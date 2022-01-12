Провокацій військ РФ на кордоні з Україною поки що не видно, - МЗС
Міністерство закордонних справ спостерігає за концентрацією російських військових на українському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у інтерв'ю LB.ua повідомила заступниця міністра закордонних справ Мері Акопян.
"Скупчення бачать усі, не тільки наша військова та прикордонна розвідка, а й міжнародні партнери, які співпрацюють з нашими службами. Якихось інших дій, окрім скупчення на відстані російських військ, перебування їх там на постійній основі, немає", - пояснила Акопян.
За її словами, МЗС ретельно спостерігає за тим, що відбувається.
"Провокацій конкретно на самому кордоні зі сторони РФ ми не бачимо", - додала заступниця міністра.
Топ коментарі
+5 Sophia-Maria Duglass
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А шо украинок в МИДе нет ?
украинцам оставили только лопату