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Новини
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У Львові повідомили про масове "замінування" шкіл: правоохоронці евакуюють дітей та педагогів

У Львові повідомили про масове

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування шкіл у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 12 січня, близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл.

Також поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкасах "замінували" школи. Відбувається перевірка, - Нацполіція

Водночас на сайті Львівської міськраді повідомили, що не всі заклади освіти сьогодні вийшли на навчання.

"Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади", - розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.

Нагадаємо, 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.

Львів (3071) мінування (1218) Нацполіція (15173) школа (2212)


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Топ коментарі
+3
А вчерашнего минера поймали в Киеве ?

в ЕС ловят за несколько часов
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12.01.2022 14:15
+2
Вот из-за таких пидоров и придется мобилы оформлять на паспорт.
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12.01.2022 14:39
+1
Не надоело?
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12.01.2022 14:21
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А вчерашнего минера поймали в Киеве ?

в ЕС ловят за несколько часов
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12.01.2022 14:15 Відповісти
Не надоело?
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12.01.2022 14:21 Відповісти
ЗЕ-ля, альо !

Двоечники готовят госпереворот !
Гвалт !
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12.01.2022 15:28 Відповісти
Вот из-за таких пидоров и придется мобилы оформлять на паспорт.
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12.01.2022 14:39 Відповісти
Скоріше через таких як ти
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12.01.2022 14:53 Відповісти
это уже спланированная диверсия получается с этим "минированием"
вариант 1 - орки кошмарят
вариант 2 - зеленые орки перебивают повестку дня
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12.01.2022 14:42 Відповісти
Найти и пристрелить,как бешеную собаку!Ублюдки уже каждый день метро минируют!
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12.01.2022 15:55 Відповісти
Скорее всего минируют те, кто хочет телефонные карточки привязать к паспортам!
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12.01.2022 16:08 Відповісти
А коли це вчора "мінували" всі школи Києва? Хтось про таке чув? Чи просто батькам вже не кажуть...
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12.01.2022 17:52 Відповісти
 
 