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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Заступник глави МЗС Польщі Яблонський про агресію РФ: "Санкції - це єдина мова, яку розуміє Путін"

Заступник глави МЗС Польщі Яблонський про агресію РФ:

Якщо Кремль не припинить агресивну політику щодо України та не відмовиться від уже вжитих дій, то антиросійські санкції мають бути продовжені.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, коментуючи переговори між США та РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо Росія не відмовиться від своїх кроків, що суперечать міжнародному праву, не припинить агресію щодо України, не відмовиться від уже вжитих нею дій, то санкційна політика має бути продовжена, тому що це єдина мова, яку розуміє Путін", – наголосив він.

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За словами Яблонського, західні країни мають бути готові вжити заходів, які справді вплинуть на Росію.

Дипломат наголосив: у відносинах з Кремлем важливо не обмежуватися лише "деклараціями чи попередженнями", а впливати "реальними санкційними заходами".

Автор: 

перемовини (2899) Польща (8500) путін володимир (23821) росія (65191) США (22840) МЗС Польщі (216)


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Гопнік розуміє лише одне-коли йому б'ють у свиняче лапотне рило...
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12.01.2022 16:53 Відповісти
Це розуміють польські президент і міністри, а наші хочуть пу подивитися в дір чи очк. Там їх рівень познань.
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12.01.2022 16:53 Відповісти
Ще коли по яйцях.
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12.01.2022 17:11 Відповісти
От блін! Єдине, що розуміє пуйло то зі шпіца по яйцях, а санкції йому пофік...
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12.01.2022 17:15 Відповісти
Санкціі - це зброя не тільки батога,але і пряника...Вони повинні працювати так - забрали - віддали і знову забрали...Якщо постійно щось забирати,то можна впертись в межу,після якої не буде що забирати і нікому щось забороняти...
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12.01.2022 17:28 Відповісти
А ще краще санкцій діють транспорти з "грузом 200" з Сірії Лівії України Казахстану!!!
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12.01.2022 20:17 Відповісти
 
 