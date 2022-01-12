Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора, - ЦПК
Президент Володимир Зеленський мав би "подякувати" комісії з обрання керівника САП та генпрокурорці Венедіктовій за затягування конкурсу.
Про це йдеться у заяві Центра Протидії Корупції, передає Цензор.НЕТ.
"У свіжому відео президент Зеленський вирішив подякувати рідним, військовим, вчителям, спортсменам і так далі. А ще міг би подякувати комісії САП, яка через часто комічні причини (не погодував кота, забув документи, втомився) досі не завершила конкурс. А ще міг би подякувати голові комісії САП Кет Коваль, яка незаконно підняла питання повторної спецперевірки фіналістів конкурсу. Також можна було подякувати суддям неліквідованого ОАСК, які своїми дивними рішеннями підривають конкурс. Особливе "дякую" Зеленський мав висловити своїй генпрокурорці Венедіктовій, яка підіграла голові комісії і теж робить все, щоб затягнути конкурс будь-якою ціною. А де подяка підлеглим Венедіктової, які почали губити документи фактичного переможця конкурсу?? Якось недопрацьовує президент. Люди так стараються вже другий рік, виставляють Україну на посміховисько. А ще тримають і нас з вами, і міжнародних партнерів за ідіотів. ... Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора", - заявили в ЦПК.
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страшнее злой кошки зверя нет
https://mind.ua/ru/publications/20223715-tajny-iranskogo-boinga-pochemu-ukraina-snachala-podderzhala-versiyu-o-neprednamerennoj-oshibke-*******
От все похвилинно описано , як влада Зеленського підтримувала Іранську та Російську версії.
«Покушение на Россию» (Assassination of Russia) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC документальный фильм
С особым вниманием в фильме анализируется инцидент в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Рязани 22 сентября 1999 года, который, по мнению создателей фильма, был попыткой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91 ФСБ организовать теракт. Представители самой ФСБ заявляли, что это были антитеррористические учения.
почерк старої КГБшної кривавої суки Патрушева
1. підриви будинків в Росії
2. збиття українського літака в Ірані
Александр Литвиненко - ФСБ взрывает Россию. Изд. 3-е
тепер просто цим користується.
а знищення державності розводом не називають.
зрада це не розвод.
Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків
viber://forward?text=https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html
Кому доведеться заплатити податки в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
АВТОР: https://www.rbc.ua/ukr/author/anna-shikanova.html АННА ШИКАНОВА
В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі https://lviv1256.com/news/ukraintsiv-chekaie-novyy-podatok-dovedetsia-platyty-navit-za-podarunky/ Lviv1256.
Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.
Які доходи можуть потрапити під перевірку
Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
Кошти, які прийшли з іншої країни
Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
Дохід від інвестицій
Подарунок
Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
Гроші від продажу нерухомого майна
Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.
Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:
5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
2,5% з ОВДП
10% з решти власності
Нагадаємо, раніше ми писали про те, https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-1-nvarya-vyrastut-nalogi-kogo-skolko-1640945815.html які податки зростуть з 1 січня і для кого.
А також розповідали про те, https://www.rbc.ua/ukr/styler/imushchestvo-dohody-bogatyh-ukraintsev-budut-1639148148.html як перевірятимуть майно та доходи українців за новими правилами.
viber://forward?text=https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html
Луценко- ЄДИНИЙ генпрокурор, який повернув в бюджет 40 МЛРД гривень.
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
і не яку небудь а кримінальну,
за свідоме замовчування злочину, або співучасть в ньому.
Кстати, если ты в течении суток не отнесешь заявление в ГПУ, с документами-фактами, то подпадаешь под уголовное наказание за СОКРЫТИЕ фактов..