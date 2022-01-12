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У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо готовності до "нормандського" саміту: РФ теж готова, але треба виконати наявні домовленості

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо готовності до

Натяки на нову зустріч лідерів у "нормандському форматі" ніколи не зникали, проте розуміння щодо конкретних термінів, коли вона могла б відбутися, немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу журналістам речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає", - сказав представник Кремля.

Відповідаючи на запитання, як у Кремлі оцінюють слова президента України Володимира Зеленського про те, що Київ готовий до необхідних рішень щодо врегулювання ситуації на Донбасі на новому саміті "нормандскої четвірки", Пєсков заявив, що спочатку потрібно виконати вже існуючі домовленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень на саміті лідерів країн "нормандської четвірки"

"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - сказав він.

Зеленський Володимир (23832) кремль (522) Пєсков Дмитро (1625) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+15
В Оман же летал, что то обещал, инвестиций от туда так и нет...
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12.01.2022 13:46
+14
з пацаками можна домовлятись тільки про колір мішків для "200", а інші домовленості від лукавого
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12.01.2022 13:33
+14
Клоун наговорив обіцянок,думав що на сцені 95 кварталу.
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12.01.2022 13:37
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словоблудие
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12.01.2022 13:31 Відповісти
після роздачі жителям донбасу паспортів рф, ситуація кардинально змінилась і вимагає перегляду попередніх домовленостей, оскільки вони часткові і не охвачують проблеми всіх територій україни до лютого 2014 року, на яких значно виросла частка громадян саме рф
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12.01.2022 13:54 Відповісти
з пацаками можна домовлятись тільки про колір мішків для "200", а інші домовленості від лукавого
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Шо там Осел понаобіцяв і не виконав?
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12.01.2022 13:33 Відповісти
В Оман же летал, что то обещал, инвестиций от туда так и нет...
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12.01.2022 13:46 Відповісти
Да то ещё поросенок наобещал и наподписывал. А Зеля никак не разгребет.
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12.01.2022 13:59 Відповісти
Юзик шо лі? Он считает необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с версией, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
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12.01.2022 14:09 Відповісти
9 грудня 2019 року у Єлисейському палаці в Парижі завершилися чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, а також президентом Росії Володимиром Путіним.

Учасники зустрічі в Парижі вказали на доцільність включення «формули Штайнмайєра» в українське законодавство відповідно до варіанта, погодженого в рамках «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи.
https://zaxid.net/normandska_zustrich_chetvirki_pro_shho_domovilisya_parizh_9_grudnya_2019_n1494334
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12.01.2022 14:25 Відповісти
А шо? Вас там на макеевке уже швабрами пользовать начали?
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12.01.2022 16:01 Відповісти
Петушок, прикуси зубило, и сдёрни отсюда
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12.01.2022 17:38 Відповісти
формулу Штанмайера. После этого легализация псевдо республик и амнистия бандитам. А там и появление депутатов Лугандона в ВР
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12.01.2022 14:08 Відповісти
Клоун наговорив обіцянок,думав що на сцені 95 кварталу.
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12.01.2022 13:37 Відповісти
так він з сцени ще і не зліз
прийдеться за ноги стягувати
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12.01.2022 13:49 Відповісти
Не, только хоронить вместе с роялем.
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12.01.2022 14:15 Відповісти
После признательных показаний.
Можно без рояля (разве только если мама с папой купят рояль),в мешке.
Из бюджета и так много украл!
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12.01.2022 15:17 Відповісти
А воно хіба бачить різницю?!!!
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12.01.2022 15:19 Відповісти
что ж такого нашпоц наобещал на прошлой встрече в "нормандИ"?
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12.01.2022 13:48 Відповісти
Клован что-то там пищит нечленораздельное-кацапня что-то как обычно бредовое мычит в ответ. Вообщем всё как всегда.
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12.01.2022 13:50 Відповісти
Зеленый гопник готов слить Украину - именно это оно пообещало на саммите в Париже - амнистия,имплементация формулы штангенциркуля,влияние бамбаса на внешнюю политику и еще много-много "прелестей" для "мудрого" народа о которых не говорят даже...вы сделали это вместе!
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12.01.2022 13:52 Відповісти
Раше так хочется остаться в мировом обществе . Не выйдет , скоро зверинец изолируют .
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12.01.2022 13:52 Відповісти
У нас нет никакой *ситуации на дамбасе* которую нужно урегулировать, У нас есть война с РФ и окупация крыма и дамбаса росийскими войсками которых нужно выбить если они не уйдут сами.
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12.01.2022 13:56 Відповісти
Тут у Кремля полньій облом : то , о чем договорились на вьісшем уровне в Париже , Украина вьіполнила ! А Москва саботировала прекращение огня и отвод тяжельіх вооружений , обмен пленньіми и открьітие новьіх КПВВ . Требование Путина о "прямом диалоге Украиньі с ЛДНР" в Нормандском формате не поддержал никто , поєтому , Украина и не собирается договариваться с марионетками РФ . Песков все прекрасно понимает , из-за чего и заводит рака за камень , в надежде , что Берлинский саммит Нормандского формата им удастся сорвать . Не вьійдет !
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12.01.2022 13:55 Відповісти
И вопрос исчерпан. Гордеев узел и кто его завязал, пора этот узел переименовать в ................................... . Ломать голову будут еще долго над ним, похоже в десятилетее не вложаться.
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12.01.2022 13:58 Відповісти
Где делось зеленое косовороточное чертило? Опять отдыхает за деньги налогоплательщиков?!
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12.01.2022 14:00 Відповісти
Как всегда.
Оно из 2г.8м. на работе было 1г.5м.
И такого наворотило,с моносбродом,что даже Пороху придеться 10 лет разгребать!
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12.01.2022 15:14 Відповісти
самый первый и самый логичный пункт - прекращение огня, не выполнено - идите нафик
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12.01.2022 14:02 Відповісти
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12.01.2022 14:02 Відповісти
Ну добре, що хоч не виконує ... А то він там "надомовляється"
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12.01.2022 14:11 Відповісти
Только отстранение зеленого мудозвона,с посадкой за госизмену снимает Украину ( как государство) с "крючка" обещений по выолнению хотелок кремля.
И возвращает к п.1 - п.3 минских.
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12.01.2022 15:10 Відповісти
Самий перший пункт це лінія розмежування. РФ його ніколи не виконає.
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12.01.2022 15:24 Відповісти
 
 