни на зерно і цукор йдуть вгору а Україна це все виробляє то все має бути навпаки і економіка рости.І хрен з тими бобами. Друге діло-енергоносії. І кому ви пишете "форвардні контракти" і "імпортує інфляцію"? На кого ці ваші "вумні" форвардні інфляції розраховані? Якщо люба стаття за правилами повинна подаватися просто й зрозуміло
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Импорт инфляции,виноваты опять не клоуны при власти,а закордонные биржи,молодец,еще один гений экономики из квартального балагана.
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12.01.2022 13:36 Відповісти
"удивительно, но самый тяжелый удар по мясомолочной промышленности нанесёт подорожание сои и пальмового масла" (С)
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Прям Ванга.
Если бы ты сучёнок сказал бы шо они снизятся или хотя бы останутся на том же уровне ну тогда да это было бы по крайней мере нестандартно. А так, пля, тут все такие " экспёрды".
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12.01.2022 13:37 Відповісти
Для начала этот зе-советник должен пояснить, почему у нас продукты первой необходимости, зачастую, дороже, чем в соседней Польше или далёкой Португалии ???
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12.01.2022 13:42 Відповісти
Спасибо большое ЗЕ коменде за конец эпохи бедности.
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12.01.2022 13:43 Відповісти
Начинается єпоха нищеты.
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12.01.2022 15:26 Відповісти
А що, новиє ліца, ні разу не корупціонери-бариги, не можуть справитися з інфляцією і ростом цін?
А як же "хуже нібудєт", що зєлєбоби будуть мазати на хліб?
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12.01.2022 13:46 Відповісти
зебилам надо делать новую дырочку в поясах, и затягивать их потуже, и это будет продолжаться до тех пор пока не сдохните или поумнеете, и не затяните эти пояса на горле тех кого по навыбирали 73% лохов.
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12.01.2022 13:49 Відповісти
Думаю виноват Порох, хотя стойте, у нас же сейчас эпоха конца бидности, найвелычнишый же обесчал, ахаха
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12.01.2022 13:55 Відповісти
Правельнее ...обесцал...
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12.01.2022 15:23 Відповісти
Да сейчас в маркетах продукты из стран ЕС (с доставкой /расстаможкой) цены = продуктам из Украины. С такими успехами местные производители пойдут с протянутой рукой.
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12.01.2022 13:55 Відповісти
Не підуть... Це значить, що наші виробники барижать і закладають надприбутки. Якщо в Польщі енергоносії дорожчі, молоко у фермерів купують не по 5 грн за літр, а персоналу треба платити в кілька разів більше, ніж в Україні, то польський сир у нас ніяк не може коштувати так само, як український! А він іноді і дешевшим буває!
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12.01.2022 14:12 Відповісти
Выбор между нашим сыром и польским - куплю польский
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12.01.2022 14:16 Відповісти
Мало того, в Сільпо чи Мегамаркеті іноді і німецький/голландський сир буває дешевшим за наш!
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12.01.2022 14:24 Відповісти
Наш виробник закладує одразу 3-4 хабаря яки він дає готівкою нашим чиновникам.
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12.01.2022 15:20 Відповісти
І це теж... Хоча пиво наше ж дешевше за імпортне... А там хабарі більші! І водичка, соки, цукерки, шинка, ковбаса українського виробництва ДЕШЕВШІ, а от саме сири чомусь дорожчі...
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12.01.2022 15:24 Відповісти
Перейдем на все импортное, а наши производители пускай едут в Польшу. В Польше будут производить и нам отправлять. Богатеть будет Польша, а мы нищать и вымирать. Вот такой план у зеленых уродов. Хотя у папередников был такой же курс, который и продолжает зеленая плесень. Вперед в светлое зелено-плеснявое будущее!!!
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12.01.2022 14:11 Відповісти
Горох уже стоит как гречка при Азарове, это результат новых **** во власти
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12.01.2022 14:43 Відповісти
Тобто вони зростуть на 50%.
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12.01.2022 15:17 Відповісти
"Обіцяю, що ціна на продукти піде вгору на 10-20%" Устенко.
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12.01.2022 15:23 Відповісти
 
 