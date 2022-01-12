Вчора внаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув воїн 17-ї ОТБр Віктор Кучеренко. ФОТО
Вчора, 11 січня, в районі н.п. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, внаслідок смертельного поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку російських військ, загинув Віктор Геннадійович Кучеренко, 1993 року народження, уродженець села Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, старший солдат, військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади.
Про це йдеться на офіційному сайті Баштанської РДА, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Баштанська райдержадміністрація зі скорботою повідомляє, що 11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, уродженець с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади, в районі смт Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області. Кучеренко Віктор Геннадійович, 28.08.1993 р.н., народився в селі Антонівка Новоодеського району Миколаївської області. Батьки Кучеренко Геннадій Вікторович, мати Кучеренко Надія Григорівна проживають в с. Новолазарівка. Навчався в Новолазарівській ЗОШ, Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ. За характером спокійний, веселий, добрий, врівноважений, розсудливий. Добросовісний, відповідальний, душа компаній. Учасник антитерористичної операції в зоні АТО, де отримав звання учасника бойових дій. Будучі патріотом, підписав контракт та служив в лавах Збройних Сил України в 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо Вас у годину скорботи.… Вічна пам’ять та шана нашим Героям." - зазначається у повідомленні.
Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.
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когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
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ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
Мы как дракону приносим каждый день в жертву кого- то, что бы остальные могли ездить в Буковель, пригонять новые тачки из Америки, покупать в АТБ - их Линию и жить как ни в чем не бывало!!!
Неужели - это правильно, и сколько это будет продолжаться?
Идет восьмой год войны...
А запой, у говна - это работа.
Посуди сопля платит дань тирану соседней страны жизнями наших лучших воинов.
Все еще хуже чем в средневековье