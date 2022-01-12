Розвиток медицини у 2022 році: Шмигаль анонсував трансформацію системи "прискореними темпами"

Трансформація медичної системи у 2022 році відбуватиметься прискореними темпами завдяки рекордному бюджету, який виділений на цю сферу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ключових позицій стосовно розвитку галузі:



✔️ Суттєве збільшення рівня оплати праці медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень — це вагомий результат для нашої країни.

✔️ Завдяки рекордному бюджету НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати та модернізувати медзаклади.

✔️ Розвиток системи трансплантації в Україні.

✔️ Розширення сфери дії експериментального проєкту з аеромедичної евакуації.

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