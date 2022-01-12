ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява "ЄС"

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави.

"Задля економії бюджетних коштів, які Банкова сьогодні витрачає на незаконне стеження за лідером опозиції, офіційно повідомляємо, що лідер опозиції Петро Порошенко повернеться до Києва 17 січня, рейсовим літаком з Варшави", - заявили в пресслужбі "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні лідер "Європейської Солідарності" працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану", - додали в політсилі.

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"Петро Порошенко вдячний прихильникам, які готуються до його повернення до Києва. І радить Офісу Зеленського менше демонструвати свій страх через провладні ЗМІ: "раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", - йдеться у повідомленні.

"В умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим як руйнуванням національної єдності – саме тим, що так необхідно агресору", - констатували в "ЄС"