Мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль

У 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень. Але для цього необхідно, щоб трудовий стаж був не менше 30-35 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Україніи Денис Шминаль на засідання уряду, передає Цензор.НЕТ

За словами Шмигаля, у 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів. Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для пенсіонерів, які працюють. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

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"Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 000 гривень", - зазначив Шмигаль.