"Продуктові картки" не є панацеєю, потрібно зосередитись на вирішенні економічних проблем, - "слуга народу" Забуранна

У бюджеті на 2022 рік немає коштів для запровадження карток на продукти.

Про це заявила нардеп "Слуги народу" Леся Забурання, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм?".

За її словами у "Слузі народу" поки що не обговорювали про запровадження карток на продукти.

"Ці картки точно не є панацеєю і вирішенням економічних та соціальних проблем країни у довгостроковій перспективі. Мені здається, перш ніж вводити подібні інструменти, необхідно більше уваги зосередити на розвитку економіки та підвищенні рівня життя людей саме у економічний спосіб", - зазначила нардепка.

Парламентар схиляється до підвищення соціального стану і платоспроможності людей за рахунок стимулювання розвитку національної економіки, створення нових робочих місць і підняття соціальних стандартів із зростанням заробітних плат, пенсій та інших соцвиплат.

Водночас, додала Забурання, у бюджеті на цей рік немає коштів на такі картки.

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"опри те, що у нас все ж соціальні виплати збільшені та є велика кількість програм із соціальної підтримки, такої, що забезпечуватиме таке фінансування, у бюджеті на 2022 рік станом на сьогодні не закладено. Правда, ми маємо торішній досвід, коли майже десять разів переглядали держбюджет у зв’язку із тим, що надходження були більші від планових. Хотілося б вірити, що цього року теж так буде. Хоча, знову ж таки, залишається питання, наскільки раціонально використовувати ці кошти саме на такі напрямки, про які ми з вами говоримо", - пояснила "слуга народу".

Нардеп Вікторія Подгорна погоджується із колегою по фракції.

За словами парламентаря, вона б не хотіла підтримувати заступника голови ОП Устенка в цій ініціативі, не маючи різних опцій, які дозволяють знайти кращий варіант.

"Тому що, по-перше, є більш цікаві та правильні інструменти, які я вже озвучила. По-друге, тут є ризики, які можуть бути пов’язані з корупцією та зловживанням", - додала "слуга народу".

Думки інших нардепів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко