Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора, - ЦПК

Президент Володимир Зеленський мав би "подякувати" комісії з обрання керівника САП та генпрокурорці Венедіктовій за затягування конкурсу.

Про це йдеться у заяві Центра Протидії Корупції, передає Цензор.НЕТ.

"У свіжому відео президент Зеленський вирішив подякувати рідним, військовим, вчителям, спортсменам і так далі. А ще міг би подякувати комісії САП, яка через часто комічні причини (не погодував кота, забув документи, втомився) досі не завершила конкурс. А ще міг би подякувати голові комісії САП Кет Коваль, яка незаконно підняла питання повторної спецперевірки фіналістів конкурсу. Також можна було подякувати суддям неліквідованого ОАСК, які своїми дивними рішеннями підривають конкурс. Особливе "дякую" Зеленський мав висловити своїй генпрокурорці Венедіктовій, яка підіграла голові комісії і теж робить все, щоб затягнути конкурс будь-якою ціною. А де подяка підлеглим Венедіктової, які почали губити документи фактичного переможця конкурсу?? Якось недопрацьовує президент. Люди так стараються вже другий рік, виставляють Україну на посміховисько. А ще тримають і нас з вами, і міжнародних партнерів за ідіотів. ... Зеленський розводить українців, мов кошенят, на конкурсі головного антикорупційного прокурора", - заявили в ЦПК.

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