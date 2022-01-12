США на засіданні НАТО-РФ: Кожна країна має право самостійно обирати свій шлях
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман на переговорах НАТО з Росією заявила, що кожна країна має право самостійно обирати свій шлях.
Про це Шерман повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішньому засіданні Ради Росія-НАТО я підтвердила основні принципи міжнародної системи та європейської безпеки: кожна країна має суверенне право вибирати свій шлях", - йдетьс в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 12 січня у Брюсселі стартує засідання Ради Росія - НАТО.
Топ коментарі
+11 Анатолий К #427424
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"я же вас не граблю - почему вы грабите меня?".
Потому что у них есть оружие (ядерное). И всё.
Они боятся , что их будут резать на каждом углу .
NATO в ХАТУ!!!
Даеш НАТО!! НАТО В КОЖНУ ХАТУ!!!
Дозвольте запозичити?