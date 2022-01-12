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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому це РФ загрожує Україні, а не навпаки, - Столтенберг

Це Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому це РФ загрожує Україні, а не навпаки, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія загрожує Україні, а не навпаки.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зараз протистоїть Росії, тому що Росія - величезна сила, вона зараз дуже вклала в нарощування своїх сил. Найважливіше: Росія вже застосовувала свої сили проти України. Вона окупувала Крим в 2014 році і вона контролює сепаратистів у Східній Україні. Якщо казати, що Україна загрожує Росії - це просто перевертати все догори ногами. Це Росія застосовувала та продовжує застосовувати силу проти України. Вона зараз нагромадила більше сотні тисяч військових вздовж кордонів з Україною. Це є проблемою, це створено самою Росією. Тому є необхідність деескалації", - наголосив генсек Алянсу.

Також читайте: Застосування сили проти України буде серйозною стратегічною помилкою з боку Росії, - Столтенберг

Автор: 

Крим (14153) НАТО (6445) росія (65191) Донбас (22356) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+26
Когда проводишь переговоры с РФ складывается впечатление, что ты попал в дурдом. Россия обвиняет всех в том, что она именно делает. Складывается впечатление, что Украина напала на Россию, оккупировала часть Сибири, концентрирует войска вдоль границы с Россией и готова снова напасть. Только одни выступления Жириновского чего стоят. Поэтому бесполезно проводить всякие переговоры с Россией, необходимо вводить новые и новые санкции до полного исчезновения России с политической карты мира.
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12.01.2022 16:09
+25
https://ibigdan.livejournal.com/27828169.html Где-то в Крыму высморкался в трусики нераспятый мальчик...


Канешно! Я, когда работал водолазом, всегда погружался с паспортом, портретом пана Степана Бандеры и визиткой Яроша!

https://www.facebook.com/608083833/posts/10159800144888834/ Виталий Рождаев
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12.01.2022 16:07
+22
Це шо, такий прикол - Столтенберг як пресс-секретар озвучує те, шо не може сказати нелох
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12.01.2022 16:05
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Як події в Казахстані вплинуть на пострадянський простір? Про це говоримо нині з провідними експертами Центру близькосхідних досліджень - Сергієм Даниловим та Ігорем Семиволосом. - https://www.youtube.com/watch?v=9********** https://www.youtube.com/watch?v=9**********

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12.01.2022 16:05 Відповісти
Це шо, такий прикол - Столтенберг як пресс-секретар озвучує те, шо не може сказати нелох
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12.01.2022 16:05 Відповісти
у столтенберга ж ермака нет, кто ему после прессухи по ****** втащит? вот и говорит что хочет.
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12.01.2022 16:08 Відповісти
Когда молодой янелох засунул свой язык себе или бабушке в ж... и молчит, тогда говорит Столтенберг. Кто-то ж должен это сказать?
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12.01.2022 16:10 Відповісти
тоді хай знімуть пів-окладу нелоха42 і віддадуть Столтенбергу.
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12.01.2022 16:13 Відповісти
Я бы не только ползарплаты с нашего мОлодца снял, но и погнал бы его с занимаемой должности как несоответствующего требованиям этой должности.
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12.01.2022 16:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27828169.html Где-то в Крыму высморкался в трусики нераспятый мальчик...


Канешно! Я, когда работал водолазом, всегда погружался с паспортом, портретом пана Степана Бандеры и визиткой Яроша!

