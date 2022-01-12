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США на засіданні НАТО-РФ: Кожна країна має право самостійно обирати свій шлях

США на засіданні НАТО-РФ: Кожна країна має право самостійно обирати свій шлях

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман на переговорах НАТО з Росією заявила, що кожна країна має право самостійно обирати свій шлях.

Про це Шерман повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Ради Росія-НАТО я підтвердила основні принципи міжнародної системи та європейської безпеки: кожна країна має суверенне право вибирати свій шлях", - йдетьс в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 12 січня у Брюсселі стартує засідання Ради Росія - НАТО.

Читайте: Шерман доповіла представникам ЄС про результати перемовин США та РФ щодо "гарантій безпеки"

Автор: 

НАТО (6445) росія (65191) США (22840) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+11
Я не пам'ятаю, щоб Україна колись забороняла кацапам спілкуватися з Китаєм, чи США, чи Сербією, чи Монголією. А якого вони лізуть в чужу країну? Відмийтеся спочатку від своїх какашек і не смердіть своєю дурою на весь світ.
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12.01.2022 15:35
+6
Вас не удивил быстрый выход миротворцев из Казахстана ?

Они боятся , что их будут резать на каждом углу .
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12.01.2022 15:43
+5
Вопрос аналогичен вопросу вооруженным грабителям:
"я же вас не граблю - почему вы грабите меня?".
Потому что у них есть оружие (ядерное). И всё.
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12.01.2022 15:37
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Я не пам'ятаю, щоб Україна колись забороняла кацапам спілкуватися з Китаєм, чи США, чи Сербією, чи Монголією. А якого вони лізуть в чужу країну? Відмийтеся спочатку від своїх какашек і не смердіть своєю дурою на весь світ.
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12.01.2022 15:35 Відповісти
Вопрос аналогичен вопросу вооруженным грабителям:
"я же вас не граблю - почему вы грабите меня?".
Потому что у них есть оружие (ядерное). И всё.
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12.01.2022 15:37 Відповісти
Украина отказалась от ЯО , однако создание и размещение украинских ракет средней дальности, направленньіх на РФ , менее вьігодно России в плане безопасности , если данньіе ракетьі не будут под контролем НАТО. Так же , как и ядерньіе боеголовки Великобритании и Франции , которьіе контролируются НАТО .
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12.01.2022 15:45 Відповісти
Бо вони вважають себе наддержавою і бажають нового пакту Молотова-Ріббентропа, де Европа була б знову поділена і вони могли б без перешкод захоплювати всі території, які коли-небудь входили до складу кацапської імперії.
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12.01.2022 15:52 Відповісти
Потрібний Статус союзника США поза НАТО, бо з НАТО "поки сонце зійде роса очі виїсть...", але складається враження, що нашій владі якась вражина на це дозвіл не дає...? Якщо бути союзником США, хто нас зачепить...?, А якщо і зачепить, то буде мати справу з США, членом НАТО..?!Ізраїль, Тайвань, Японія не члени НАТО, ну то й ЩО, їх це бентежить? Щось тут з нами не так?
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13.01.2022 06:09 Відповісти
Байден молодець! Збив у купу, сконсолідував країни НАТО,які вироблять спільну антиімперську, антиагресорську стратегію щодо РФ?! Провал в Казахстані консолідує , зіб'є в купу народи Великого Турану під керівництвом Туреччини...?!Одухотворені політичними і моральними поразками РФ у Світі, національно визвольні, патріотичні, релігійно фанатичні сили в РФ, Центральної Азії, Кавказу, Афганістану тощо, двинуть на боротьбу з імперською РФ?! Мало не покажеться?!Весна прийде!!!?
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13.01.2022 06:12 Відповісти
коротше шановні-готуємось до війни- путлер геть з катушок злетів-
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12.01.2022 15:35 Відповісти
Вас не удивил быстрый выход миротворцев из Казахстана ?

Они боятся , что их будут резать на каждом углу .
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12.01.2022 15:43 Відповісти
еще ж не вышли вроде? на 13-е только анонс, а там хз.
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12.01.2022 15:52 Відповісти
Ні, вони таварища Сі дуже поважають.
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12.01.2022 23:22 Відповісти
Заболтайте кацапню до смерти.
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12.01.2022 15:38 Відповісти
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12.01.2022 16:58 Відповісти
<******* что то там вякало про "самаАпріділєнійе народа" ... Украинцы определились ... большинство за НАТО!
NATO в ХАТУ!!!
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12.01.2022 17:30 Відповісти
Красиво зказав!!!
Даеш НАТО!! НАТО В КОЖНУ ХАТУ!!!
Дозвольте запозичити?
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12.01.2022 21:59 Відповісти
Авжеж
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13.01.2022 01:46 Відповісти
 
 