Розвиток медицини у 2022 році: Шмигаль анонсував трансформацію системи "прискореними темпами"
Трансформація медичної системи у 2022 році відбуватиметься прискореними темпами завдяки рекордному бюджету, який виділений на цю сферу.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед ключових позицій стосовно розвитку галузі:
✔️ Суттєве збільшення рівня оплати праці медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень — це вагомий результат для нашої країни.
✔️ Завдяки рекордному бюджету НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати та модернізувати медзаклади.
✔️ Розвиток системи трансплантації в Україні.
✔️ Розширення сфери дії експериментального проєкту з аеромедичної евакуації.
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А то придется с асфальта выкавыревать.
В бюджет повышение зарплат заложили?
завтра руда будет по 3 - заберем деньги, а нет, то попросим у мвф
доходы в Украине менее предсказуемые, чем погода
Усе, до чого торкаються ці липкі "ручонки" модернових діджиталізаторів валиться в раз. Рознесуть ще й те, що залишилось.
Президент запропонував сформувати «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримання здоров'я, зміцнення імунітету тощо
Представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться програма «Здорова нація»
Про це він заявив під час селекторної наради, повідомляє https://www.president.gov.ua/news/zdorova-naciya-maye-stati-nacionalnoyu-ideyeyu-prezident-65053 Офіс президента.
Зазначається, що Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація», яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами...
Він також запропонував сформувати «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримання здоров'я, зміцнення імунітету тощо.
«Час займатися зарядкою або тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, поліпшити здоров'я нації», - зауважив Зеленський.
Зазначається, що представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми в життя.
Йшов вже 2022 рік, програма так і залишилилася на папері, а у нашого Веселунчика лише "плани" і "плани"... ( обіцянки Зе на 36 сторінка можна подивитися в інтернеті...)