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Новини
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Розвиток медицини у 2022 році: Шмигаль анонсував трансформацію системи "прискореними темпами"

Розвиток медицини у 2022 році: Шмигаль анонсував трансформацію системи

Трансформація медичної системи у 2022 році відбуватиметься прискореними темпами завдяки рекордному бюджету, який виділений на цю сферу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ключових позицій стосовно розвитку галузі:

✔️ Суттєве збільшення рівня оплати праці медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень — це вагомий результат для нашої країни.
✔️ Завдяки рекордному бюджету НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати та модернізувати медзаклади.
✔️ Розвиток системи трансплантації в Україні.
✔️ Розширення сфери дії експериментального проєкту з аеромедичної евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Програму медичних гарантій у 2022 році виділено рекордні 157,3 млрд грн, - МОЗ

Розвиток медицини у 2022 році: Шмигаль анонсував трансформацію системи прискореними темпами 01

Автор: 

Кабмін (14090) медицина (2118) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+2
И сразу стало СТРАШНО .
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12.01.2022 13:50
+1
Ваня суди врачей в своем Череповце!
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12.01.2022 13:49
+1
Если деньги останутся.
А то придется с асфальта выкавыревать.
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12.01.2022 13:51
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когда коррумпированных врачей и чиновников от медицины будут судить уже?
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12.01.2022 13:48 Відповісти
Ваня суди врачей в своем Череповце!
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12.01.2022 13:49 Відповісти
И сразу стало СТРАШНО .
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12.01.2022 13:50 Відповісти
Та вже ні бо після останніх "реформ" по ситуації стало ясно що треба йти до приватних лікарів, або знахарів шукати. Бо про соціальну державну медицину та її якість вже можна мову не вести. Про яку якість медицини можна казати, якщо вона недоступна взагалі. Постає логічне питання, а куди йдуть податки та кошти з бюджету? Питання звісно риторичне, бо ніхто на нього не відповість.
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12.01.2022 14:18 Відповісти
Если деньги останутся.
А то придется с асфальта выкавыревать.
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12.01.2022 13:51 Відповісти
Может не надо?
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12.01.2022 13:51 Відповісти
Надо, Фєдя, надо. Нас 40 млн ще є простір для реформ)
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12.01.2022 13:54 Відповісти
Що опять?) Важко уявити що залишиться після чергового пакращення. Вчора був в поліклініці холодина собача, черги, і кругом записують: на вході записали в зошит, в реєстрації записали в комп'ютер і в кожному кабінеті в зошит. Камєнний вєк
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12.01.2022 13:52 Відповісти
Забали со своими турборежимами
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12.01.2022 13:58 Відповісти
Хіба ще не покращили, до ручки? І духу від реформ не залишилось. Безлад. Хаос.
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12.01.2022 13:59 Відповісти
Какие 20000 грн?
В бюджет повышение зарплат заложили?
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12.01.2022 14:08 Відповісти
вчера руда была по 5 - раздаем деньги
завтра руда будет по 3 - заберем деньги, а нет, то попросим у мвф

доходы в Украине менее предсказуемые, чем погода
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12.01.2022 14:09 Відповісти
"медицина трансформер" от шмыгаля. лечение всех болезней в одном кабинете.
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12.01.2022 14:11 Відповісти
ух, новітнє покращення її медицина вже точно не переживе.
Усе, до чого торкаються ці липкі "ручонки" модернових діджиталізаторів валиться в раз. Рознесуть ще й те, що залишилось.
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12.01.2022 14:31 Відповісти
10 Листопада, 2020,
Президент запропонував сформувати «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримання здоров'я, зміцнення імунітету тощо
Представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться програма «Здорова нація»

Про це він заявив під час селекторної наради, повідомляє https://www.president.gov.ua/news/zdorova-naciya-maye-stati-nacionalnoyu-ideyeyu-prezident-65053 Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація», яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами...

Він також запропонував сформувати «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримання здоров'я, зміцнення імунітету тощо.

«Час займатися зарядкою або тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, поліпшити здоров'я нації», - зауважив Зеленський.

Зазначається, що представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми в життя.

Йшов вже 2022 рік, програма так і залишилилася на папері, а у нашого Веселунчика лише "плани" і "плани"... ( обіцянки Зе на 36 сторінка можна подивитися в інтернеті...)
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12.01.2022 16:42 Відповісти
 
 