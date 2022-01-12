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Кабмін підвищив до 20 тис. грн мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року

Кабмін підвищив до 20 тис. грн мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року

Уряд підвищив зарплату лікарям з 1 січня 2022 року.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні у середу, 12 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановили:

  • на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров’я;
  • на рівні не менше 13 500 фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим баклаврським рівнем вищої медичної освіти.

"Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень — це вагомий результат для нашої країни", — відзначив глава уряду Денис Шмигаль.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зарплата керівника лікарні не перевищуватиме розмір середньої зарплати медпрацівників більш як на 60%, — постанова Кабміну

Автор: 

Кабмін (14090) лікарі (1287) мінімальна зарплата (304) зарплата (2242)


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Топ коментарі
+17
Де ЗЕшобла деньги будет брать на свои обещанки- цяцянки
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12.01.2022 16:53
+15
Надрукують, на більше вони не здатні.
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12.01.2022 17:00
+11
Це з місцевих б'юджетів. 😊Всі запитання - до місцевої влади. Таким чином і я можу видати такий наказ.
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12.01.2022 17:33
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Де ЗЕшобла деньги будет брать на свои обещанки- цяцянки
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12.01.2022 16:53 Відповісти
Надрукують, на більше вони не здатні.
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12.01.2022 17:00 Відповісти
їхали-їхали та нарешті приїхали...
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13.01.2022 00:20 Відповісти
Красти у людей

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12.01.2022 17:12 Відповісти
Це з місцевих б'юджетів. 😊Всі запитання - до місцевої влади. Таким чином і я можу видати такий наказ.
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12.01.2022 17:33 Відповісти
Отбирать у мудрого наріда.
Почитайте планы Гетьманцева - он главный идеолог по отъему денег у людей.
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12.01.2022 18:27 Відповісти
дуже багато медиків звільнять, от за рахунок них будуть піднімати
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12.01.2022 18:52 Відповісти
В данном контексте деньги - мелочь, а вот кто вас лечить будет? Нахрена с вами связываться, если для беззаботной жизни и сытой пенсии пациент не нужен, и это еще не все: с дипломами быстро прочувствуют, тут даже судьи по бездельности на фоне врачей меркнуть начинают, платить начнут за неоказание медпомощи.
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12.01.2022 18:55 Відповісти
А це більше чим вчителькам 4000 доларів?
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12.01.2022 16:54 Відповісти
про медсестер знов забули ! тільки лікар сам без медсестер не вилікує .
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12.01.2022 16:59 Відповісти
Якби 13 500 медсестрам а ось санітарів забули
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12.01.2022 17:09 Відповісти
читай уважно ! де написано середньому медперсоналу по 13500?
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12.01.2022 17:21 Відповісти
на рівні не менше 13 500 фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим баклаврським рівнем вищої медичної освіти. Джерело:
Якщо в тебе середній медперсонал по вазі чи по зросту то так😂😂
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12.01.2022 17:53 Відповісти
ти взагалі розумієш про що пишеш ? фахівець =спеціаліст , це може бути зуботехнік , химик -лаборант , протезист тощо . це не медсестра !
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12.01.2022 18:09 Відповісти
Слова короткий цикл вищої медичної освіти ( початковий рівень) це хімік!
Раніше це називалось базова медична освіта!
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12.01.2022 18:21 Відповісти
в 1953 році?
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12.01.2022 18:26 Відповісти
Так в 1953 р. До н.е😂
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12.01.2022 18:47 Відповісти
Что за вопрос где брать будут налоги ведут
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12.01.2022 17:29 Відповісти
а пані Юлія Супрун, яку зюзіна жлоб'ятня називала "доктор Смерть" пропонувала (і робила!), щоб лікарі заробляли, а не чекали подачок
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12.01.2022 17:35 Відповісти
Тут есть две стороны медали. С одной стороны врачам будет хорошо с другой теперь зуб вылечить нужно будет квартиру продать. Уже сейчас 1 зуб стоит почти $1000
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12.01.2022 17:40 Відповісти
Зуб вылечить, а точнее вставить - это купить имплант. Который сам по себе стоит большую часть этих денег.
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12.01.2022 17:52 Відповісти
И что имплант подорожал в 3-5 раз, даже в долларах? При том что их делают в Украине. Странно.
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12.01.2022 19:24 Відповісти
в госучреждениях зубы не вставляют, и даже не лечат, только экстренная помощь! протезирование частное иповышение зарплаты там нет--сами зарабатывают на тех кто свои зубы прокакал!
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12.01.2022 18:06 Відповісти
а знаете почему повысили !? Те кто не укололся а таких большинство - уволились...хотят сохранить хоть тех кто остался.. разбегаются от зелени все кто может, но нужно сделать так чтобы они ломилиь с Украины что сайгаки по кукурузе в сторону Ростова...
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12.01.2022 17:43 Відповісти
не чуди! нагибают на третью дозу всех медиков! хоть и поуезжало на польшку много, но не в восточных областях...здесь все сидят на месте!
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12.01.2022 18:08 Відповісти
я говорю о тех кто отказался от первой, а те кто 1-2 шлепнул уже отказываются от 3-й..и бегут как и первые !!!
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12.01.2022 21:03 Відповісти
*****. бюджету, а скорее гривне и нашей экономике
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12.01.2022 17:44 Відповісти
а тупое повышение зарплат некогда не приводила к повышению качества работы - они шо - теперь деньги перестанут брать))))
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12.01.2022 17:49 Відповісти
с них тоже берут такие бабки за так называемое повышение квалификации и 50 балов в год! некогда лечить , балы нужно покупать!
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12.01.2022 18:09 Відповісти
Талоны на пропитание и дешевый газ обеспечены...Хотя инфляция скрытая почти 11 %,а это значит все подорожало от 10 до 40%... Весело живем...
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12.01.2022 17:52 Відповісти
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12.01.2022 17:54 Відповісти
Як бачуть зад уже горить та виносити з дня на день под зад будуть - так 20 тис грн лікарям?????? а що курс вже 28 за доллар нічого???

