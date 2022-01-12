Це Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому це РФ загрожує Україні, а не навпаки, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія загрожує Україні, а не навпаки.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО-РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зараз протистоїть Росії, тому що Росія - величезна сила, вона зараз дуже вклала в нарощування своїх сил. Найважливіше: Росія вже застосовувала свої сили проти України. Вона окупувала Крим в 2014 році і вона контролює сепаратистів у Східній Україні. Якщо казати, що Україна загрожує Росії - це просто перевертати все догори ногами. Це Росія застосовувала та продовжує застосовувати силу проти України. Вона зараз нагромадила більше сотні тисяч військових вздовж кордонів з Україною. Це є проблемою, це створено самою Росією. Тому є необхідність деескалації", - наголосив генсек Алянсу.

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