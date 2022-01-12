На засіданні НАТО-РФ Альянс підтвердив право кожної країни самостійно обирати власний шлях і це основа Європейської безпеки, - Столтенберг

Альянс підтвердив політику відкритих дверей НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія висунула пропозицію, яку вони опублікували в грудні і яка стосується їхнього занепокоєння, щодо питань безпеки. Це включає вимоги зупинити вступ будь-яких членів до НАТО і відвести війська зі Сходу Альянсу. Альянс підтвердив політику відкритих дверей НАТО і право для кожної нації обирати свої власні схеми щодо безпеки", - зазначи він.

"Кожна країна має обирати свій власний шлях і це основа Європейської безпеки", - додав генсек НАТО.

В то же час, додав Столтенберг, і Росія, і союзники НАТО висловили необхідність відновити діалог і дослідити графік наступних зустрічей.

"Члени Альянсу хочуть обговорити такі питання, як збільшення прозорості навчань, а також скоротити і простір, і можливості кібератак. Також ми готові дивитись на питання контролю за озброєнням, роззброєнням і також включно з обговоренням обмеження ракет та питання ядерної політики", - додав генсек Альянсу.

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