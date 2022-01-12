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Найближчим часом в Україні планують запустити електронну чергу "єКордон" та систему "єПасажир", - Шмигаль

Найближчим часом в Україні планують запустити електронну чергу
Фото: Рейтер

В Україні найближчим часом повноцінно запрацює система для онлайн-бронювання дозволів "Шлях" та програма "єКордон".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на черговому засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посилання на "Укрінформ".

"Продовжиться цифровізація у сфері інфраструктури. Заплановано повноцінно запустити в роботу систему для онлайн-бронювання дозволів "Шлях". Також планується запуск електронно-товаротранспортної накладної та програми "єКордон", - сказав Шмигаль.

За його словами, окремим проєктом стане запуск інформаційно-аналітичної системи "єПасажир" щодо міжобласних пасажирських перевезень.

Як повідомлялося, "єКордон" - проєкт електронної черги на кордоні. Він дозволить заздалегідь зареєструватися в чергу і приїхати на митний пункт на визначений час. Відтак можна буде швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати декілька днів.

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Кабмін (14090) черга (224) інфраструктура (491) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+24
*******
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12.01.2022 14:58
+19
А для високопосадовців обов'язкову вимогу Є-Мозок не планується часом ввести?
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12.01.2022 14:59
+11
e Шмигаль...
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12.01.2022 14:58
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e Шмигаль...
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12.01.2022 14:58 Відповісти
е Шмигаль - е Блан
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12.01.2022 15:02 Відповісти
це для президента!
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12.01.2022 15:21 Відповісти
еПосажир, не зли Шмигаля, а то еКордон буде недоступний.
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12.01.2022 15:42 Відповісти
касовы апарати малому бізнесу - 100 000 кожному лавочніку, а полкупцям - 20% здорожчання продуктів
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12.01.2022 15:26 Відповісти
*******
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12.01.2022 14:58 Відповісти
це онлайн-приймальня перзидента.
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12.01.2022 15:09 Відповісти
А для високопосадовців обов'язкову вимогу Є-Мозок не планується часом ввести?
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12.01.2022 14:59 Відповісти
Это нужно не только высокопосадовцям, как минимум ещё 73 процентам населення😁😁
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12.01.2022 15:01 Відповісти
На всех подробное досье ?
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12.01.2022 14:59 Відповісти
для двойного налогообложения и отказа от выплат пенсий, для пэрэтнувших )) удобно.
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12.01.2022 15:08 Відповісти
для своїх система "єКордон" буде доповнюватися віп-пакетом "*****" для безперешкодного подолання митниці
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12.01.2022 15:00 Відповісти
"інформаційно-аналітичної системи "єПасажир" щодо міжобласних пасажирських перевезень"

А информационно-аналитическая система по числу пассажиров маршруток будет?
Ну что за тварь - воровство бюджета на такой херне уже, диву даёшься.
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12.01.2022 15:01 Відповісти
Ожидаем новое приложение и новую электронную очередь еТуалет.
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12.01.2022 15:17 Відповісти
Гарна пропозиція.
Послуги "Дії": єПи-пи та єА-а.
Як вже задовбала тупість зещурів!!!
а ще більше - 73 дупоголових.
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12.01.2022 17:10 Відповісти
Шо ти куриш?
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12.01.2022 15:47 Відповісти
А як на мене, то вже давно запустили єзвіздєц.
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12.01.2022 15:01 Відповісти
Сказочное Бали
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12.01.2022 15:03 Відповісти
А в чем профит государству кроме "не ждать на границе"?
почитал бы +- експертное мнение
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12.01.2022 15:14 Відповісти
цифровизация - это хорошо, но когда народу хочется просто "хлеба", цифровизацией не наешься
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12.01.2022 15:15 Відповісти
дивлюся, що скоро до нас прийде еПісець і буде нам всім еКапець.
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12.01.2022 15:15 Відповісти
Ти краще контролюй скумбрію по 8, а то не дай Боже подорожчає, тобі тоді барану роги поламають.
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12.01.2022 15:18 Відповісти
А так же другие ништяки типо, екарточки на хлеб, етехосмотр, епаспортизация мобильного телефона, едвойное гражданство. Нужно уже гнать етого Е-банька с власти
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12.01.2022 15:18 Відповісти
як же Зелі Прездоболу (яке "мамой клялося" про один термін при владі) хочеться на друге прездобольство - усе життя брехало і надалі готове брехати своєму лохторату тупорилому, сватоводам-кварталовєдам..
але зекомандІ вже ясно, що без шахер-махер з "дією" у Зеля Ностра шансів вже нема - тільки свій "виборчий сервер" врятує Бєні Люкс
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12.01.2022 15:20 Відповісти
найбільша черга буде в опції
я нє -лох
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12.01.2022 15:20 Відповісти
е- в"язень.
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12.01.2022 15:22 Відповісти
Є-заманухами, зебіли намагаються змусити нарід закупить смартфони, щоб провести є-вибори, перемогу в яких, звісно, отримає намалюють вазелінському та "слугам наріду", опезеже та інші прокацапським партіям.
Кому ще шари, за власний рахунок?
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12.01.2022 15:22 Відповісти
ха.. та вам зЭбонаты подходит больше программа - Э-вакуация с Украины !!! такой нету !? Жаль..
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12.01.2022 15:24 Відповісти
E- Гордон
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12.01.2022 15:26 Відповісти
и приехать на таможенный пункт к определенному времени


