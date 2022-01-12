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Новини
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Через невиважену співпрацю з торговими мережами молокопереробники хочуть покрити свої збитки за рахунок фермерів, - Асоціація виробників молока

Через невиважену співпрацю з торговими мережами молокопереробники хочуть покрити свої збитки за рахунок фермерів, - Асоціація виробників молока

Найбільші в Україні молокопереробні заводи продавали свою продукцію в мінус, щоб увійти на прилавки торговельних мереж, та демпінгували ціни один одного. А зараз намагаються покрити свої збитки за рахунок фермерів.

Проблема молокопереробних заводів в тому, що вони загралися з рітейлерами. Тривалий час, аби добитися місця на полицях торговельних мереж, заводи демпінгували ціни один одного. Про це заявив співласник компанії "Мілкіленд" Анатолій Юркевич під час онлайн-зустрічі виробників та переробників молока, яку ініціювало Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Ми зіткнулись з тим, що у відповідь на наші запити торговельні мережі не піднімають ціни, тому що наші колеги – постачальники молочної продукції у ці ж мережі - відмовляються піднімати ціни. Що для мене є дивним фактом, адже якщо зростає вартість енергоносіїв та витрат виробництва загалом, мусиш якимось чином це покривати. Своїми діями такі виробники демпінгують ціни. Це некоректна поведінка", - зазначив він.

Наслідком загравання та невиваженої політики співпраці із мережами для всієї молочної переробки є необхідність нести додаткові витрати, адже цінник готової продукції не відповідає її собівартості. Це визнав голова наглядової ради групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовченко під час онлайн-зустрічі Міністерства Аграрної політики та продовольства України.

"У листопаді на кожній пляшці молока Яготинський маслозавод "доплачував" 6 копійок торговельним мережам, на пачці масла - 5,13 грн, на пачці сметани - 1,26 грн. А Пирятинський сирзавод на кожній 180-грамовій упаковці сиру - 2,36 грн. Тобто це – наші збитки", - наголосив пан Вовченко.

В Асоціації виробників молока зазначають, що проблема, яка склалась в молочному секторі, комплексна, і головною її причиною є не те, що хтось не хоче іти на діалог, а те – що діалог побудований неправильно. Потрібно сідати за стіл переговорів, оперувати реальними фактами і спільно шукати рішення, а не перекладати виклики всієї галузі на молочно-товарні ферми.

Нагадаємо, що за три дні до Нового року молочні господарства отримали повідомлення від переробних заводів про зниження ціни на 10% на молоко-сировину в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку.

В дискусіях представники молокопереробних заводів використовують "контраргументи": ціна на молоко в Україні зросла на 25% за рік та є найвищою в Європі, що насправді є маніпулюванням суспільною думкою та невірними цифрами.

Автор: 

молоко (308) торгівля (1282)


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Топ коментарі
+9
У нас в селе из 70 коров осталась только одна,спасибо аграрному министерству,позаботились о селянах.
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12.01.2022 16:17
+5
Если кто и работает в минус то это люди которые содержат коров и вынуждены потом продавать трехлитровую банку за 55-60 грн. как мой брат. А заводы у них принимают по 10 грн/ л максимум поэтому в селах каждый год вырезают рогатый скот- там где в раене было 50 коров в том году, в этом вы не найдете ни одной.
А то что в магазине на полке нам продают по 46 грн/л как "илитное" молоко от хвермера- такая же лабуда только чуть лучше чем в пакетах по 30.
Посмотрите статистику по кол-ву рогатого скота и вы поймете что это та же история как и с армянским коньяком- продукции в магазинах в десятки раз больше чем ее производят. Поэтому польские сыры и йогурты уже дешевле (и лучше) наших магазинных, скоро будет и молоко польское (Метро и Ашан- уже есть)...
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12.01.2022 19:18
+4
Наші виробники демпінгували??? Вони ціни на польське молоко бачили? Яке до того ж набагато якісніше
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12.01.2022 16:15
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Наші виробники демпінгували??? Вони ціни на польське молоко бачили? Яке до того ж набагато якісніше
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12.01.2022 16:15 Відповісти
польша сейчас #1 в европе по дотациям из бюджета евросоюза. В польше все сх - дотационное и польские фермеры получают кредиты под 0%, и в польше нет клоунов президентов и депутатов . Так что не все так однозначно, как тебе кажется
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12.01.2022 17:32 Відповісти
Да, а у нас Яценюк врубил 10% НДС фермерам, которого не было даже при Януковиче. Потом Гройсман добавил еще 10% НДС. Теперь Зеленский с Гетьманцевым и Шмыгалем 5600, по которому обложили селян еще налогами.

Убивают наше сельское хозяйство, чтобы организовать в Украине еще один Геноцид украинской нации.
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12.01.2022 19:38 Відповісти
Ви хоч раз його пили? Тиждень, як з Польщі, молоко - ні смаку ні жирності - біла вода. В Болгарії взагалі смердюче гівно.
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12.01.2022 20:53 Відповісти
Не придумывай, наше бодяга по сравнению с польским и болгарским. Скажи еще, что стандарты евросоюза хуже наших!
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12.01.2022 21:06 Відповісти
У нас в селе из 70 коров осталась только одна,спасибо аграрному министерству,позаботились о селянах.
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12.01.2022 16:17 Відповісти
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12.01.2022 16:21 Відповісти
Антип, надеюсь ты это прочтешь. Вот прочитай статью... и задумайся.

Я молоко покупаю у селян за 80грн. - 3л. По жирности у него столько что вполне можно сделать 180-220гр. масла, то есть пачку. Когда заканчивается масло - тупо делаю, баночкой потрусил полчасика и все.

