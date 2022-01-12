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"Продуктові картки" - популізм та спроба перетворити найменш заможних людей на своїх виборців, - нардеп "Голосу" Железняк

Для боротьби із бідністю потрібно не картки роздавати, а збільшувати зарплату.

Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив в матеріалі Цензор.НЕТ.

За його словами, COVID-тисяча непогано себе показала, електорально для президента вона продемонструвала нормальний результат.

Також Железняк зауважив, що в цьому році очікується здорожчання продуктів, це відбуватиметься через зростання цін на енергоносії.

"У Офісі президента наприкінці минулого року була нарада, де Свириденко та інші показали: через таке зростання буде криза, тому треба щось робити. Вирішили піти цим шляхом – зробити такі картки, щоб, з одного боку, дати кошти на продукти. З іншого – найменш заможних людей перетворити на своїх виборців", - наголосив нардеп "Голосу".

Парламентар ввжає, що головною ідеєю в ОП є те, щоб не було бунтів щодо цін, а також бажання мати прихильність більшості цих верств населення.

"Йдеться про тих, хто, насамперед, реагує на соціалку, а не на ту ж євроінтеграцію. Наприклад, мене, як виборця, такою ініціативою навпаки відштовхують. Тому що я вважаю, що для боротьби із бідністю потрібно не картки роздавати, а збільшувати зарплату. Але цього не відбувається. Однак треба звернути увагу на приклад такої країни, як Венесуела, де пішли таким шляхом, який сьогодні обирає наша влада. Куди там дійшли – ми всі бачимо", - підсумував Железняк.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм? тут.

Також читайте: "Продуктові картки" не є панацеєю, потрібно зосередитись на вирішенні економічних проблем, - "слуга народу" Забуранна

Автор: 

бідність (143) продукти (1144) карта (358) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+19
Раздача гречки в эпоху диджитализации! Мы зробылы цэ разом!😁😁😁
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12.01.2022 17:37
+18
За 2.5 года многие зелебобики так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли уже сосать.
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12.01.2022 17:39
+13
Так эпоха бедности закончилась еще весной 2019 года. Или нет? Обещали ведь пенсионерам черную и красную икру на завтрак.
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12.01.2022 17:46
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Раздача гречки в эпоху диджитализации! Мы зробылы цэ разом!😁😁😁
показати весь коментар
12.01.2022 17:37 Відповісти
За 2.5 года многие зелебобики так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли уже сосать.
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12.01.2022 17:39 Відповісти
Ну зелебобиков стало меньше, это уже прогресс)))
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12.01.2022 17:43 Відповісти
Поэтому они и зелебобики - сосут уже 2,5 года, но продолжают верить что у них есть выбор.
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12.01.2022 17:48 Відповісти
Цензор не перестаёт удивлять. Оказывается тут обитают даже такие Афанасии, которые считают себя экспертами в сосании. Трудно объяснить человеку что он идиот, если его тешит мысль что кто-то сосет предмет длиннее чем он
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12.01.2022 18:40 Відповісти
Я тоже видимо ошибся, ты не идиот, ты лишне хромосомный дегенера
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12.01.2022 19:11 Відповісти
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12.01.2022 19:11 Відповісти
Кушай на здоровье и вытри губы
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12.01.2022 19:18 Відповісти
Извини, я традиционной ориентации и не пытаюсь встретиться с мужчинами из интернета, что бы вытереть им губы. Но ты не отчаивайся, тут таких пи... как ты полно
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12.01.2022 20:01 Відповісти
И ты не кашляй, пративный.
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12.01.2022 20:08 Відповісти
В великому діалозі по смоктанню між поважними персонами Орестом і Афанасієм,хочеться всіх запитати...А чи роздають продуктові картки в США,чи Англії ?Чи будь яких інших країнах? Впевнений,бідним роздають.Бо бідний гроші складає на похорон собі,чи близьким,чи на ліки,а про їду в останню чергу. То чого всі якось дивуються? А, в США був совок,чи де інде ???
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13.01.2022 06:58 Відповісти
Значит благодаря твоему выбору в 2019 мы начинаем жить как в Америке и Англии. В таком случае я тебя поздравляю и желаю как можно больше таких покращень. К сожалению, на эту дичь могут повестись только конченные долб...бы, но у нас таких хватает, ты яркий пример
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13.01.2022 07:44 Відповісти
карточная система "для своих" уже успешно работает у зеЛоха..
олигархи богатеют в неск раз за год..
только вот все идет за счет бюджета Украины:

...за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.



Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/



...Только за последний месяц (декабрь) с небольшим занято 12 + 10 + 15 + 4 = 41 млрд. грн. Нехило так зелень гуляет не за свои.
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12.01.2022 17:59 Відповісти
Не забуваємо, що коронавірус, а лікарні були мяко кажучи починаючи від Януковича і закінчуючи міністром економіки Януковича не готові...дуже багато з них за цей час закрилось зовсім.

Загроза з боку Росії як була, так і лишилась...

А разом з тим закінчено дуже багато недобудов, про які уже і люди не вірили побачити. Чого вартий міст через Дніпро! За 30 років збудований тільки один міст Кирпи, і от ще один!!!
30 років попередників = 50% терміну Зеленського...якось так виходить
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12.01.2022 18:11 Відповісти
"30 років попередників = 50% терміну Зеленського" Тіпун тобі на язик. Люди стільки не живуть, а при нинішній владі нам би хоч ще два роки якось дотерпіть цих "слуг".
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12.01.2022 19:44 Відповісти
Новая истина от зеленой пошести

"Друзьям и себе - все, народу - карточки и видосики" (С)
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12.01.2022 17:38 Відповісти
Железняк ,а ты возьми и попробуй прожить на 2-3-4 тысячи и сразу поумнеешь ...
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12.01.2022 17:38 Відповісти
Так эпоха бедности закончилась еще весной 2019 года. Или нет? Обещали ведь пенсионерам черную и красную икру на завтрак.
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12.01.2022 17:46 Відповісти
вывсеврете! эпоха бедности закончилась в апреле 2019! и сейчас пенсионеры жрут красную икру - ведрами!
даже на 2000 грн можно купить 100 кг мяса! это пго 3 кг в день!
или 40 кг сала! А скумбрия - вообще по 8 грн/кг - а это 250 кг на месяц!
ленка зеленская и тищенко, как и сам зеЛох офшорный - врать не будут!
пенсионеры обжираются даже на 2000 грн, все - дешевеет, за комуналук - доплачивают людям, страна - мечта, и презЕндент - найвеличнейший!
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12.01.2022 17:46 Відповісти
Приїхав хлопець з відпочинку. І відразу за роботу. Молодець Желізняк.
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12.01.2022 17:38 Відповісти
именно на самые примитивные слои общества это и рассчитано..
на тех самых вечных ждунов и "зубожилых", кто еще верит в зеЛоха)

та и ничего нового зеЛох не придумал.. пачка гречки от "партии ЗаЕду!" и ..з результатом 11,8 % пропрезидентський блок фактично зазнав поразки. (с)2001
кстати, Найбільшу підтримку блок отримав у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецькій області .
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12.01.2022 17:43 Відповісти
Легализация методов агитации Шахова!
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12.01.2022 17:43 Відповісти
В США механизм "продуктовьіх купонов" для малоимущих существует и работает много десятилетий . Железняк в США не бьіл , хватает Турции , Мальдив и Ємиратов ?
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12.01.2022 17:46 Відповісти
1. США вполне может себе позволить бесплатно кормить миллионы. 2.Среди этих самых миллионов полно профессиональных потомственных велферщиков, которые никогда не работали и не собираются.Весь Мир их видел во время беснования мартышек из blm
3. Как там с эпохой бедности, закончилась?
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12.01.2022 17:50 Відповісти
эта система в США с 30х годов прошлого века....

Ну и как, удалось США с тех пор победить бедность с помощью "карточек" ?
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12.01.2022 17:52 Відповісти
Наоборот.Эта система плодит профессиональных безработных.
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12.01.2022 18:13 Відповісти
кстати да.... социалисты радостно потирают руки от таких инициатив Зеленского....
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12.01.2022 18:17 Відповісти
а деньги - из твоего кармана, будешь платить?))
эта система рассчитана на богатую страну. и демократическую.
Та и без клоунов.

