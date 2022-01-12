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Новини
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Запровадження "продуктових карток" буде серйозним ударом по економіці та не врятує ситуацію, - нардеп "Батьківщини" Крулько

Запровадження

Влада просто не справляється із ситуацією, щоб люди могли купувати усе необхідне за рахунок своїх доходів.

Про це заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету, нардеп "Батьківщини" Іван Крулько, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Нардеп пояснив, що запровадження "продуктових карток" означає, що продукти харчування продаватимуться кимось за цінами, які нижчі собівартості.

"По-перше, тут можуть з’явитися зловживання. По-друге, бізнес не зможе на цьому заробляти. Виникає запитання, хто ж вироблятиме продукти за такими цінами?" - зауважив Крулько.

За його словами, голосні заяви про те, що у нас нібито усе добре, м’яко кажучи, далекі від істини.

"А введення таких продуктових карток буде серйозним ударом по економіці. Це не вирішить проблеми та не врятує ситуацію, і означає одне: монобільшості, яка має монополію на владу, потрібно задуматися, наскільки ефективно зараз працює Кабінет Міністрів. Ми постійно говоримо про те, що там прослідковується непрофесіоналізм, що немає програми дій уряду та системної роботи. Ми не розуміємо, за рахунок чого має зростати економіка. Рішення, які приймалися фракцією "Слуга народу" по підвищенню податків (зокрема законопроєкт 5600), взагалі ставлять її на межу виживання", - пояснив парламентар.

Думки інших нардепів щодо запровадження "продуктових карток" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Продуктові картки" не є панацеєю, потрібно зосередитись на вирішенні економічних проблем, - "слуга народу" Забуранна

Автор: 

бідність (143) продукти (1144) карта (358) Крулько Іван (4)


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Топ коментарі
+9
просто это очередная афера по разбазариванию бюджетный средств
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12.01.2022 17:05
+9
Ніхто економіку і не буде рятувати; Зе поставили чужі сили аби він знищував Україну і її населення в турборежимі. Але найбільше дивує те, що народ в більшості своїй не хоче вірити в цю очевидно істину...
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12.01.2022 17:08
+4
Зебілам економічні закони незрозумілі від слова наглухо.
У них своя країна де скумбрія по 8 грн., сало по 20 а телятина по 50 грн.
Вони просто тупі наглухо і одночасно жадібні до нестями. Можливість красти і віджимати є, а розуму немає - це фатальна комбінація для розумного наріду.
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12.01.2022 17:08
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просто это очередная афера по разбазариванию бюджетный средств
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12.01.2022 17:05 Відповісти
Недаром заворушилася Матьківщина. Зєїла розпочинає грати картами Бабці. Державне регулювання цін тарифів - це козирі Юлі. Зєля мріє усунути Гетьмана на як конкурента, забрати в Бабці лєкторат із бабусь і вийти у другий тур з Бойко.
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12.01.2022 17:20 Відповісти
сказочник. во втором туре будут петя и кандидат ахметова
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12.01.2022 17:25 Відповісти
Мудрєц. Петро Олексійович будуть під обмеженнями зяккону про Аллігархів. Не дадуть йому балотуватися.
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12.01.2022 17:42 Відповісти
,Та сивочоле пурося до виборів буде нарізати круги навколо України, якщо не "парєшаєт" з Зєлєй, або - каталажка і надовго. В його діях на посту Президента стільки державної зради, що на пожиттєве тягне. "Цинічний брехун" - фффсьо! Дідуган - збитий льотчик. На пенсію, або - в тюрьму. Ще до виборів купа часу, а він вже в лайні по вуха. Страшно навіть подумати, скільки ще компромату на цього "надьожу нації" спливе перед самими виборами.
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12.01.2022 18:07 Відповісти
За кого голосував?
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12.01.2022 19:17 Відповісти
За Юлію Володимирівну Тимошенко.
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12.01.2022 20:26 Відповісти
Тебя посодють, а ты не воруй!

Я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками!

А у тебя ничего нет! Ты - голодранец! Ты вообще живёшь на свете по доверенности!

Твой дом - тюрма!
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12.01.2022 17:07 Відповісти
Ніхто економіку і не буде рятувати; Зе поставили чужі сили аби він знищував Україну і її населення в турборежимі. Але найбільше дивує те, що народ в більшості своїй не хоче вірити в цю очевидно істину...
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12.01.2022 17:08 Відповісти
Не треба плутати народ з натовпом, у нас поки що народу немає.
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12.01.2022 17:09 Відповісти
Народ есть. Еще дедушка Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, даже лучше, чем в законе Паретто
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12.01.2022 17:25 Відповісти
То це "натовп" відправив яника в еротичну подорож та відстояв країну у 2014-му?
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12.01.2022 18:03 Відповісти
Чувак какие силы нах. я помню как я орал тут на цензоре не выберайте !!!! Орали барыга, соевые, пидсвынкы ну и прочее, мудрый нарит 73% элита вот кто выбрал !!! А теперь нехер пинять, можно подойти к зеркалу и плюнуть. И да напомню выборы были признаны самыми демократичными за всю историю Украины.
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12.01.2022 17:32 Відповісти
Зебілам економічні закони незрозумілі від слова наглухо.
У них своя країна де скумбрія по 8 грн., сало по 20 а телятина по 50 грн.
Вони просто тупі наглухо і одночасно жадібні до нестями. Можливість красти і віджимати є, а розуму немає - це фатальна комбінація для розумного наріду.
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12.01.2022 17:08 Відповісти
Как дизайн для карточки можно на ней разместить смеющегося Коломойского.
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12.01.2022 17:13 Відповісти
Да ладна 73% дебилов ?
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12.01.2022 17:33 Відповісти
Зелебенським похріну економіка України, вони юристи недовчені!
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12.01.2022 17:14 Відповісти
Хай собі випишуть карточки і купляють сало по 20 і ставриду по 8. А народу хай розподілять бюджет по правді, як заслуговує.
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12.01.2022 17:15 Відповісти
вводимо контроль над усім що має ціну.
субсидії, всякі фінансові допомоги, тища зеленського і тд, це місця де кладуться свої люди для організації та розподілу.
субсидію дали, а вона на 100% дорівнює сумі рахунку ахметова.
тищу дали, на конкретні витрати.
дадуть талон на продукти будете жерти те що в ньому прописане а не те що хочете.
за те чиновників розподілювачів вже більше чим простих роботяг.
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12.01.2022 17:22 Відповісти
не, ну якийсь театр абсурда.
якесь чмо (без імені) каже що дуже хоче воювати і ставить вимоги.
як той комарик з мультика до ведмедя (не подходи, укушу)
весь світ думає як з цим чмом домовитись, що б воно ні на кого не напало.
взагалі то в нормальному суспільстві є закони, де таке чмо арештовується та садиться на нари.
в світовому товаристві закони приблизно такі ж самі.
а в чому ж тоді справа, шановні оон, обсє, та інші хрен зна ким поважні структури?
зібралися, вирішили, дали п"зди, порвали сорочку, все....
а ні....
ці конфлікти дуже комусь вигідні.
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12.01.2022 17:33 Відповісти
Докерувалися, нікчемні ЗеБанати!
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12.01.2022 17:36 Відповісти
под мульку о нападении московии тихо и быстро рушат Украину!
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12.01.2022 17:41 Відповісти
На введення карточок також треба розум, а в зелених його ніколи не було.
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12.01.2022 17:44 Відповісти
Следующая стадия , спец магазины и Березки
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12.01.2022 18:16 Відповісти
 
 