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Зараз вступ України до НАТО не обговорюється, - офіційний представник уряду Німеччини Хебештрайт

Зараз вступ України до НАТО не обговорюється, - офіційний представник уряду Німеччини Хебештрайт

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що на сьогоднішній день вступ України до НАТО не розглядається.

При цьому він підкреслив, що кожна країна має право сама вирішувати - вступати до НАТО, чи ні. Про це Хебештрайт заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Основні принципи міжнародного права як і раніше діють і не підлягають обговоренню, і ці основні принципи передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати... Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України до НАТО не обговорюється", - заявив він.

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Автор: 

Німеччина (7357) НАТО (6445) членство в НАТО (1720)


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Топ коментарі
+17
И ежу понятно . Вас сейчас газы мучают .
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12.01.2022 15:02
+10
Ви і зброю вже куплену Україною вкрали , ≪міротворци≫ хрінові .
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12.01.2022 15:09
+9
Если не обговаривается, то ***** вы тогда нужны?
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12.01.2022 15:04
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И ежу понятно . Вас сейчас газы мучают .
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12.01.2022 15:02 Відповісти
Если не обговаривается, то ***** вы тогда нужны?
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12.01.2022 15:04 Відповісти
А они есть .
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12.01.2022 15:04 Відповісти
Вони потрібні, для того що б не ловити тебе по Польщі для мобілізації. Бо паспорт тут скасують і під департацію в рідну Україну.
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12.01.2022 15:23 Відповісти
Ну они думают
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12.01.2022 15:41 Відповісти
Угу, немцы ждут газ 😀😀😀

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12.01.2022 15:08 Відповісти
Ви і зброю вже куплену Україною вкрали , ≪міротворци≫ хрінові .
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12.01.2022 15:09 Відповісти
Вислужились
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12.01.2022 15:14 Відповісти
Пошли б вони нαχ зі своїми москалями.
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12.01.2022 15:15 Відповісти
Господа, не гремите костями! Ну, не популярны в Германии военные настроения...навоевались они в прошлом веке и бояться мысли о новой войне. Нашей пропаганде надо напомнить им ,что БОЛЬШЕ ВСЕХ в Европе во второй мировой пострадала именно УКРАИНА.
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12.01.2022 15:34 Відповісти
ой какой перепуганно-дипломатичный с оглядкой на СП-2
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12.01.2022 15:34 Відповісти
Главное в этом заявлении - НО .
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12.01.2022 15:35 Відповісти
Говноеды Путлера кажуть до сих пор...союз нацистов Риббентропа и краснопузого камуняки дебила Сралина был браццким навечно... руссо-немецко-нацисто...
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12.01.2022 15:36 Відповісти
Лыбяцца ПАСКУДЫ...
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12.01.2022 15:38 Відповісти
А я вам напомню кое что из прошлого...25 ноября 1940 года Молотов прибыл в Берлин с Ултьматумом к Гитлеру...типа сегодняшний ультиматум Крыс Путлера к НАТО и США....Все закончилось пльохо...22 июня 1941 года Гитлер разгромил краснопузую армию Сралина за ТРИ месяца...Марк Солонин и Викто Суворов не дадут сбрехать...
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12.01.2022 15:44 Відповісти
25 ноября 1940 года Берлин...всречет Молотова почетным карулом...
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12.01.2022 15:46 Відповісти
діди поплутали все на світі і на всякий випадок послали на х..й той берлін і здалися .... - у берліні вже були інші, повнокровні, діди.
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12.01.2022 18:40 Відповісти
да, були часи, по суті Третій Рейх був непоганим захисником Украіни від рашистів, багато більшовицьких орд поклали
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12.01.2022 15:51 Відповісти
Та да.Под Киевом краснопузых Сралинцев сдалось в плен 650 000 ,самый крупный "котел" в истории человечества...
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12.01.2022 15:52 Відповісти
потом брянский, вяземский котел, барвенковский котел, одни котлы..........
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12.01.2022 15:58 Відповісти
Синявинские высоты под чЛениградом маршал Жюков штурмовал почти 3 года...,там их легло немеряно...бабы еще нарожають...
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12.01.2022 16:00 Відповісти
а под Ржевом, операция Марс, одни горы трупов, а результата ноль
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12.01.2022 16:12 Відповісти
Спочатку німці шматували українські землі разом зі сталіним. Потім катком по наших теренах двічі пройшлася їх армія. Кілька років тривав людожерський режим Е.Коха. Тепер нащадки нацистів роблять усе, щоб залишити українців беззбройними перед російською агресією. Чи вони не розуміють, що лише поглиблюють провину перед українським народом?
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12.01.2022 18:25 Відповісти
Во времена советские ,дипломаты не акцентировали внимание на этнический состав оккупированных земель. Все претензии вкруговую. После восстановления Украины ,нам бы следовало громко заявить ,что именно Украина стала главной ареной на восточном фронте. И людские потери и разрушения здесь наибольшие. И это повод для конкретных претензий.... Та же Бельгия до сих пор свет бесплатно из ФРГ получает. Только некому.
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12.01.2022 20:57 Відповісти
 
 