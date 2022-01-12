Застосування сили проти України буде серйозною стратегічною помилкою з боку Росії, - Столтенберг

Єнс Столтенберг вчергове закликав Росію до деескалації ситуації довкола України, а також запропонував вирішувати спірні питання дипломатичним шляхом.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив сьогодні на брифінгу за результатами саміту Росія-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові, що Росія ще раз може піти шляхом конфронтації. Ми тому дуже чітко заявили, що застосування сили проти України буде серйозною стратегічною помилкою з боку Росії і що за це Росія заплатить дуже високу ціну", - зазначив він.

Столтенберг вчергове закликав Росію до деескалації ситуації довкола України.

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