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Новини Війна
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Застосування сили проти України буде серйозною стратегічною помилкою з боку Росії, - Столтенберг

Застосування сили проти України буде серйозною стратегічною помилкою з боку Росії, - Столтенберг

Єнс Столтенберг вчергове закликав Росію до деескалації ситуації довкола України, а також запропонував вирішувати спірні питання дипломатичним шляхом.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив сьогодні на брифінгу за результатами саміту Росія-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові, що Росія ще раз може піти шляхом конфронтації. Ми тому дуже чітко заявили, що застосування сили проти України буде серйозною стратегічною помилкою з боку Росії і що за це Росія заплатить дуже високу ціну", - зазначив він.

Столтенберг вчергове закликав Росію до деескалації ситуації довкола України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія порушила Договір про ліквідацію ракет і почала їх розміщувати, - Столтенберг

Автор: 

армія рф (17388) НАТО (6445) росія (65191) Столтенберг Єнс (1596)


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Чавити треба рашисстов . Рано чи пізно велика війна неминуча, нажаль. Бо ***** ще довго проживе, хіба приб'є хто табакеркою, інакше воно буде воювати, воно є#нуте а головне що кацапи-рашиссти теж підтримують агресію до сусідніх країн.
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12.01.2022 16:01 Відповісти
...походу, пора дома мебель обновить
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12.01.2022 16:04 Відповісти
росийских оккупантов убивали ,убиваем и будем убивать во славу великой Украины !!!
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12.01.2022 16:14 Відповісти
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12.01.2022 16:57 Відповісти
 
 