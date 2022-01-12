У разі вторгнення РФ в Україну США запровадять санкції проти Путіна, - The Washington Post,
Високопоставлені сенатори-демократи в середу оприлюднять новий пакет санкцій США, які будуть запроваджені у випадку вторгнення РФ в Україну. Їх запровадження у такому разі підтримає і Білий дім.
Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, посилаючись на законопроект, що є у його розпорядженні, пакет передбачає санкції проти високопоставлених російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, низки банків та системи міжнародних платежів SWIFT, якщо Москва вступить у військові дії проти України. З відповідною пропозицією виступив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.
Документ також включає положення, що допоможуть зміцнити безпеку України. Називаючи "Північний потік-2" інструментом зловмисного впливу Російської Федерації, автори законопроєкту закликають розглянути всі доступні та відповідні заходи, щоб гарантувати, що "Північний потік-2" не буде запущено.
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Ні путіна ні чиєгось ще... Все на коррахунках американських банків. Те саме стосується EUR, JPY і таке інше...
з таким обуренням закидати Європі та Штатам про недієвість заходів, які ті вживають й при цьому привести до влади прокацапську шоблу на чолі з ворожим до України совкодрочером. потужно.
Сыграйте же на опережение !
Это как по 3.14... ладошкой.
да-да...кажется все уже поняли что если х...ло убьет еще 10-20 тыс. украинцев стратегической ракетой например, не получится у него больше купить айфон и гамбургер в макдональдсе...
нормальная боеголовка. Всё остальное - бла-бла-бла.