Запровадження "продуктових карток" буде серйозним ударом по економіці та не врятує ситуацію, - нардеп "Батьківщини" Крулько

Влада просто не справляється із ситуацією, щоб люди могли купувати усе необхідне за рахунок своїх доходів.

Про це заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету, нардеп "Батьківщини" Іван Крулько, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Нардеп пояснив, що запровадження "продуктових карток" означає, що продукти харчування продаватимуться кимось за цінами, які нижчі собівартості.

"По-перше, тут можуть з’явитися зловживання. По-друге, бізнес не зможе на цьому заробляти. Виникає запитання, хто ж вироблятиме продукти за такими цінами?" - зауважив Крулько.

За його словами, голосні заяви про те, що у нас нібито усе добре, м’яко кажучи, далекі від істини.

"А введення таких продуктових карток буде серйозним ударом по економіці. Це не вирішить проблеми та не врятує ситуацію, і означає одне: монобільшості, яка має монополію на владу, потрібно задуматися, наскільки ефективно зараз працює Кабінет Міністрів. Ми постійно говоримо про те, що там прослідковується непрофесіоналізм, що немає програми дій уряду та системної роботи. Ми не розуміємо, за рахунок чого має зростати економіка. Рішення, які приймалися фракцією "Слуга народу" по підвищенню податків (зокрема законопроєкт 5600), взагалі ставлять її на межу виживання", - пояснив парламентар.

Думки інших нардепів щодо запровадження "продуктових карток" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Продуктові картки" не є панацеєю, потрібно зосередитись на вирішенні економічних проблем, - "слуга народу" Забуранна