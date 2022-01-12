Україна цьогоріч підпише договори про ЗВТ з Туреччиною та Канадою, а також оновить торговельні угоди з США та ЄС, - Шмигаль

Україна у 2022 році планує підписати з низкою країн угоди у сфері торгівлі.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Одним з основних напрямів стане підготовка до підписання "промислового безвізу" з ЄС, а також оновлення торгівельних додатків до Угоди про асоціацію. Крім цього, заплановане підписання угод про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Тунісом, Канадою, Йорданією, а також оновлення торгівельної угоди зі Сполученими Штатами", - сказав Шмигаль.

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