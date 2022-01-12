НАТО може посилити присутність на східному фланзі у разі вторгнення РФ до України, - Столтенберг

У разі вторгнення Росії в Україну НАТО може збільшити присутність на східному фланзі для вжиття заходів, необхідних для захисту союзників.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив сьогодні на брифінгу за результатами саміту Росія-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди будемо робити все, що необхідно для захисту союзників. Ми постійно оцінюємо необхідність коригування присутності наших сил",- сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що після окупацією Росією Криму і дестабілізації ситуації на Донбасі, НАТО посилило свою присутність на східному фланзі. За його словами, Альянс розгорнув у регіоні сили швидкого реагування і проводить повітряне патрулювання.

"Ми не хочемо, щоб було непорозуміння - НАТО знаходиться там, щоб захищати союзників. Це оборонні дії, ми хочемо зберегти мир, а не спровокувати конфлікт. І, відповідно, якщо Росія знову використає силу проти України, то ми тоді серйозно задумаємося над тим, щоб знову збільшити нашу присутність", - підкреслив генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому це РФ загрожує Україні, а не навпаки, - Столтенберг