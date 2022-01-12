Кабмін підвищив до 20 тис. грн мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року

Уряд підвищив зарплату лікарям з 1 січня 2022 року.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні у середу, 12 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановили:

на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров’я;

на рівні не менше 13 500 фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим баклаврським рівнем вищої медичної освіти.

"Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень — це вагомий результат для нашої країни", — відзначив глава уряду Денис Шмигаль.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

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