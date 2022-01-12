Зараз вступ України до НАТО не обговорюється, - офіційний представник уряду Німеччини Хебештрайт

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що на сьогоднішній день вступ України до НАТО не розглядається.

При цьому він підкреслив, що кожна країна має право сама вирішувати - вступати до НАТО, чи ні. Про це Хебештрайт заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Основні принципи міжнародного права як і раніше діють і не підлягають обговоренню, і ці основні принципи передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати... Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України до НАТО не обговорюється", - заявив він.

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