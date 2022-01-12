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Росія порушила Договір про ліквідацію ракет і почала їх розміщувати, - Столтенберг

Росія порушила Договір про ліквідацію ракет і почала їх розміщувати, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що саме Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія порушила договір, Росія почала розміщувати ракети", - сказав Столтенберг.

За словами генсека Альянсу, саме тому договір про Ракети середньої дальності "рухнув".

Столтенберг додав, що тепер треба відновити домовленості.

Нагадаємо, раніше ексдержсекретар Майк Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".

Читайте також: На засіданні НАТО-РФ Альянс підтвердив право кожної країни самостійно обирати власний шлях і це основа Європейської безпеки, - Столтенберг

Автор: 

договір (323) НАТО (6445) ракети (4023) росія (65191) Столтенберг Єнс (1596)


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А наказать за нарушения договора? Если этого не делать, то в чем смысл возобновлять договоренности.
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12.01.2022 15:53 Відповісти
Легче перечислить какие договора Россия не нарушила или таких нет. И легче перечислить в какие страны Россия не совала свой нос
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12.01.2022 15:54 Відповісти
Да вот только Трампу не стоило выходить из РСМД, глупейшее было решение. А нужно было прессовать рассейку за нарушение этого договора.
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12.01.2022 15:57 Відповісти
трампу вообще не стоило быть
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12.01.2022 18:23 Відповісти
Потрібно повернути американські ракети в Європу.
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12.01.2022 16:01 Відповісти
в два рази быльше прибалти приймуть
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12.01.2022 20:04 Відповісти
подпись парашки под любым из договоров с ней, это гарантия того, что она его просто не думает и не будет соблюдать.
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12.01.2022 16:10 Відповісти
 
 