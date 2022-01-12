УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14184 відвідувача онлайн
Новини
7 829 205

ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява "ЄС"

ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави.

"Задля економії бюджетних коштів, які Банкова сьогодні витрачає на незаконне стеження за лідером опозиції, офіційно повідомляємо, що лідер опозиції Петро Порошенко повернеться до Києва 17 січня, рейсовим літаком з Варшави", - заявили в пресслужбі "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні лідер "Європейської Солідарності" працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану", - додали в політсилі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Ради не надходили передбачені законом документи щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ДОКУМЕНТ

"Петро Порошенко вдячний прихильникам, які готуються до його повернення до Києва. І радить Офісу Зеленського менше демонструвати свій страх через провладні ЗМІ: "раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", - йдеться у повідомленні.

"В умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим як руйнуванням національної єдності – саме тим, що так необхідно агресору", - констатували в "ЄС"

Автор: 

Порошенко Петро (15174) Європейська Солідарність (1082) Офіс Президента (2022)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
показати весь коментар
12.01.2022 14:14
+45
показати весь коментар
12.01.2022 14:01
+44
Гетьман повертається! Потрібно зустріть в аеропорту!
показати весь коментар
12.01.2022 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Порошенко зараз з Брюсселя дає в'ю в прямому ефірі
показати весь коментар
12.01.2022 20:33 Відповісти
Якби порошенко і його близьке оточення, котрих делегували в Україну після закінчення московських вишів КГБ, різні там чесалкіни, вротнікови, г@внапольські жили б українським світом, в українській парадигмі то повернення імітатора в Україну запланували б на сьогодні, на день українського політв'язня.

Саме цього дня, 50 років тому окупаційна московська влада, силами КГБ зробила чергову зачистку в Україні - арештовані Василь Стус, Іван Світличний, Евген Сверстюк, Михайло Осадчий, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Стефанія Шабатура, Ірина Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба та ін.
Тоді б вони могли й надалі вдало розігрувати патріотичну карту, будячи сльозу в інфантилів.

Але руская парадигма пабєділа, а как же іначє?

От і приїзд армавіра в Україну, рускіє запланували на 17 січня, на річницю арешту пуйлом якогось там г@внального в аеропорту на Московії. Ет чьтоб з рускава міра сочувствующіє нє соскачілі, но кагби і пуйло нєлюд.

Рускіє всєгда палятся па мєлачам і па крупнаму: ілі щірліц в будьоновкє 23 фєвраля прідьот к Борману, ілі про ценічних бєндер ляпнут с трібун.

Спектакль триває, чекаю на гепіендову розв'язку.
показати весь коментар
12.01.2022 22:41 Відповісти
не тобі, сволота, вирішувати, коли, шо і як. У Пороха, видать, сьогодні і завтра ще зустрічі заплановані
показати весь коментар
13.01.2022 03:08 Відповісти
Парашколизи що тільки обзиватися вміють ?Якщо люди не признаюсь Парашенку то не значить що вони зелені чи ущербні
показати весь коментар
13.01.2022 06:28 Відповісти
Вже з'явились перші фото петралєксєіча з дороги додому. Подейкують, що дорога забере аж п'ять днів дорогоцінного часу.
показати весь коментар
12.01.2022 22:51 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 