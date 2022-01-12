Кабмін підвищив до 20 тис. грн мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року
Уряд підвищив зарплату лікарям з 1 січня 2022 року.
Відповідну постанову було ухвалено на засіданні у середу, 12 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановили:
- на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров’я;
- на рівні не менше 13 500 фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим баклаврським рівнем вищої медичної освіти.
"Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень — це вагомий результат для нашої країни", — відзначив глава уряду Денис Шмигаль.
Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.
Топ коментарі
+17 Неоновая Вывеска
показати весь коментар12.01.2022 16:53
+15 Tychus Findlay
показати весь коментар12.01.2022 17:00
+11 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар12.01.2022 17:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почитайте планы Гетьманцева - он главный идеолог по отъему денег у людей.
Якщо в тебе середній медперсонал по вазі чи по зросту то так😂😂
Раніше це називалось базова медична освіта!
ох і лицемірні гундосі покидьки
а опалення дивиться ціна була 1490 гривень за г\к влада каже підіймати не будемо що відбувається в житті міська рада підіймає на 200 грн стає 1690
приходить рахунок а там ще підігрів газом разом 2100 г\к зовсім не підняли всього на 50 % отак влада має увесь народ а потім каже вже пора карточки продуктові якщо вони шути то не чекайте крім відосиків та бла бла нічого ця зелена пліснява вже зруйнували механізм держави його шестерні починають крошитися та ламатися
За год обвалят курс и 20К денег через год будет как 10К сегодня + хотят заработать на популизме перед будущими выборами.
Какие дешевые понты(((
Недавно я тут описував випадок із матір'ю моєї знайомої , який трапився у кременчуцькій лікарні № 1 . Таким " лікарям" треба крашанки повідривати , а не платити зарплату у 20 тис . .
Но вот почему военнослужащим нашей, воюющей армии не увеличили хотя бы до 30 тысяч гривен в месяц, пока они не на линии фронта. А на фронте положено тройной оклад.
Наоборот заявили, что до конца 2024-го года военнослужащим денег на повышение нет.
А если будут массово увольняться, то мобилизацию объявите? Так врач с 20 тысяч, не пойдет на фронт стрелком за 5 - 7 тысяч, как рядовой стрелок, сбежит, как сбегают сегодня в Польшу на большую зарплату.