У Львові повідомили про масове "замінування" шкіл: правоохоронці евакуюють дітей та педагогів

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування шкіл у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 12 січня, близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл.

Також поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.

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Водночас на сайті Львівської міськраді повідомили, що не всі заклади освіти сьогодні вийшли на навчання.

"Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади", - розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.

Нагадаємо, 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.