Подъехал, а подъезды забиты живой очередью.
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12.01.2022 15:26 Відповісти
Скоро прийдется для пересечения границы брать характеристику в жеке и управдоме
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12.01.2022 15:26 Відповісти
Как не поражаться этой команде?? В стране столько дел требующих немедленного рассмотрения и принятия решений......а эти фантазеры заняты путин знает чем !?? Каков цирк -такие и клоуны!
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12.01.2022 15:27 Відповісти
І все через програму ;Госуслуґі;, сорян, ;Дія;.
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12.01.2022 15:30 Відповісти
А когда запустят "***********"?
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12.01.2022 15:30 Відповісти
е-ге-гей хали-гали ))))))

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12.01.2022 15:32 Відповісти
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ .
Из Словакии выезжаешь без всякой очереди
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12.01.2022 15:35 Відповісти
- Ваш квиток, будь ласка?
- Вот білєт на є-балєт, на є-трамвай білєта нєт ((
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12.01.2022 15:39 Відповісти
Ціни на продукти та послуги у 2021 році зросли вдвічі.Інфляція склала 10 відсотків. Це вдвічі більше, ніж у 2020 році та максимальний показник за останні чотири роки.Джерело:«Німецька хвииля»
Слава Зеленському та його уряду у другому пришесті!
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12.01.2022 15:39 Відповісти
Телеканал "Рада" опять оконфузился во время прямого эфире.
Во время трансляции заседания Кабинета Министров зазвучал
закадровый голос с фразой: "Мы вытянули и засунули обратно".

https://youtu.be/8rzEaWbblBY

Вероятнее всего, это одна была одна из сотрудниц канала во время настройки эфира.
После вышеуказанной фразы, спустя несколько секунд она же начала проверять звук, считая от 1 до 10.
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12.01.2022 15:43 Відповісти
Проходил пару дней назад границу в Ягодыне. Украинских погранцов прошёл за 20 минут. И ещё 6 часов ждал в очереди на польской части. Машин было - кот наплакал. Но поляки пропускали только поляков. Остальные торчали в очереди. Вишенка на торте - платный туалет за 2 злотых с автоматом (был бы кассир - может договорился бы). Кто знал, что на маршруте Киев-Нидерланды тебе понадобится монетка в два злотых, чтобы попасть в туалет? Рядом стоит автомат размена, в который, чтоб получить монетку, надо пихнуть что? правильно, бумажные злотые. Я попробовал запихнуть в автомат 20 центов, автомат крякнул, монетку сожрал, но двери не открыл.
И до жэпы им все эти дии, екордоны и прочая срань.
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12.01.2022 15:43 Відповісти
І до ворожки не ходи.Наступний крок буде "Є вибори" де з великим відривом переможе Зе е еее)
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12.01.2022 15:44 Відповісти
еЗадовбали
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12.01.2022 15:44 Відповісти
єВ'язниця на черзі?
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12.01.2022 15:49 Відповісти
****.ли со своим Е зЕуроды, вешая лапшу на уши зЕдрочерам.
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12.01.2022 16:17 Відповісти
Когда уже закончится этот *********???
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12.01.2022 16:25 Відповісти
хронический уклонист ЗЕбласы, своему зеелекторату дарит электронный **********, застолби очередь на кордоне
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12.01.2022 16:29 Відповісти
А когда введут "єчтонибудьпожрать"?
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12.01.2022 16:34 Відповісти
Шоб ваша Дия сдохла!!!
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12.01.2022 16:50 Відповісти
следующей будет електронная очередь мужу в спальню к собственной жене....никто не видит как зажимаются гайки с личной свободой?? Дальше за хлебом не выйдешь чтоб не отчитаться -куда? Зачем? кто разрешил?
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12.01.2022 18:35 Відповісти
Я вже не раззбиралася запитати, але все не виходило.

Люди добрі (особливо ті, хто працює в ІТ), поясніть мені (філологу), будь ласка, з якого переляку в Україні все, що стосується електронної документації чи застосунків, передається через є ? Ну, з якого ?

електронний - то е.

еДекларація, еПідпис і т.д.
Звідки є ??? На яке слово робиться посилання тоді ?

Дякую.
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12.01.2022 21:00 Відповісти
 
 