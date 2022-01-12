США на засіданні НАТО-РФ: Кожна країна має право самостійно обирати свій шлях

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман на переговорах НАТО з Росією заявила, що кожна країна має право самостійно обирати свій шлях.

Про це Шерман повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Ради Росія-НАТО я підтвердила основні принципи міжнародної системи та європейської безпеки: кожна країна має суверенне право вибирати свій шлях", - йдетьс в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 12 січня у Брюсселі стартує засідання Ради Росія - НАТО.

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