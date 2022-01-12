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Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора, - ЦПК

Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора, - ЦПК

Президент Володимир Зеленський мав би "подякувати" комісії з обрання керівника САП та генпрокурорці Венедіктовій за затягування конкурсу.

Про це йдеться у заяві Центра Протидії Корупції, передає Цензор.НЕТ.

"У свіжому відео президент Зеленський вирішив подякувати рідним, військовим, вчителям, спортсменам і так далі. А ще міг би подякувати комісії САП, яка через часто комічні причини (не погодував кота, забув документи, втомився) досі не завершила конкурс. А ще міг би подякувати голові комісії САП Кет Коваль, яка незаконно підняла питання повторної спецперевірки фіналістів конкурсу. Також можна було подякувати суддям неліквідованого ОАСК, які своїми дивними рішеннями підривають конкурс. Особливе "дякую" Зеленський мав висловити своїй генпрокурорці Венедіктовій, яка підіграла голові комісії і теж робить все, щоб затягнути конкурс будь-якою ціною. А де подяка підлеглим Венедіктової, які почали губити документи фактичного переможця конкурсу?? Якось недопрацьовує президент. Люди так стараються вже другий рік, виставляють Україну на посміховисько. А ще тримають і нас з вами, і міжнародних партнерів за ідіотів. ... Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора", - заявили в ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін про конкурс на керівника САП: Схоже, Банкова таки затвердить Клименка переможцем, але збиватиме його повторною спецперевіркою

Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора, - ЦПК 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) САП (2218) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+32
наркоман працює на Кремль. Думаю ,це вже всім зрозуміло
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12.01.2022 16:23
+21
він розвів 73% ще в 2018-2019 рр.
тепер просто цим користується.
а знищення державності розводом не називають.
зрада це не розвод.
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12.01.2022 16:25
+20
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12.01.2022 16:55
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Не як кошенят , а просто в тупу .
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12.01.2022 16:21 Відповісти
котят "разводить" не рекомендовано - это знают все владельцы кошек, т.к.

страшнее злой кошки зверя нет
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12.01.2022 17:18 Відповісти
Котята- 73 процентные , сами развелись на дешёвый( дебильный) сериал слуг,то что они страдают это нормально,за свои действия на выборах нужно отвечать.Плохо что не причастные к этому действию тоже проходят в этом как соучастники.
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12.01.2022 18:14 Відповісти
наркоман працює на Кремль. Думаю ,це вже всім зрозуміло
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12.01.2022 16:23 Відповісти
на олігархів працює.
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12.01.2022 16:27 Відповісти
Ось вам інформація для роздумів. Після зустрічі в Омані Зеленського і Патрушева через декілька годин був збитий український літак 2-ма ракетами ПВО над Іраном.

https://mind.ua/ru/publications/20223715-tajny-iranskogo-boinga-pochemu-ukraina-snachala-podderzhala-versiyu-o-neprednamerennoj-oshibke-*******

От все похвилинно описано , як влада Зеленського підтримувала Іранську та Російську версії.
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12.01.2022 16:33 Відповісти
забейте в гугл "Патрушев рязанский сахар"

«Покушение на Россию» (Assassination of Russia) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC документальный фильм
С особым вниманием в фильме анализируется инцидент в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Рязани 22 сентября 1999 года, который, по мнению создателей фильма, был попыткой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91 ФСБ организовать теракт. Представители самой ФСБ заявляли, что это были антитеррористические учения.

почерк старої КГБшної кривавої суки Патрушева
1. підриви будинків в Росії
2. збиття українського літака в Ірані
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12.01.2022 17:35 Відповісти
https://libking.ru/books/sci-/sci-politics/1117661-2-aleksandr-litvinenko-fsb-vzryvaet-rossiyu-izd-3-e.html#book https://libking.ru/books/sci-/sci-politics/1117661-2-aleksandr-litvinenko-fsb-vzryvaet-rossiyu-izd-3-e.html#book



Александр Литвиненко - ФСБ взрывает Россию. Изд. 3-е
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13.01.2022 08:31 Відповісти
він розвів 73% ще в 2018-2019 рр.
тепер просто цим користується.
а знищення державності розводом не називають.
зрада це не розвод.
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12.01.2022 16:25 Відповісти
🤣🤣🤣
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12.01.2022 16:26 Відповісти


Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків
viber://forward?text=https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html
Кому доведеться заплатити податки в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
АВТОР: https://www.rbc.ua/ukr/author/anna-shikanova.html АННА ШИКАНОВА

В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.

Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі https://lviv1256.com/news/ukraintsiv-chekaie-novyy-podatok-dovedetsia-platyty-navit-za-podarunky/ Lviv1256.

Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.
Які доходи можуть потрапити під перевірку

Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
Кошти, які прийшли з іншої країни
Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
Дохід від інвестицій
Подарунок
Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
Гроші від продажу нерухомого майна

Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:

5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
2,5% з ОВДП
10% з решти власності

Нагадаємо, раніше ми писали про те, https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-1-nvarya-vyrastut-nalogi-kogo-skolko-1640945815.html які податки зростуть з 1 січня і для кого.

А також розповідали про те, https://www.rbc.ua/ukr/styler/imushchestvo-dohody-bogatyh-ukraintsev-budut-1639148148.html як перевірятимуть майно та доходи українців за новими правилами.

viber://forward?text=https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html

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12.01.2022 16:27 Відповісти
Честно говоря ,я бы на месте Зеленского очень сильно бы переживал за своё будущее оно крайне туманно ...хотя не поздно всё исправить ,но может быть и поздно ..
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12.01.2022 16:29 Відповісти
это адекватный бы переживал... а в его нирване все отлично...его там все любят...
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12.01.2022 17:19 Відповісти
Исправлять уже поздно /смерти от ковида без кислорода,нет газа,угля, в ВСУ безденижье и нет Гсм,ДБР ,СБУ,ГПУ и т.д.,дороги с откатами 50% всего не перичислить/ если есть оружие-лучший выход самострел
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12.01.2022 18:20 Відповісти
эти были лучше
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12.01.2022 16:30 Відповісти
Краще, особливо Луценко

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12.01.2022 16:56 Відповісти
Краще.
Луценко- ЄДИНИЙ генпрокурор, який повернув в бюджет 40 МЛРД гривень.
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
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12.01.2022 17:05 Відповісти
Оба гниды (не сказать, что редкие, так как у кормушки таких большинство, всегда было и есть), первый особенно, но "очко государево" это просто дно, абсолютно ручная, безмозглая марионетка, с рукой мудака Татарова в жопе, без чести, совести и мозгов.
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12.01.2022 17:15 Відповісти
по методичке"а шо ваш порох лучче был"? от жеж,паруччик
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12.01.2022 17:34 Відповісти
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12.01.2022 18:31 Відповісти
обдурити гоїв це не гріх - гріх не обдурити
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12.01.2022 16:31 Відповісти
відповідальність за його дії мають нести голова сбу, генпрокурор, нач зовнішньої розвідки та керівник рнбо.
і не яку небудь а кримінальну,
за свідоме замовчування злочину, або співучасть в ньому.
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12.01.2022 16:31 Відповісти
У євреїв немає кумів, та, всі вищеперечислені друзі, бізнеспартнери і т.п. ВАЗеленського.
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12.01.2022 17:08 Відповісти
я наче не згадував кумів зеленського.
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12.01.2022 17:11 Відповісти
Я про те, що всі, кого ви перелічили, ніхто, які отримали посади, лише завдяки дружбі з ВАЗеленським. І тому вони не будуть нічого розслідувати.
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12.01.2022 17:15 Відповісти
"Собаки лают, караван идет" 😉👌
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12.01.2022 16:42 Відповісти
тільки караванщик зрадник , недоумок і наркоман ... тож куди прийде караван ?
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12.01.2022 16:56 Відповісти
Сколько раз вам, дуракам, повторять: Бараны караваном не ходят. А вот куда идут овцы под предводительством барана? - вопрос.
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12.01.2022 17:22 Відповісти
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12.01.2022 16:55 Відповісти
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12.01.2022 17:13 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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12.01.2022 17:13 Відповісти
Какой зеленский? Кого он может развести,кроме собственного хера по роялю. Там дерьмак с татаровым рулят,слушая беню по телефону, а клован валяется угашенный. Блеать,чтоб у этих проголосовавших за этот трэш идиотов месяц срачка была.
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12.01.2022 17:18 Відповісти
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12.01.2022 17:19 Відповісти
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12.01.2022 17:21 Відповісти
украинцы думают, что с приходом еще одного проходимца, что то изменится. Затягивай, не затягивай, да не будет изменений, нагнетают нам пыль. Хорошего, плохого поставят, но если мы плывем не туда, да еще с пробоиной, один исход - дно.
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12.01.2022 17:22 Відповісти
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12.01.2022 17:23 Відповісти
Разводил как котят Порошенко на протяжении пяти лет своего правления, и это не оспоримый факт - кто с антикоррупционных руководителей посадил хоть одного корруцпционера!????? при правлении Порошенка!???, даже кум его Луценко не чего в этом направлении не сделал, а только позволили всем кто был причастен до расстрела людей на майдане "смыться" со страны.
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12.01.2022 17:23 Відповісти
Бот-дебил
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12.01.2022 17:29 Відповісти
Тебе самой этот бред постить не противно? Во-первых, при Порошенко только начали создавать антикоррупционные органы, нормально так начали. Во-вторых, даже без этих самых органов Югик каким-то чудным образом вернул в бюджет десятки миллиардов гривен. Прикинь? Ну а часть причастных к расстрелам на Майдане чмо, которое ты выбрало президентом, обменяло на лугандонских таксистов.
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12.01.2022 17:30 Відповісти
зебилка, СРОЧНО беги в ГПУ, а то почти ТРИ года более 200 следаков и прокуроров, ТРИ "своих 100% генпрокурора" - и никак не могут найти те самые "факты", о которых тебе отлили в зомбоящике
Кстати, если ты в течении суток не отнесешь заявление в ГПУ, с документами-фактами, то подпадаешь под уголовное наказание за СОКРЫТИЕ фактов..

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12.01.2022 17:34 Відповісти
розум у 73% наріду
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12.01.2022 19:28 Відповісти
Ты хоть пару классов начальной школы осилило?
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12.01.2022 17:39 Відповісти
Ольга, вы дура или просто бот?
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12.01.2022 20:12 Відповісти
3-й вариант: дура, просто бот.
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12.01.2022 20:42 Відповісти
Моральный урод и просто брехло..,
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12.01.2022 17:27 Відповісти
Странный заголовок. Разводит - это если этому кто-то верит. Таких дебилов, максимум процентов 15 осталось... Да и украинцами их назвать нельзя.
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12.01.2022 17:35 Відповісти
У всех здравомыслящих еще 2.5 года было четкое понимание, что клоун идет во власть с одной целью - грабить лохов в рамках целой страны. Но лохи до сих пор это не понимают и обвиняют во всем порошенко и порохоботов.
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12.01.2022 17:35 Відповісти
той хто украiнцiв розводить,як кошенят,потiм шмигае з 9поверху-бажано зi шмигалем i cлугами олiгархiв.
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12.01.2022 17:44 Відповісти
 
 