ох і лицемірні гундосі покидьки
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12.01.2022 17:52 Відповісти
откуда возьмете деньги на такое повышение когда малый и средний бизнес сворачивается или уже народ по последнему через анал до гланд достанете великие зе экономисты популисты гетьманцевы шмигали довели страну до ручки
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12.01.2022 17:57 Відповісти
У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей!
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12.01.2022 18:24 Відповісти
З сплаченого ПДВ за енергоносії. Тобто ціна на електроенергію буде 5 грн, газ 30 грн. За 1
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12.01.2022 18:25 Відповісти
цена на электроэнергию январь 5.80 февраль 6.15 как вы думаете на сколько опять все подорожает но это не конец зеленого беспредела надо же еще в отпуск поехать грабеж по беспределу будет бесконечен пока мы тут шамкаем губами
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12.01.2022 19:07 Відповісти
Це ціна для промисловості яку ви навели. Поки що ця ціна частково відображається на громадянах, - у вигляді подорожчання продукції. А я говорю про абсолютно всіх побутових користувачів. Ось тоді ПДВ і наповнить їм бюджет але на місяців на три. Це у випадку сплати населенням комунальних послуг.
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12.01.2022 19:15 Відповісти
так це комерційна ціна за неї платять магазини офіси і т д. но це включається в ціну продукції велика кількість малих підприємств не в змозі платити таку ціну
а опалення дивиться ціна була 1490 гривень за г\к влада каже підіймати не будемо що відбувається в житті міська рада підіймає на 200 грн стає 1690
приходить рахунок а там ще підігрів газом разом 2100 г\к зовсім не підняли всього на 50 % отак влада має увесь народ а потім каже вже пора карточки продуктові якщо вони шути то не чекайте крім відосиків та бла бла нічого ця зелена пліснява вже зруйнували механізм держави його шестерні починають крошитися та ламатися
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12.01.2022 19:30 Відповісти
Малий бізнес,це чесно заробив,я пам'ятаю, як вони скакали з ШмарклІ,та СН.Тепер нехай їдять покращення.
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12.01.2022 19:35 Відповісти
За год до выборов повысят пенсии пособия зарплаты очень ловко и хитро...,раздадут талоны на пропитание пенсионерам где якобы булка хлеба стоит 20 гривен,а пенсионерам скидка за 10 гривен...,кило сахара 30 гривен,а по талону 15 гривен...,кто будет оплачивать разницу в цене догадайтесь с одного раза... Трюк нехилый при наличии 11 миллионов пенсионеров в Украине...
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12.01.2022 18:00 Відповісти
Зе!перемога!!!!
За год обвалят курс и 20К денег через год будет как 10К сегодня + хотят заработать на популизме перед будущими выборами.
Какие дешевые понты(((
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12.01.2022 18:03 Відповісти
Помним слова Маргарет Тэтчер,у государства денег нет,есть только деньги Налогоплательщиков...
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12.01.2022 18:06 Відповісти
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12.01.2022 18:09 Відповісти
Вони як попандополо,бери я собі ще намалюю.Короче кажучи-привіт інфляція!
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12.01.2022 18:49 Відповісти
это замечательно конечно! но денег от этого меньше не стали брать!
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12.01.2022 19:19 Відповісти
Справа в тому , що є такі лікарі , які вже ні за гроші , ні без грошей , лікувати не хочуть . Тупо сидять на ставці , беруть з хворих чималі гроші , але лікують аби як , аби лише від них відчепилися . Або взагалі , гроші взяв , а на хворого - "забив" ..
Недавно я тут описував випадок із матір'ю моєї знайомої , який трапився у кременчуцькій лікарні № 1 . Таким " лікарям" треба крашанки повідривати , а не платити зарплату у 20 тис . .
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12.01.2022 19:35 Відповісти
Это нормально.