А теперь пусть этот маркетолог расскажет о демпинге. Если произвести, привезти объемом багажника легковухи в котором еще овощи, оборудование для торговли, творог, сметана иногда пироги... и можно с выгодной (а иначе никак) продать в эту цену.

А тебе этот вот председатель фунт рассказывает мол низкие цены в магазинах на разбавленную водой и прочими пальмовыми жирами бурду белого цвета с соотв. ароматизаторами.
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12.01.2022 17:14 Відповісти
Цены почти на все продукты уже больше, чем в Европе. И это хорошо - когда будет выгоднее купить иностранные продукты, наконец-то будет нормальная конкуренция. Может тогда наши барыги начнут не цены поднимать каждый день, а повышать качество или внедрять современные технологии.
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12.01.2022 17:20 Відповісти
Не неси херню про европу. Позавчера вернулся из бельгии, кило галимых местных яблок 2.5 евро. хлеб минимум под 2 евро. Колбаса от 2 евро за 150 грам. Такие же цены в германии, нидерландах, австрии и тд. Европа есть разная. Просто если наши нихера не будут производить, то зарплата у тебя тоже не будет расти, как и пенсии.
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12.01.2022 17:29 Відповісти
Сам не неси херню. Да, Европа разная и при желании можно найти яблоки и 10 ойро, особенно если катаешься туристом. А можно закупаться в дешевых магазинах, причем качество там совершенно нормальное. Можно покупать на распродажах - там цены еще лучше.
Наши барыги-агромиллиардеры готовы работать только за сверхприбыли, а когда честная конкуренция - начинают визжать и требовать дотации (деньги налогоплательщиков) на покупку очередного особняка, причем в той же Европе.
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12.01.2022 17:36 Відповісти
Лидл и карефур особо никогда не были дорогими. По ним и информация. А про наших барыг я написал выше товарищу
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12.01.2022 17:44 Відповісти
Да, в немецкие товарищи научили как правильно покупать в Lidl и Aldi ))). А когда жили в Германии по несколько месяцев, то местные открыли немало секретов как можно дешево жить - от получения скидок до покупки просрочки (а это может быть всего день-два) и напрямую у фермеров. Но это для своих.
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12.01.2022 18:01 Відповісти
Хотите узнать, какая цена на продовольствие будет, если прекратят работать наши селяне? А вы сравните цену на газ в прошлом году и как спекульнул Путин в этом, так как купил у фрау газохранилища, но умышленно не закачал в них газ на зиму.
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12.01.2022 19:42 Відповісти
Будет европейская цена (скорее всего как в Польше) + доставка.
Я уже давно покупаю у селян напрямую - мясо, молоко, овощи, фрукты, минуя государственное паразитирование на покупке-продаже.
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12.01.2022 19:58 Відповісти
А польские фермеры производят, или перепродают немецкое?
\
Вот и ответ на ваш вопрос.
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12.01.2022 20:50 Відповісти
Конечно, производят. Но там есть государство, которое выполняет свои функции - например, обеспечивает условия для ведения бизнеса, привлечения капитала и т.д. В отличие от нас. У нас государство обеспечивает условия для процветания олигархов.
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12.01.2022 21:23 Відповісти
Хорошо, что вы это понимаете. Теперь осталось понять, что в случае уничтожения своих фермеров, как раз олигархи и завезут сюда некачественную еду из других стран, но даже не в тридорого, а дороже.
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12.01.2022 22:07 Відповісти
зелох докерувался страной, что уже и молоко скоро исчезнет из магазинов.
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12.01.2022 17:24 Відповісти
Зато можно идти в казино поиграть,или канабис пользовать,а если есть желание,то и гражданство другое легализовать,а еще забыл,евреев нельзя оскорблять(вроде других,по ходу можно?)...
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12.01.2022 18:53 Відповісти
Да, нас украинцев евреи могут называть некачественными и им за это никакого наказания.
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12.01.2022 19:43 Відповісти
Ціна на молоко у фермерському господарстві прямо залежить від продуктивності праці = кількості корів, величини надоїв, витрат мотогодин, квт.год, м.куб газу, м.куб води, кормових одиниць і людино годин, на умовних 100л молока. Люди котрі працюють на фермах в Європі розповідають, що 1 тис корів разом з телятами доглядає 10 людей, усе механізовано і автоматизовано до дрібниць, ніяких гноїв до колін немає, працюють позмінно. Собівартість молока зразу від корови в середньому 0,25 євроцента, на фермі 1л молока мож купити приблизно за 10грн.
А ще ці "групи компаній "Молочний альянс" замовчують зажерливість наших агромагнатів і переробників.
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12.01.2022 18:55 Відповісти
Если кто и работает в минус то это люди которые содержат коров и вынуждены потом продавать трехлитровую банку за 55-60 грн. как мой брат. А заводы у них принимают по 10 грн/ л максимум поэтому в селах каждый год вырезают рогатый скот- там где в раене было 50 коров в том году, в этом вы не найдете ни одной.
А то что в магазине на полке нам продают по 46 грн/л как "илитное" молоко от хвермера- такая же лабуда только чуть лучше чем в пакетах по 30.
Посмотрите статистику по кол-ву рогатого скота и вы поймете что это та же история как и с армянским коньяком- продукции в магазинах в десятки раз больше чем ее производят. Поэтому польские сыры и йогурты уже дешевле (и лучше) наших магазинных, скоро будет и молоко польское (Метро и Ашан- уже есть)...
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12.01.2022 19:18 Відповісти
 
 