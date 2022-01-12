ДБР затримало ексспівробітника БЕБ Бордюгова при передачі 1,7 млн грн "відкату" керівництву "Київзеленбуду", - журналіст Плинський
Колишній співробітник Бюро економічної безпеки був посередником при передачі відкатів керівництву КП "Київзеленбуд" і затриманий ДБР.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними моїх джерел, учора ДБР реалізовувало операцію з КП "Київзеленбуд", викривши керівника цієї структури на систематичному зборі відкатів із підрядників на озелененні Києва. Так ось, у рамках відпрацювання цієї схеми, за попередніми даними, ДБР зафіксувало, що посередником, який носив гроші від бізнесу до "Київзеленбуду", був старший аналітик БЕБу Олексій Бордюгов До БЕБ він був оперативником у ДФС Києва", - написав Плинський.
За інформацією журналіста, в момент передачі Бордюговим кешу керівництву КП, у розмірі 1.7 млн грн.,їх затримало ДБР.
Пізніше в БЕБ повідомили, що затриманий ДБР співробітник БЕБ подав рапорт про звільнення з Бюро ще два тижні тому та на момент затримання вже не був співробітником Бюро.
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Когда Вы уже научитесь азам профессии ?
Ну а взяточникам и посредникам - позор и колония, разумеется.
А что касается фамилии - это не только тайна следствия, это и презумпция невиновности. "Такой-то сотрудник БЭБ осуществлял посредничество в получении откатов (читай - неправомерной выгоды, т.е. простыми словами - взятки) . . .".
Чтобы была соблюдена презумпция невиновности, надо писать "подозревается в совершении уголовного правонарушения . . .". А редактор жёстко рубанул - ". . . был посредником при передаче откатов . . .". Суд скажет - был он посредником или не был.
2017, Кандидата на посаду
МІСЦЕ ПРАЦІ
https://declarations.com.ua/region/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область , https://declarations.com.ua/office/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маріупольська міська рада
ПОСАДА
начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи
Він, в свою чергу, щоб віддячити приносить частку з крадених грошей. Бере мзду за закриття очей Великого Крадівництва на дерибані бюджету на дорогах.
Ну як, я правильно висловив зміст твого запитання?