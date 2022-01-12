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На засіданні НАТО-РФ Альянс підтвердив право кожної країни самостійно обирати власний шлях і це основа Європейської безпеки, - Столтенберг

На засіданні НАТО-РФ Альянс підтвердив право кожної країни самостійно обирати власний шлях і це основа Європейської безпеки, - Столтенберг

Альянс підтвердив політику відкритих дверей НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія висунула пропозицію, яку вони опублікували в грудні і яка стосується їхнього занепокоєння, щодо питань безпеки. Це включає вимоги зупинити вступ будь-яких членів до НАТО і відвести війська зі Сходу Альянсу. Альянс підтвердив політику відкритих дверей НАТО і право для кожної нації обирати свої власні схеми щодо безпеки", - зазначи він.

"Кожна країна має обирати свій власний шлях і це основа Європейської безпеки", - додав генсек НАТО.

В то же час, додав Столтенберг, і Росія, і союзники НАТО висловили необхідність відновити діалог і дослідити графік наступних зустрічей.

"Члени Альянсу хочуть обговорити такі питання, як збільшення прозорості навчань, а також скоротити і простір, і можливості кібератак. Також ми готові дивитись на питання контролю за озброєнням, роззброєнням і також включно з обговоренням обмеження ракет та питання ядерної політики", - додав генсек Альянсу.

Також читайте: Представник США Шерман зустрілася зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО. ФОТО

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НАТО (6445) росія (65191) Столтенберг Єнс (1596)


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Маячня. Право, звісно, має. Але ви відкладете реалізацію цього права років на 20-30. І що це змінить?
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12.01.2022 15:48 Відповісти
де ти в цій інфі побачив "відкладнання реалізації права вступу (в НАТО) років на 20-30"??? Я навіть не побачив, що це право відкладається на період влади ЄрЗе, що було б цілком логічно...
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12.01.2022 16:00 Відповісти
То на біса це говориться, якщо це й так було всім відомо? Або: навіщо було збиратися в Женеві? Щоб що? Щоб сказати про це "путіну"? Могли б просто sms надіслати. Чи взагалі проігнорувати його забаганки, що суперечать принципам НАТО. Але ж для чогось збиралися?
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12.01.2022 16:07 Відповісти
так там жк касапи викотили цілу торбу ультиматуиів, окрім України!
І американцям потрібно було наголосити про те, як касапам буде хреново, коли вони полізуть далі. Так що есемесками не обійшлись...
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12.01.2022 16:37 Відповісти
А був колись чоловік, що навіть sms не надсилав -- тоді ще не було sms. Він просто сказав: ...my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes...(c)
Він навіть не збирався щось пояснювати кацапні.
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12.01.2022 20:05 Відповісти
слухаю дивлюся зараз пресуху Столтенберга.
Різниці між його позицією і позицією припустимо Пороха (Клімкіна, Яценюка, Турчинова, etс) - не бачу. Хіба що бачу різницю з ЄрЗе.
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12.01.2022 15:56 Відповісти
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12.01.2022 16:59 Відповісти
 
 