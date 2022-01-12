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Мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль

Мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль

У 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень. Але для цього необхідно, щоб трудовий стаж був не менше 30-35 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Україніи Денис Шминаль на засідання уряду, передає Цензор.НЕТ

За словами Шмигаля, у 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів. Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для пенсіонерів, які працюють. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд упродовж року 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів, — Шмигаль

"Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 000 гривень", - зазначив Шмигаль.

Автор: 

пенсія (1585) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+14
Можна йти далі, підняти пенсії до 10 тисяч ветеранам першої світової.
Витрат ніяких, але зате який популістський ефект.
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12.01.2022 14:05
+11
Потому что пенсионеры, для них, это балласт...
Красиво 3,14 З дилынькают и делают всё, что бы быстрее передохли...
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12.01.2022 14:00
+10
В пасть им тварюкам эту пенсию забить ,мелкими купюрами ...
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12.01.2022 13:43
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12.01.2022 13:32 Відповісти
Поверни краще ЄСВ для великого бізнесу до часів Ющенка і пенсія виросте в два рази.
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12.01.2022 13:38 Відповісти
Пенсионерам 90+ с января 22 года, установлена пенсия 20тыс. гр., при наличии стажа 35 лет.
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12.01.2022 20:04 Відповісти
При средней продолжительности жизни в Украине -65 лет. Спасибо товарищу Зеленскому за нашу счастливую старость.
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12.01.2022 13:32 Відповісти
Ого, отэто благодетели, ну теперь заживут
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12.01.2022 13:33 Відповісти
А в нас ще такі є? Ще не заамерзли від "покращень"?
Ото скумбрій накупляють - котів кормити будуть
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Хрест на нормальних пенсіях як не заморюється говорити пан Рева поставив своїм популістським рішення пан Яценюк, зменшивши надходження до Пенсійного Фонду у два рази.
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12.01.2022 13:40 Відповісти
Не має різниці хто і як @бав той фонд - якщо взяти і провести нормальний аудит цієї "шарашкіної контори" - американськими експертами (точно не скажу - поправте) - то там можна усім пенсам по 10-15 тис. кожному виплачувати якщо не більше....
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12.01.2022 13:48 Відповісти
Лише в 2022 році завдяки ініціативі Арсенія бізнес зекономить 270 млрд гривень, а пенсіонери відповідно стільки ж недоотримують.
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12.01.2022 13:59 Відповісти
Ну і Ви анекдот розказали, я аж заплакав
НІХТО і НІКОЛИ не збільшить пенсам пенсію - гроші пішли б на велике крадівництво
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12.01.2022 15:16 Відповісти
Папєрєднікі кляті.
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12.01.2022 13:57 Відповісти
Так дороги или пенсии??
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12.01.2022 13:34 Відповісти
це ж скільки скумбрії по 8 грн иможна купити!
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12.01.2022 13:37 Відповісти
скорее всего для пенсионеров и цену на скумбрию по 8 снизят. до по 7.99.
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12.01.2022 13:40 Відповісти
но по карточкам )))
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12.01.2022 14:33 Відповісти
В пасть им тварюкам эту пенсию забить ,мелкими купюрами ...
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12.01.2022 13:43 Відповісти
Дать этим тварям 3000 грн и проверить кто сколько проживёт - чисто для эксперимента...
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12.01.2022 13:56 Відповісти
Заживем!Якщо доживем...
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12.01.2022 13:46 Відповісти
Щось ви з дуже молодих почали. Треба спочатку ощасливити 💯 баксів на місяць тих, кому вже за 100.

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12.01.2022 13:51 Відповісти
Ведь много пенсионеров выходили на пенсию при норме 20-25 лет. Почему на них стала распространяться новая норма 30-35 лет? Если у человека например 28- 29 лет стажу, он теперь не может рассчитывать ни на какие надбавки.
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12.01.2022 13:56 Відповісти
Потому что пенсионеры, для них, это балласт...
Красиво 3,14 З дилынькают и делают всё, что бы быстрее передохли...
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12.01.2022 14:00 Відповісти
Можна йти далі, підняти пенсії до 10 тисяч ветеранам першої світової.
Витрат ніяких, але зате який популістський ефект.
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12.01.2022 14:05 Відповісти
А участникам Куликовской битвы по сколько добавят?
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12.01.2022 15:18 Відповісти
ну этА вАще !!! на отдых, лекарства, внукам, детям помочь и .. и на похороны должно еще остаться...
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12.01.2022 14:26 Відповісти
не... не останется! ))) нехай живут до 100 лет и более и добивают))) пенсионный фонд !!!
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12.01.2022 14:35 Відповісти
Только голосуйте за нас ублюдков лживых воровитых Зе!!!
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12.01.2022 14:31 Відповісти
Страну надо освободить от тех кто не может работать за гроши и ещё требует бабла! Цитата и мысли Зе-дертмака, гетьманцева. третьяковой, тищенко, Безмозглой, милованова......
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12.01.2022 14:32 Відповісти
значит скоро будет хлеб по 40
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12.01.2022 14:33 Відповісти
по 49 грн
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12.01.2022 15:50 Відповісти
Оно ,конечно, и на три тысячи не проживешь....но ,справедливость соблюдать хоть какую-то надо. У супруги 42года непрерывного стажа и работала нач. бюро на оборонном заводе и теперь 3200 гр!?? И зачем тот стаж?
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12.01.2022 14:34 Відповісти
***
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство
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12.01.2022 14:37 Відповісти
Що Ви несете ? Яка "справедливість"? Подивіться на яких тачках ці пі.ари їздять та які палаци будують ! А потім : дєфіціт пєнсіоннага фонда"!!! Зеуроди .
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12.01.2022 15:59 Відповісти
чтоб хлебушек была возможность купить)))
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12.01.2022 16:52 Відповісти
и шо она там обороняла?
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12.01.2022 21:10 Відповісти
Пенсия меньше, чем стоимость гроба.
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12.01.2022 14:42 Відповісти
3000Hrvna = 95 EURO !!
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12.01.2022 14:59 Відповісти
Це на день ? Браво ! Інакше - міністр підарас
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12.01.2022 15:11 Відповісти
У кого неполный стаж получат талон еду и баночку Зелёного горошка
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12.01.2022 15:48 Відповісти
Нехай це чмо протягне місяць за 3000 !
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12.01.2022 15:51 Відповісти
З них комуналка 2700 якраз для хазяїна Ахметова . Бо зараз не справляються.
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12.01.2022 16:02 Відповісти
Більшість українських пенсіонерів не мають стажу 30-35 років ,і що це за такий поділ на сорти ?
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12.01.2022 17:06 Відповісти
Середня тривалість життя в Україні 71 рік, ну нарешті пенсіонери заживуть) напевне не гірше бородатої бабусі Зеленського.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
Коротше це як з ціною на електрику для населення, "кручу верчу наї*ти хочу". Раніше перші 100 кВт були усі м по 90 коп, а тепер 1.44 тім хто вписався у 250 кВт, а таких не дуже і багато. Але ж можна кричати з усіх ЗЕтелеканалів, як вони знизили ціну на електрику.
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12.01.2022 18:52 Відповісти
 
 