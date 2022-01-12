Через невиважену співпрацю з торговими мережами молокопереробники хочуть покрити свої збитки за рахунок фермерів, - Асоціація виробників молока
Найбільші в Україні молокопереробні заводи продавали свою продукцію в мінус, щоб увійти на прилавки торговельних мереж, та демпінгували ціни один одного. А зараз намагаються покрити свої збитки за рахунок фермерів.
Проблема молокопереробних заводів в тому, що вони загралися з рітейлерами. Тривалий час, аби добитися місця на полицях торговельних мереж, заводи демпінгували ціни один одного. Про це заявив співласник компанії "Мілкіленд" Анатолій Юркевич під час онлайн-зустрічі виробників та переробників молока, яку ініціювало Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"Ми зіткнулись з тим, що у відповідь на наші запити торговельні мережі не піднімають ціни, тому що наші колеги – постачальники молочної продукції у ці ж мережі - відмовляються піднімати ціни. Що для мене є дивним фактом, адже якщо зростає вартість енергоносіїв та витрат виробництва загалом, мусиш якимось чином це покривати. Своїми діями такі виробники демпінгують ціни. Це некоректна поведінка", - зазначив він.
Наслідком загравання та невиваженої політики співпраці із мережами для всієї молочної переробки є необхідність нести додаткові витрати, адже цінник готової продукції не відповідає її собівартості. Це визнав голова наглядової ради групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовченко під час онлайн-зустрічі Міністерства Аграрної політики та продовольства України.
"У листопаді на кожній пляшці молока Яготинський маслозавод "доплачував" 6 копійок торговельним мережам, на пачці масла - 5,13 грн, на пачці сметани - 1,26 грн. А Пирятинський сирзавод на кожній 180-грамовій упаковці сиру - 2,36 грн. Тобто це – наші збитки", - наголосив пан Вовченко.
В Асоціації виробників молока зазначають, що проблема, яка склалась в молочному секторі, комплексна, і головною її причиною є не те, що хтось не хоче іти на діалог, а те – що діалог побудований неправильно. Потрібно сідати за стіл переговорів, оперувати реальними фактами і спільно шукати рішення, а не перекладати виклики всієї галузі на молочно-товарні ферми.
Нагадаємо, що за три дні до Нового року молочні господарства отримали повідомлення від переробних заводів про зниження ціни на 10% на молоко-сировину в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку.
В дискусіях представники молокопереробних заводів використовують "контраргументи": ціна на молоко в Україні зросла на 25% за рік та є найвищою в Європі, що насправді є маніпулюванням суспільною думкою та невірними цифрами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Убивают наше сельское хозяйство, чтобы организовать в Украине еще один Геноцид украинской нации.
Я молоко покупаю у селян за 80грн. - 3л. По жирности у него столько что вполне можно сделать 180-220гр. масла, то есть пачку. Когда заканчивается масло - тупо делаю, баночкой потрусил полчасика и все.
А теперь пусть этот маркетолог расскажет о демпинге. Если произвести, привезти объемом багажника легковухи в котором еще овощи, оборудование для торговли, творог, сметана иногда пироги... и можно с выгодной (а иначе никак) продать в эту цену.
А тебе этот вот председатель фунт рассказывает мол низкие цены в магазинах на разбавленную водой и прочими пальмовыми жирами бурду белого цвета с соотв. ароматизаторами.
Наши барыги-агромиллиардеры готовы работать только за сверхприбыли, а когда честная конкуренция - начинают визжать и требовать дотации (деньги налогоплательщиков) на покупку очередного особняка, причем в той же Европе.
Я уже давно покупаю у селян напрямую - мясо, молоко, овощи, фрукты, минуя государственное паразитирование на покупке-продаже.
\
Вот и ответ на ваш вопрос.
А ще ці "групи компаній "Молочний альянс" замовчують зажерливість наших агромагнатів і переробників.
А то что в магазине на полке нам продают по 46 грн/л как "илитное" молоко от хвермера- такая же лабуда только чуть лучше чем в пакетах по 30.
Посмотрите статистику по кол-ву рогатого скота и вы поймете что это та же история как и с армянским коньяком- продукции в магазинах в десятки раз больше чем ее производят. Поэтому польские сыры и йогурты уже дешевле (и лучше) наших магазинных, скоро будет и молоко польское (Метро и Ашан- уже есть)...