Заступник глави МЗС Польщі Яблонський про агресію РФ: "Санкції - це єдина мова, яку розуміє Путін"

Якщо Кремль не припинить агресивну політику щодо України та не відмовиться від уже вжитих дій, то антиросійські санкції мають бути продовжені.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, коментуючи переговори між США та РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо Росія не відмовиться від своїх кроків, що суперечать міжнародному праву, не припинить агресію щодо України, не відмовиться від уже вжитих нею дій, то санкційна політика має бути продовжена, тому що це єдина мова, яку розуміє Путін", – наголосив він.

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За словами Яблонського, західні країни мають бути готові вжити заходів, які справді вплинуть на Росію.

Дипломат наголосив: у відносинах з Кремлем важливо не обмежуватися лише "деклараціями чи попередженнями", а впливати "реальними санкційними заходами".