У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо готовності до "нормандського" саміту: РФ теж готова, але треба виконати наявні домовленості
Натяки на нову зустріч лідерів у "нормандському форматі" ніколи не зникали, проте розуміння щодо конкретних термінів, коли вона могла б відбутися, немає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу журналістам речник глави російської держави Дмитро Пєсков.
"Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає", - сказав представник Кремля.
Відповідаючи на запитання, як у Кремлі оцінюють слова президента України Володимира Зеленського про те, що Київ готовий до необхідних рішень щодо врегулювання ситуації на Донбасі на новому саміті "нормандскої четвірки", Пєсков заявив, що спочатку потрібно виконати вже існуючі домовленості.
"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - сказав він.
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Учасники зустрічі в Парижі вказали на доцільність включення «формули Штайнмайєра» в українське законодавство відповідно до варіанта, погодженого в рамках «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи.
https://zaxid.net/normandska_zustrich_chetvirki_pro_shho_domovilisya_parizh_9_grudnya_2019_n1494334
прийдеться за ноги стягувати
Можно без рояля (разве только если мама с папой купят рояль),в мешке.
Из бюджета и так много украл!
Оно из 2г.8м. на работе было 1г.5м.
И такого наворотило,с моносбродом,что даже Пороху придеться 10 лет разгребать!
И возвращает к п.1 - п.3 минских.