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Україна цьогоріч підпише договори про ЗВТ з Туреччиною та Канадою, а також оновить торговельні угоди з США та ЄС, - Шмигаль

Україна цьогоріч підпише договори про ЗВТ з Туреччиною та Канадою, а також оновить торговельні угоди з США та ЄС, - Шмигаль

Україна у 2022 році планує підписати з низкою країн угоди у сфері торгівлі.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Одним з основних напрямів стане підготовка до підписання "промислового безвізу" з ЄС, а також оновлення торгівельних додатків до Угоди про асоціацію. Крім цього, заплановане підписання угод про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Тунісом, Канадою, Йорданією, а також оновлення торгівельної угоди зі Сполученими Штатами", - сказав Шмигаль.

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Автор: 

асоціація (408) США (22840) торгівля (1282) ЗВТ (356) Євросоюз (13408) Шмигаль Денис (4574)


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Как мило.
А что вы, кроме еды, металла, аутсорсинга и леса, продавать собираетесь?
Где новые заводы, фабрики?
Почему у Кипра та же ситуация с оккупированными землями,
и там экспортируют изделия, а из Украины - только сырьё?
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12.01.2022 15:49 Відповісти
та зрада по любому з якої сторони не дивись .
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12.01.2022 15:55 Відповісти
Подпишет, если сдаст Беню в США !
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12.01.2022 15:52 Відповісти
????.....Румыния и Молдавия. Где? Вы что, не думаете о дизтопливе? Как только ************ пойдут в атаку, Лукобульбос сразу же перекроет краник.....
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12.01.2022 16:57 Відповісти
 
 