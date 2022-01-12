Найближчим часом в Україні планують запустити електронну чергу "єКордон" та систему "єПасажир", - Шмигаль

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В Україні найближчим часом повноцінно запрацює система для онлайн-бронювання дозволів "Шлях" та програма "єКордон".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на черговому засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посилання на "Укрінформ".

"Продовжиться цифровізація у сфері інфраструктури. Заплановано повноцінно запустити в роботу систему для онлайн-бронювання дозволів "Шлях". Також планується запуск електронно-товаротранспортної накладної та програми "єКордон", - сказав Шмигаль.

За його словами, окремим проєктом стане запуск інформаційно-аналітичної системи "єПасажир" щодо міжобласних пасажирських перевезень.

Як повідомлялося, "єКордон" - проєкт електронної черги на кордоні. Він дозволить заздалегідь зареєструватися в чергу і приїхати на митний пункт на визначений час. Відтак можна буде швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати декілька днів.

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