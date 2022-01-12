Росія порушила Договір про ліквідацію ракет і почала їх розміщувати, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що саме Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія порушила договір, Росія почала розміщувати ракети", - сказав Столтенберг.
За словами генсека Альянсу, саме тому договір про Ракети середньої дальності "рухнув".
Столтенберг додав, що тепер треба відновити домовленості.
Нагадаємо, раніше ексдержсекретар Майк Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".
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ан пав
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