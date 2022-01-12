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Провокацій військ РФ на кордоні з Україною поки що не видно, - МЗС

Провокацій військ РФ на кордоні з Україною поки що не видно, - МЗС

Міністерство закордонних справ спостерігає за концентрацією російських військових на українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у інтерв'ю LB.ua повідомила заступниця міністра закордонних справ Мері Акопян.

"Скупчення бачать усі, не тільки наша військова та прикордонна розвідка, а й міжнародні партнери, які співпрацюють з нашими службами. Якихось інших дій, окрім скупчення на відстані російських військ, перебування їх там на постійній основі, немає", - пояснила Акопян.

За її словами, МЗС ретельно спостерігає за тим, що відбувається.

"Провокацій конкретно на самому кордоні зі сторони РФ ми не бачимо", - додала заступниця міністра.

Також читайте: Блінкен проінформував Кулебу про зміст переговорів між РФ і США в Женеві 10 січня, - МЗС

Автор: 

армія рф (17388) МЗС (4123) росія (65191)


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Топ коментарі
+5
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12.01.2022 14:08
+3
Я уже не молод , но если что , могу еду готовить , окопы копать , дрова рубить .
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12.01.2022 14:02
+2
«Ах, Мери !»
А шо украинок в МИДе нет ?
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12.01.2022 14:02
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Я уже не молод , но если что , могу еду готовить , окопы копать , дрова рубить .
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12.01.2022 14:02 Відповісти
«Ах, Мери !»
А шо украинок в МИДе нет ?
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12.01.2022 14:02 Відповісти
Только армяшки 😠, лично от Пашиняна !
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12.01.2022 14:16 Відповісти
Так в Украине одни кавказские народы руководят - гогашвили , новинские , Аваковы, Татаровы и т д
украинцам оставили только лопату
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12.01.2022 15:33 Відповісти
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12.01.2022 14:08 Відповісти
"Я хочу йому вірити...Але все, що ми бачили донині, свідчить про те, що вони рухаються до цього [вторгнення]". - Так посол США в ООН прокоментувала заяву заступника міністра закордонних справ росії напередодні, який сказав у Женеві, що "вони не планують вторгнення в Україну".
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12.01.2022 15:02 Відповісти
Акопян заспоїла зебубочку , щоби він спокійно спав, жрав і справлявся вчасно
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12.01.2022 14:15 Відповісти
капец !!! а кацапо-вояки на старте возле границы Украины прогревают броню - это не провокация !?
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12.01.2022 14:24 Відповісти
Так они на дизели , а при морозах его надо греть .
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12.01.2022 15:07 Відповісти
это образно.. они на низком старте..
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12.01.2022 15:21 Відповісти
 
 