https://www.facebook.com/608083833/posts/10159800144888834/ Виталий Рождаев
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12.01.2022 16:07 Відповісти
Я правильно понял - диверсант шел на оккупированную территорию с украинскими деньгами?
Это круче, чем тот диверсант во вьетнамках, с пилой для спиливания столбов и туристической картой!
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12.01.2022 16:42 Відповісти
Ну ладно -- вы там сочиняете новости. Ну так сочините хотя бы что-то правдоподобное, а не явный бред.
Хотя... Это ж для кацапов сочиняется. А кацапы тупые, к анализу фактов неспособны.
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12.01.2022 16:55 Відповісти
...і кількома купюрами по 200 грн. - щоби під водою пива купити.
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12.01.2022 16:46 Відповісти
При такий температурі води у морі людина зможе протриматись 3-8 хв у воді без костюму і до 30 хв у костюмі
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12.01.2022 16:57 Відповісти
"Это ж для кацапов сочиняется. А кацапы тупые, к анализу фактов неспособны."
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12.01.2022 17:23 Відповісти
Блин, Виталий гонит. Он же кошелек забыл ! Как же украинскому диверсанту без кошелька с гривнами на Крысе?
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12.01.2022 17:17 Відповісти
Когда проводишь переговоры с РФ складывается впечатление, что ты попал в дурдом. Россия обвиняет всех в том, что она именно делает. Складывается впечатление, что Украина напала на Россию, оккупировала часть Сибири, концентрирует войска вдоль границы с Россией и готова снова напасть. Только одни выступления Жириновского чего стоят. Поэтому бесполезно проводить всякие переговоры с Россией, необходимо вводить новые и новые санкции до полного исчезновения России с политической карты мира.
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12.01.2022 16:09 Відповісти
Что они и делают, что не заметно? И еще готовят, и еще будут.
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12.01.2022 16:36 Відповісти
Роиссия ,как страна агрессор и террорист должна быть демонтирована !
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12.01.2022 16:12 Відповісти
россия здана в утиль ****** и по пути, воняя, разбрызгивая и разбрасывая ошметки русскогомира ... трупные черви лезут во все стороны, со своими хробаками и личинками - все величие в этой картине!
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12.01.2022 16:28 Відповісти
Да ,картина маслом ,ПРИПЛЫЛИ...
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12.01.2022 16:30 Відповісти
Наглая и отвратительная руссофобия!
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12.01.2022 16:28 Відповісти
Мистер Столтенберг,мировая пресса каже шо Финляндия и Швеция собрались в НАТО...Астанивитесь Мистер...РАБссия не выдержит такого Инфаркта...
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12.01.2022 16:35 Відповісти
1. Россия нападет на Украину, если та будет двигаться в НАТО!
2. Так вы уже напали. Украина, суверенная страна, учредитель ООН, законно ищет помощь!
3. Ничего не знаю, см.п.1.
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12.01.2022 16:40 Відповісти
РАБссии давно нет,сказал Александр Невзоров,есть осколок распавшего советского дерьма,который барахтается в своем дремучем болоте уже 30 лет....

Ай да Глебыч,ай да сукин сын...
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12.01.2022 16:46 Відповісти
Ух ты как расходился, осмелел совсем, прозрел! Как говорилось в одном старом совковом кино---*....что то наш жеребёночек разоржался...*. Есть предположение что весь этот выброс к тому, что скоро на пенсуху, или каденция на исходе. Отрабатывает по полной минимум дозволенного. Ну спасибо и на этом.
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12.01.2022 16:54 Відповісти
************ тут скорее те, кого он попустил.
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12.01.2022 17:13 Відповісти
Чуть проясню. Речь о фразе с последней парты в сторону директора школы интерната ВикНикСора в фильме *Республика ШКИД*. Когда вчерашние сявки подняли бунт в интернате против учёбы и малого количества еды. Фильм вышел в конце 1967г и имел сильный успех среди старшеклассников особенно. А в тех местах где вы указали, скорее заблеяли и замэкали---себя рысаками считая при этом. Пусть.
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12.01.2022 17:21 Відповісти
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12.01.2022 16:55 Відповісти
Вот спасибо, ну прямо глаза открыл, а мы то и не догадывались.
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12.01.2022 17:20 Відповісти
ну вы ж в кацапии - все тупые, шо с вас взять...
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13.01.2022 01:59 Відповісти
Всё что творит рф - это называется простым и ёмким словом - Агония!

И перед чем такая агония происходит? - всем прекрасно известно.
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12.01.2022 17:25 Відповісти
***
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** - лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.

2014 (Ю. Нестеренко)
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12.01.2022 17:40 Відповісти
и шо по этому поводу скажет величайший отдыхальник века пердизент зеленьський? а ничего... ссыться он от числа 17...
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12.01.2022 19:57 Відповісти
 
 