Найближчим часом в Україні планують запустити електронну чергу "єКордон" та систему "єПасажир", - Шмигаль
В Україні найближчим часом повноцінно запрацює система для онлайн-бронювання дозволів "Шлях" та програма "єКордон".
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на черговому засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посилання на "Укрінформ".
"Продовжиться цифровізація у сфері інфраструктури. Заплановано повноцінно запустити в роботу систему для онлайн-бронювання дозволів "Шлях". Також планується запуск електронно-товаротранспортної накладної та програми "єКордон", - сказав Шмигаль.
За його словами, окремим проєктом стане запуск інформаційно-аналітичної системи "єПасажир" щодо міжобласних пасажирських перевезень.
Як повідомлялося, "єКордон" - проєкт електронної черги на кордоні. Він дозволить заздалегідь зареєструватися в чергу і приїхати на митний пункт на визначений час. Відтак можна буде швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати декілька днів.
Будь ласка, зачекайте...
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А информационно-аналитическая система по числу пассажиров маршруток будет?
Ну что за тварь - воровство бюджета на такой херне уже, диву даёшься.
Послуги "Дії": єПи-пи та єА-а.
Як вже задовбала тупість зещурів!!!
а ще більше - 73 дупоголових.
почитал бы +- експертное мнение
але зекомандІ вже ясно, що без шахер-махер з "дією" у Зеля Ностра шансів вже нема - тільки свій "виборчий сервер" врятує Бєні Люкс
я нє -лох
вибори,перемогу в яких, звісно, отримаєнамалюють вазелінському та "слугам наріду", опезеже та інші прокацапським партіям.
Кому ще
шари, за власний рахунок?
Подъехал, а подъезды забиты живой очередью.
Из Словакии выезжаешь без всякой очереди
- Вот білєт на є-балєт, на є-трамвай білєта нєт ((
Слава Зеленському та його уряду у другому пришесті!
Во время трансляции заседания Кабинета Министров зазвучал
закадровый голос с фразой: "Мы вытянули и засунули обратно".
https://youtu.be/8rzEaWbblBY
Вероятнее всего, это одна была одна из сотрудниц канала во время настройки эфира.
После вышеуказанной фразы, спустя несколько секунд она же начала проверять звук, считая от 1 до 10.
И до жэпы им все эти дии, екордоны и прочая срань.
Люди добрі (особливо ті, хто працює в ІТ), поясніть мені (філологу), будь ласка, з якого переляку в Україні все, що стосується електронної документації чи застосунків, передається через є ? Ну, з якого ?
електронний - то е.
еДекларація, еПідпис і т.д.
Звідки є ??? На яке слово робиться посилання тоді ?
Дякую.