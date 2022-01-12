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Новини
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"Продуктові картки" не є панацеєю, потрібно зосередитись на вирішенні економічних проблем, - "слуга народу" Забуранна

У бюджеті на 2022 рік немає коштів для запровадження карток на продукти.

Про це заявила нардеп "Слуги народу" Леся Забурання, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм?".

За її словами у "Слузі народу" поки що не обговорювали про запровадження карток на продукти.

"Ці картки точно не є панацеєю і вирішенням економічних та соціальних проблем країни у довгостроковій перспективі. Мені здається, перш ніж вводити подібні інструменти, необхідно більше уваги зосередити на розвитку економіки та підвищенні рівня життя людей саме у економічний спосіб", - зазначила нардепка.

Парламентар схиляється до підвищення соціального стану і платоспроможності людей за рахунок стимулювання розвитку національної економіки, створення нових робочих місць і підняття соціальних стандартів із зростанням заробітних плат, пенсій та інших соцвиплат.

Водночас, додала Забурання, у бюджеті на цей рік немає коштів на такі картки.

Читайте також: Радник президента Устенко про запровадження "продуктових карток": Варіантів з десяток - може бути і пряме субсидування

"опри те, що у нас все ж соціальні виплати збільшені та є велика кількість програм із соціальної підтримки, такої, що забезпечуватиме таке фінансування, у бюджеті на 2022 рік станом на сьогодні не закладено. Правда, ми маємо торішній досвід, коли майже десять разів переглядали держбюджет у зв’язку із тим, що надходження були більші від планових. Хотілося б вірити, що цього року теж так буде. Хоча, знову ж таки, залишається питання, наскільки раціонально використовувати ці кошти саме на такі напрямки, про які ми з вами говоримо", - пояснила "слуга народу".

Нардеп Вікторія Подгорна погоджується із колегою по фракції. 

За словами парламентаря, вона б не хотіла підтримувати заступника голови ОП Устенка в цій ініціативі, не маючи різних опцій, які дозволяють знайти кращий варіант.

"Тому що, по-перше, є більш цікаві та правильні інструменти, які я вже озвучила. По-друге, тут є ризики, які можуть бути пов’язані з корупцією та зловживанням", - додала "слуга народу".

Думки інших нардепів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

Автор: 

бідність (143) продукти (1144) карта (358) Подгорна Вікторія (8) Забуранна Леся (7)


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Топ коментарі
+10
Панацея есть...
Надо просто развесить все зеленое стадо на фонарях и деревьях...все...поголовно...
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12.01.2022 16:37
+5
Не понял, какие ещё экономические проблемы? Эпоха бидности закинчилась же, или это для зелёных мразей она закончилась, во главе с главным подонком нелохом? А также у его парика бени тоже походу всё хорошо, выбрали мразота а теперь жрите
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12.01.2022 16:46
+2
Поки ще не пізно.
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12.01.2022 16:42
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Панацея есть...
Надо просто развесить все зеленое стадо на фонарях и деревьях...все...поголовно...
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12.01.2022 16:37 Відповісти
Поки ще не пізно.
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12.01.2022 16:42 Відповісти
Это я хотел написать.
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12.01.2022 17:27 Відповісти
Леся Забурання - отщепенец от СН. Она не поддерживает политику партии, которая проходит под призывом : Каждому гражданину - карту в руки (продуктовую).
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12.01.2022 16:41 Відповісти
"щепенец" вона, "щепенец" ). вона ще той фахівець, такий доктор наук, як і литвин, шмигаль чи, особливо янукович,
ЇЇ роль - слухати і озвучувати інфо з ОП. надзвичайно уважна вона до слів і рухів головного там ). Так що це почалася перевірка реакції піпла на цю тему )
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12.01.2022 17:18 Відповісти
на третьому році прмусового знищення екноміки комусь з зелених прийшло в голову, що треба рішати економічні проблеми
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12.01.2022 16:41 Відповісти
Не рішати проблеми. Мадура хоче на другий строк. Покерувати ще далі.
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12.01.2022 16:43 Відповісти
За минулої влади економіка зростала і подібних тем навіть не було у інфо просторі, але "мудрий" виборець захотів халяви..
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12.01.2022 16:43 Відповісти
Ну що. Буде халява. Будуть картки на хліб, макарони. горілку, цигарки, білети на квартал95 і безоплатне купання в ополонках на Хрещення.
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12.01.2022 16:46 Відповісти
На хліб і макарони, і то тільки при умові відвідин концертів кварталу 95 за Вавину тисячу. На горілку і цигарки ніт.
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12.01.2022 17:30 Відповісти
Не понял, какие ещё экономические проблемы? Эпоха бидности закинчилась же, или это для зелёных мразей она закончилась, во главе с главным подонком нелохом? А также у его парика бени тоже походу всё хорошо, выбрали мразота а теперь жрите
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12.01.2022 16:46 Відповісти
То что ты тупой зебил прочитать не смог...


12.01.22 16:31 586 ПОЛІТИКА
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12.01.2022 17:07 Відповісти
В Україні сам вислів "продуктова картка" неможливий,але промоскальські наркомани цілеспрямовано втілюють його в життя
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12.01.2022 17:15 Відповісти
Талановитий "паренёк".
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12.01.2022 17:34 Відповісти
Ты лучше вот это прокоментируй.
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12.01.2022 17:33 Відповісти
Млинець, уявляю що буде через 2 роки, як що не звернемо шию бене і зЕ...
Україна та продовольчі картки.., це жарт? Треба ж так красти!!! зЕботи прегоженські, коли настане "Хужє нє будєт!", тоді я почну вірити що козЕл (коломойша та зЕлох) крадуть як "крав" Порох...
PS: зЕлох по життю крадій, починаючи з "95"! Те що я помітив...
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12.01.2022 19:52 Відповісти
 
 