Но вот почему военнослужащим нашей, воюющей армии не увеличили хотя бы до 30 тысяч гривен в месяц, пока они не на линии фронта. А на фронте положено тройной оклад.

Наоборот заявили, что до конца 2024-го года военнослужащим денег на повышение нет.
А если будут массово увольняться, то мобилизацию объявите? Так врач с 20 тысяч, не пойдет на фронт стрелком за 5 - 7 тысяч, как рядовой стрелок, сбежит, как сбегают сегодня в Польшу на большую зарплату.
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12.01.2022 19:26 Відповісти
А продавцам, сантехникам? И да, может кому=то пора уже остановиться с премиями?
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12.01.2022 19:46 Відповісти
У київській лікарні швидкої допомоги ще за грудень не виплатили ті мізерні зарплати.
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12.01.2022 20:58 Відповісти
Ще не бачив цю постанову кму, не дуже розбираюсь в правових питаннях, але як може уряд регулювати питання рівня оплати праці в комунальних медичних закладах, які не входять до сфери його управління (крім Феофанії, що відноситься до ДУС)?
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12.01.2022 21:51 Відповісти
Забывают написать, что большую часть врачей увольняют и всю нагрузку кинут на оставшихся )) это не шутка, из 5 врачей 3 уволят и вуаля - 20 к зарплата ))
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12.01.2022 23:06 Відповісти
Стесняюсь спросить а на какие шиши повысили? В бюджете этих денег не было. Были только проекты, которые подавались как раз перед рождеством (католическим), уже после окончания сессии Верховной рады (кста, второй вопрос - куда и кем подавались?). И после принятия бюджета 2022 года. А начало следующей сессии 17 или 19 января. Откуда деньги? Вангую, что это галимый пи№деж. Уже привычный за последние 2 с лишним года. Так что, дорогие коллеги-медики, продолжаем сосать обицянки и нюхать видосики.
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12.01.2022 23:15 Відповісти
 
 