Запровадження "продуктових карток" буде серйозним ударом по економіці та не врятує ситуацію, - нардеп "Батьківщини" Крулько
Влада просто не справляється із ситуацією, щоб люди могли купувати усе необхідне за рахунок своїх доходів.
Про це заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету, нардеп "Батьківщини" Іван Крулько, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Нардеп пояснив, що запровадження "продуктових карток" означає, що продукти харчування продаватимуться кимось за цінами, які нижчі собівартості.
"По-перше, тут можуть з’явитися зловживання. По-друге, бізнес не зможе на цьому заробляти. Виникає запитання, хто ж вироблятиме продукти за такими цінами?" - зауважив Крулько.
За його словами, голосні заяви про те, що у нас нібито усе добре, м’яко кажучи, далекі від істини.
"А введення таких продуктових карток буде серйозним ударом по економіці. Це не вирішить проблеми та не врятує ситуацію, і означає одне: монобільшості, яка має монополію на владу, потрібно задуматися, наскільки ефективно зараз працює Кабінет Міністрів. Ми постійно говоримо про те, що там прослідковується непрофесіоналізм, що немає програми дій уряду та системної роботи. Ми не розуміємо, за рахунок чого має зростати економіка. Рішення, які приймалися фракцією "Слуга народу" по підвищенню податків (зокрема законопроєкт 5600), взагалі ставлять її на межу виживання", - пояснив парламентар.
Думки інших нардепів щодо запровадження "продуктових карток" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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Я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками!
А у тебя ничего нет! Ты - голодранец! Ты вообще живёшь на свете по доверенности!
Твой дом - тюрма!
У них своя країна де скумбрія по 8 грн., сало по 20 а телятина по 50 грн.
Вони просто тупі наглухо і одночасно жадібні до нестями. Можливість красти і віджимати є, а розуму немає - це фатальна комбінація для розумного наріду.
субсидії, всякі фінансові допомоги, тища зеленського і тд, це місця де кладуться свої люди для організації та розподілу.
субсидію дали, а вона на 100% дорівнює сумі рахунку ахметова.
тищу дали, на конкретні витрати.
дадуть талон на продукти будете жерти те що в ньому прописане а не те що хочете.
за те чиновників розподілювачів вже більше чим простих роботяг.
якесь чмо (без імені) каже що дуже хоче воювати і ставить вимоги.
як той комарик з мультика до ведмедя (не подходи, укушу)
весь світ думає як з цим чмом домовитись, що б воно ні на кого не напало.
взагалі то в нормальному суспільстві є закони, де таке чмо арештовується та садиться на нари.
в світовому товаристві закони приблизно такі ж самі.
а в чому ж тоді справа, шановні оон, обсє, та інші хрен зна ким поважні структури?
зібралися, вирішили, дали п"зди, порвали сорочку, все....
а ні....
ці конфлікти дуже комусь вигідні.