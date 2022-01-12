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Можна розпакувати і запакувати за годину: Естонія планує найближчим часом привезти в Україну найсучасніший польовий шпиталь

Можна розпакувати і запакувати за годину: Естонія планує найближчим часом привезти в Україну найсучасніший польовий шпиталь

Естонія готова поставити найсучасніший польовий шпиталь для потреб ЗСУ на Сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це посол Естонії Каімо Кууск повідомив у ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми в Естонії можемо також привести вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий шпиталь у світі", – зазначив він.

Ці госпіталі виробляються у Естонії і фінансуються Німеччиною.

"А ми, естонці, також навчимо ваших військових лікарів використовувати їх. Особливість цього шпиталю, що відрізняє від польових лікарень на ринку, полягає в тому, що ви можете розпакувати і запакувати його за годину", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна утримує весь європейський фронт, - посол Естонії Кууск

Нагадаємо, Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети "Джавелін" і 122-міліметрові гаубиці. Перед ухваленням остаточного рішення Естонія має отримати погодження від країни походження ракет – США, а також від колишніх власників гаубиць – Фінляндії та Німеччини.

допомога (8348) Естонія (1613) Кууск Каймо (14)


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Топ коментарі
+19
Нормальные люди , нормальная помощь . Без "обеспокоенных" соплей . Спасибо .
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12.01.2022 13:54
+7
Естонія, Латвія, Литва - наші брати.
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12.01.2022 14:14
+5
Спасибі, браття... Але ж яка ганьба для нас... Невеличка країна нам допомагає. А наші зегниди обдирають Україну як липку...
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12.01.2022 15:52
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Нормальные люди , нормальная помощь . Без "обеспокоенных" соплей . Спасибо .
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12.01.2022 13:54 Відповісти
Тебе готов предоставить костыли, думаю нормальная помощь.
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12.01.2022 14:19 Відповісти
В спам , ватный урод . Там твоё место .
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12.01.2022 14:46 Відповісти
Думал спасибо скажешь, а ты так, надеялся и на передовую меня с собой возьмешь.
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12.01.2022 15:00 Відповісти
Твое место возле параши.
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12.01.2022 16:08 Відповісти
А я для тебя и твоей жены предоставлю использованные прокладки моих женщин.
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12.01.2022 22:15 Відповісти
вопрос - куда делся полевой американский госпиталь за лям, переданный нам при сивочолом атамане?
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12.01.2022 13:56 Відповісти
Там, где и Байрактары с Джевелинами, лапоть.
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12.01.2022 16:10 Відповісти
Не нервуй! Як мені повідомили , це не "лапоть" а "драна сандалєта" : вся сімейка "Васєчкіних" - "Петя" "Ігорьок" і так далі - це наша стара знайома - "Танюша Лайф"
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12.01.2022 16:16 Відповісти
лайфанута на весь мозочок спинного мозку, на рівні із італіЛенкою.
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12.01.2022 16:26 Відповісти
А можно поставити таке, що б госпіталя москалам знадобились.
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12.01.2022 14:03 Відповісти
Ці госпіталі виробляються у Естонії і фінансуються Німеччиною.

Заодно и заработать удастся.
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12.01.2022 14:07 Відповісти
А чем плохо то? Любой труд должен вознаграждаться. Это логично.
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12.01.2022 14:22 Відповісти
ср.льник не реальний, а від коли ти вОмарикенець- труд должен вознаграждаться?
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12.01.2022 16:28 Відповісти
Відтоді як захолжу у робочу мережу та працюю на своєму сервері, який ми арендуємо не в Україні. Дивно у 21-му сторіччі, що люди арендують обсичлювальні потужності в інших країнах? Ну то вибачайте. Не всім з палицями за мамонтами бігати.
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12.01.2022 19:30 Відповісти
працюю на своєму сер верь, який ми орендуємо... та називається VPN.
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12.01.2022 19:49 Відповісти
Так. Таки ВПН там розгорнутий. А як захищати свою мережу яка розміщена у глобальному інеті? Ви іншу технологію винайшли?
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12.01.2022 19:55 Відповісти
обчислювальні потужності- енто сер верь.
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12.01.2022 19:50 Відповісти
Ну не всі ходять сюди гадити так як Ви. Деякі люди ще спілкуються. Та це власне не про Вас.
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12.01.2022 19:56 Відповісти
цікаве бовдурятко, викає та мекає... Геть забуло, як тут, ображено скиглило оМериканець-заробітчанин на дописах, сральник-спілкувальник всевидящий над гадами.
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12.01.2022 20:45 Відповісти
Естонія, Латвія, Литва - наші брати.
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12.01.2022 14:14 Відповісти
...госпиталь - это хорошо...может он и не пригодиться как военный госпиталь - можно будет его использовать и как обычную больницу где-нибудь , например ( не дай, Боже !!!), при любом стихийном бедствии...
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12.01.2022 14:37 Відповісти
Спасибі, браття... Але ж яка ганьба для нас... Невеличка країна нам допомагає. А наші зегниди обдирають Україну як липку...
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12.01.2022 15:52 Відповісти
Нам би зброї побільше,а госпіталі москалям,ми ж не звірі!
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12.01.2022 16:52 Відповісти
Свои же тоже пострадают, Вы бы их без лучшей возможной помощи оставили?
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12.01.2022 18:14 Відповісти
 
 