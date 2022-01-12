Це Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому це РФ загрожує Україні, а не навпаки, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія загрожує Україні, а не навпаки.
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна зараз протистоїть Росії, тому що Росія - величезна сила, вона зараз дуже вклала в нарощування своїх сил. Найважливіше: Росія вже застосовувала свої сили проти України. Вона окупувала Крим в 2014 році і вона контролює сепаратистів у Східній Україні. Якщо казати, що Україна загрожує Росії - це просто перевертати все догори ногами. Це Росія застосовувала та продовжує застосовувати силу проти України. Вона зараз нагромадила більше сотні тисяч військових вздовж кордонів з Україною. Це є проблемою, це створено самою Росією. Тому є необхідність деескалації", - наголосив генсек Алянсу.
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Канешно! Я, когда работал водолазом, всегда погружался с паспортом, портретом пана Степана Бандеры и визиткой Яроша!
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Это круче, чем тот диверсант во вьетнамках, с пилой для спиливания столбов и туристической картой!
Хотя... Это ж для кацапов сочиняется. А кацапы тупые, к анализу фактов неспособны.
2. Так вы уже напали. Украина, суверенная страна, учредитель ООН, законно ищет помощь!
3. Ничего не знаю, см.п.1.
Ай да Глебыч,ай да сукин сын...
И перед чем такая агония происходит? - всем прекрасно известно.
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** - лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
2014 (Ю. Нестеренко)