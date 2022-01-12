Через невиважену співпрацю з торговими мережами молокопереробники хочуть покрити свої збитки за рахунок фермерів, - Асоціація виробників молока

Найбільші в Україні молокопереробні заводи продавали свою продукцію в мінус, щоб увійти на прилавки торговельних мереж, та демпінгували ціни один одного. А зараз намагаються покрити свої збитки за рахунок фермерів.

Проблема молокопереробних заводів в тому, що вони загралися з рітейлерами. Тривалий час, аби добитися місця на полицях торговельних мереж, заводи демпінгували ціни один одного. Про це заявив співласник компанії "Мілкіленд" Анатолій Юркевич під час онлайн-зустрічі виробників та переробників молока, яку ініціювало Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Ми зіткнулись з тим, що у відповідь на наші запити торговельні мережі не піднімають ціни, тому що наші колеги – постачальники молочної продукції у ці ж мережі - відмовляються піднімати ціни. Що для мене є дивним фактом, адже якщо зростає вартість енергоносіїв та витрат виробництва загалом, мусиш якимось чином це покривати. Своїми діями такі виробники демпінгують ціни. Це некоректна поведінка", - зазначив він.

Наслідком загравання та невиваженої політики співпраці із мережами для всієї молочної переробки є необхідність нести додаткові витрати, адже цінник готової продукції не відповідає її собівартості. Це визнав голова наглядової ради групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовченко під час онлайн-зустрічі Міністерства Аграрної політики та продовольства України.

"У листопаді на кожній пляшці молока Яготинський маслозавод "доплачував" 6 копійок торговельним мережам, на пачці масла - 5,13 грн, на пачці сметани - 1,26 грн. А Пирятинський сирзавод на кожній 180-грамовій упаковці сиру - 2,36 грн. Тобто це – наші збитки", - наголосив пан Вовченко.

В Асоціації виробників молока зазначають, що проблема, яка склалась в молочному секторі, комплексна, і головною її причиною є не те, що хтось не хоче іти на діалог, а те – що діалог побудований неправильно. Потрібно сідати за стіл переговорів, оперувати реальними фактами і спільно шукати рішення, а не перекладати виклики всієї галузі на молочно-товарні ферми.

Нагадаємо, що за три дні до Нового року молочні господарства отримали повідомлення від переробних заводів про зниження ціни на 10% на молоко-сировину в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку.

В дискусіях представники молокопереробних заводів використовують "контраргументи": ціна на молоко в Україні зросла на 25% за рік та є найвищою в Європі, що насправді є маніпулюванням суспільною думкою та невірними цифрами.