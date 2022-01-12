Мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль
У 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень. Але для цього необхідно, щоб трудовий стаж був не менше 30-35 років.
Про це повідомив прем'єр-міністр Україніи Денис Шминаль на засідання уряду, передає Цензор.НЕТ
За словами Шмигаля, у 2022 році очікується підвищення пенсій в кілька етапів. Зокрема, в березні буде проведена індексація, в тому числі і для пенсіонерів, які працюють. Програму доплат розширять на українців старше 70 років, будуть перераховані пенсії для чорнобильців з інвалідністю, а також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.
"Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 000 гривень", - зазначив Шмигаль.
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Ото скумбрій накупляють - котів кормити будуть
НІХТО і НІКОЛИ не збільшить пенсам пенсію - гроші пішли б на велике крадівництво
Красиво 3,14 З дилынькают и делают всё, что бы быстрее передохли...
Витрат ніяких, але зате який популістський ефект.
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство