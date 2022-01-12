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Новини Війна
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Вчора внаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув воїн 17-ї ОТБр Віктор Кучеренко. ФОТО

Вчора, 11 січня, в районі н.п. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, внаслідок смертельного поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку російських військ, загинув Віктор Геннадійович Кучеренко, 1993 року народження, уродженець села Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади Миколаївської області, старший солдат, військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади.

Про це йдеться на офіційному сайті Баштанської РДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Баштанська райдержадміністрація зі скорботою повідомляє, що 11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, уродженець с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади, в районі смт Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області. Кучеренко Віктор Геннадійович, 28.08.1993 р.н., народився в селі Антонівка Новоодеського району Миколаївської області. Батьки Кучеренко Геннадій Вікторович, мати Кучеренко Надія Григорівна проживають в с. Новолазарівка. Навчався в Новолазарівській ЗОШ, Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ. За характером спокійний, веселий, добрий, врівноважений, розсудливий. Добросовісний, відповідальний, душа компаній. Учасник антитерористичної операції в зоні АТО, де отримав звання учасника бойових дій. Будучі патріотом, підписав контракт та служив в лавах Збройних Сил України в 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо Вас у годину скорботи.… Вічна пам’ять та шана нашим Героям." - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Вчора внаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув воїн 17-ї ОТБр Віктор Кучеренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 1 раз відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28486) Донбас (22356) військовослужбовці (4753) втрати (4399) Ян Осока (1495) 17 окрема танкова бригада (37) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+44
**
когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
.............................................

ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
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12.01.2022 14:41
+42
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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12.01.2022 14:41
+33
І якесь падло з екрану телевізора каже - "Мы братские народы... Понять и договариваться...".
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12.01.2022 14:55
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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12.01.2022 14:41 Відповісти
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12.01.2022 15:03 Відповісти
Ету тварь надо удавить. Медленно. Очень медленно. Чтобьі ета **** перед смертью таки осознала ЗА ЧТО
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12.01.2022 17:25 Відповісти
тварь надо удавить. Медленно. Очень медленно

100 вiдсоткiв!
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12.01.2022 17:38 Відповісти
**
когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
.............................................

ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
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12.01.2022 14:41 Відповісти
І якесь падло з екрану телевізора каже - "Мы братские народы... Понять и договариваться...".
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12.01.2022 14:55 Відповісти
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12.01.2022 14:42 Відповісти
Вечная память Герою!!
Мы как дракону приносим каждый день в жертву кого- то, что бы остальные могли ездить в Буковель, пригонять новые тачки из Америки, покупать в АТБ - их Линию и жить как ни в чем не бывало!!!
Неужели - это правильно, и сколько это будет продолжаться?
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12.01.2022 14:44 Відповісти
а скільки кацапів отримали відплату?
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12.01.2022 14:45 Відповісти
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12.01.2022 14:56 Відповісти
С.У.М.
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12.01.2022 15:08 Відповісти
Вечная память герою!! Земля тебе пухом, Украинец!
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12.01.2022 15:12 Відповісти
Царство Небесне!
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12.01.2022 15:29 Відповісти
Вчера вышел из запоя Зеля и в этот день погиб на фронте защитник Украины Виктор Кучеренко.
Идет восьмой год войны...
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12.01.2022 16:16 Відповісти
Правильно. Президент страны, во время войны, не должен отдыхать.
А запой, у говна - это работа.
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12.01.2022 20:04 Відповісти
**** ну зачем ты голову высунул ,прожил бы еще эх прасти братан.
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12.01.2022 16:34 Відповісти
і для порівняння https://dialogs.org.ua/people/64088/
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12.01.2022 16:54 Відповісти
Вічна пам"ять тобі Герою ! СВЯТЕ СЛОВО - ЗАХИСНИК !!! Господи ...кожного разу болить як і в перше... А ще якийсь гадюшник, канал ненаш, сере з ящика -"громадянська війна"
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12.01.2022 18:36 Відповісти
Господи, доколе? Как жаль. Соболезнование родным и близким. Царство небесное Виктору.
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12.01.2022 19:00 Відповісти
Перемирие от ЗЕ.
Посуди сопля платит дань тирану соседней страны жизнями наших лучших воинов.
Все еще хуже чем в средневековье
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12.01.2022 19:04 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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12.01.2022 19:29 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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12.01.2022 21:41 Відповісти
Медаль дадуть... Героєм буде. Зато солдати строкової служби отримують по 30.000 грн/міс, а учасники бойових дій - по 100.000 грн/міс... Вова Зеленський же обіцяв...
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19.03.2022 15:36 Відповісти
 
 