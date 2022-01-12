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Новини Війна
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НАТО може посилити присутність на східному фланзі у разі вторгнення РФ до України, - Столтенберг

НАТО може посилити присутність на східному фланзі у разі вторгнення РФ до України, - Столтенберг

У разі вторгнення Росії в Україну НАТО може збільшити присутність на східному фланзі для вжиття заходів, необхідних для захисту союзників.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив сьогодні на брифінгу за результатами саміту Росія-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди будемо робити все, що необхідно для захисту союзників. Ми постійно оцінюємо необхідність коригування присутності наших сил",- сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що після окупацією Росією Криму і дестабілізації ситуації на Донбасі, НАТО посилило свою присутність на східному фланзі. За його словами, Альянс розгорнув у регіоні сили швидкого реагування і проводить повітряне патрулювання.

"Ми не хочемо, щоб було непорозуміння - НАТО знаходиться там, щоб захищати союзників. Це оборонні дії, ми хочемо зберегти мир, а не спровокувати конфлікт. І, відповідно, якщо Росія знову використає силу проти України, то ми тоді серйозно задумаємося над тим, щоб знову збільшити нашу присутність", - підкреслив генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Тому це РФ загрожує Україні, а не навпаки, - Столтенберг

Автор: 

армія рф (17388) НАТО (6445) росія (65191) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+3
******** нууу наскільки вони тормози..................... Та ***** ПОСИЛЬТЕ ВЖЕ і параша побоїться получити по "яйцях".......
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12.01.2022 16:49
+3
А может лучше не затягивать и не искушать судьбу а сделать прививку и не дожидаться когда Х***ло окупирует очередную страну?
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12.01.2022 16:49
+2
И что гражданам Украины от этого "усиления"????!!!!
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12.01.2022 17:01
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******** нууу наскільки вони тормози..................... Та ***** ПОСИЛЬТЕ ВЖЕ і параша побоїться получити по "яйцях".......
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12.01.2022 16:49 Відповісти
вы неверно понимаете то что он сказал. Усилить восточный фланг НАТО - это перебросить доп. войска на ГРАНИЦУ НАТО, а не в Украину. Мы то не в НАТО. Что он и сказал в своей речи. Короче они обосрались от страха и говорят что укрепят свой забор сильнее, а вы мочите нашего соседа (нас, Украину) как хотите-главное к нам не лезьте.
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12.01.2022 18:27 Відповісти
А может лучше не затягивать и не искушать судьбу а сделать прививку и не дожидаться когда Х***ло окупирует очередную страну?
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12.01.2022 16:49 Відповісти
Почему Рашке можно входить в ДБР а Украине нельзя в НАТО? С какого *** мы независимая страна должны кого то спрашивать разрешения? Или Украина зависимая страна?
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12.01.2022 16:51 Відповісти
А НАТО Украину ждет? Лет через 20....Будет ли тогда НАТО???
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12.01.2022 17:03 Відповісти
Если бы не ждали наверно Рашка так не пищала бы
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12.01.2022 17:14 Відповісти
Да там торги политические...а нами торгуют падлы.
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12.01.2022 17:26 Відповісти
В Украине давно должны быть натовские базы
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12.01.2022 16:52 Відповісти
И что гражданам Украины от этого "усиления"????!!!!
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12.01.2022 17:01 Відповісти
Как были за дверью, так и останутся, только дверь усилят, что бы не побежали в нее ненароком. здесь некоторые не понимает, в чем суть усиления восточного фланга.
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12.01.2022 17:14 Відповісти
зарабитчанам приоткроют .....
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12.01.2022 17:39 Відповісти
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12.01.2022 17:18 Відповісти
МВТУ имени Баумана,была такая же забегаловка что Питерская подворотня плешивого КГБшного Окурка...
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12.01.2022 17:27 Відповісти
Эскадрилья самолетов-разведчиков НАТО прибыла на Кипр...,кажуть самолеты новейшего поколения которых обнаружить невозможно... Интересно сколько из них окажутся к примеру в Польше и Румынии...
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12.01.2022 17:25 Відповісти
Если кацап нападет, то Украине не легче будет от того,что в Польше или Румынии в пять раз увеличат присутствие янки.
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12.01.2022 17:38 Відповісти
И какую кашу заварил НАТО?
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12.01.2022 18:39 Відповісти
Іншими словами: якщо Росія нападе на Україну і вб'є кучу народу то НАТО насере на польсько-українськом кордоні Звучить якось так
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12.01.2022 18:42 Відповісти
ні
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12.01.2022 21:35 Відповісти
 
 