или до зебилов до сих пор не дошло - чтобы кому-то что-то дать БЕСПЛАТНО, нужно ОТНЯТЬ у кого-то.. и это отнюдь не олигархи будут, хозяева зеЛоха..
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12.01.2022 17:55 Відповісти
В США, самая одна из самых высоких минимальных зп в мире. Твои карточки тут не в тему, поскольку работая на минималку в Украине невозможно жить.
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12.01.2022 17:57 Відповісти
п.с. а ты вообще знаешь как работает эта система в США?)
Идет прямая дотация магазинам, где отоварниваются по карточкам..
а твой зеЛох хочет чтобы магазины отдавали БЕСПЛАТНО эти товары..
Итог - в ссср это уже проходили.. как и в кндр)
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12.01.2022 17:57 Відповісти
да конечно эти карточки это бред.... Украина в последние годы собирает рекордные урожаи зерна а Правительство мечтает о продуктовых карточках.... )))) Как это назвать ?

И кстати,
Вот населенение не платит за коммунальные услуги.... Давайте вслед за ""продуктовыми" карточками введем еще "коммунальные" карточки.... А потом карточки на медуслуги и т.д. и т.п.
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12.01.2022 17:49 Відповісти
Є такий вираз - "картачьний домік".
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12.01.2022 17:52 Відповісти
Подозреваю, что они просто хотят влиять на избирателей через систему распределения продуктов питания....

Т.е. создать легальную систему "раздачи гречки" перед выборами в государственном масштабе и за счет бюджета...

Предлагаю назвать карточную программу : "Велике Год1вництво в1д Зеленського"
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12.01.2022 17:57 Відповісти
Однозначно так. вони вирішили так красиво і, головне, законно підкуповувати місцевий плебс. як не крути, а якщо питання було б в царині допомоги, то це робиться хоча б так, як в США чи європейський досвід допомоги бідним.

Однак ні.

Тут головне створити базу даних (знову ж "Дія") перед виборами і підкуп перед виборами та й ще "по ходу" щоб прилипло до "ручонок" щось.
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12.01.2022 18:09 Відповісти
ну да, ведь мы же понимаем что следующим возникнет вопрос, какие компании будут получать бюджетные деньги на закупку гречки по это программе....
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12.01.2022 18:13 Відповісти
Как вы не поймёте, карточки не потому, что не хватает продуктов, а потому, что цены выросли.
Доходы у одних растут, а у других нет.
Это, своего рода, субсидия на продукты.
Субсидия на коммуналку у вас претензий не вызывает?
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12.01.2022 17:58 Відповісти
Я не даю денег.
Про "карточки" я уже выше написал.
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12.01.2022 18:06 Відповісти
еще разЖ исторически карточки вводили при тотальном дефиците продуктов а не при росте цен....
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12.01.2022 18:09 Відповісти
Ещё раз.
Продуктов достаточно.
"Карточки" - субсидия на продукты по аналогии с субсидией на коммунальные услуги.
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12.01.2022 18:11 Відповісти
В третий раз повторять не буду.
Тогда задай вопрос, почему субсидии на коммуналку, а не тёплые ночлежки.
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12.01.2022 18:16 Відповісти
"Деньги уже ходят за пациентом". (с) (У. Супрун)
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12.01.2022 18:25 Відповісти
Да перестаньте - 90 % местной аудитории - персонажи, накручивающие зраду на вентилятор под каждой новостью и собирающие лайки) Конструктив им не нужен.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
Спасибо. Я в курсе.
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12.01.2022 18:50 Відповісти
Ой, Максиме. вибачте, але до Максимовича не доросли ви (хоча по рокам можливо і маєте вік). Якщо не розумієте, що завдання в цьому дійстві зовсім інше, а вас так легко обвести навколо пальця.
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12.01.2022 18:10 Відповісти
Началось...
Когда нет аргументов вы переходите на Mat.
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12.01.2022 18:13 Відповісти
вибачте, я помолився - я вирішив що ви щиро помиляєтесь, а ви є апологетом цього пісюаніста. І за нього стоїте горою. Що ж, маєте право.
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12.01.2022 18:23 Відповісти
Я за Правду.
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12.01.2022 18:24 Відповісти
ні, не за правду, ще й з великої букви (який пафос) - а за зручне існування, абсолютно конформістське, без використання розуму, совісті і порядності.

Головне, щоб в стойлі солома була.
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12.01.2022 18:29 Відповісти
Ви новину читали повністю чи ви примітивна форма існування - словесний понос?

Картки дадуть незахищеним верствам населення, на які зможуть взяти виключно їжу. Це для того, щоб люди не купували куриво, алкоголь чи ще щось гірше - суто на харчування.
Це не заміна чогось, - це додаток.

Таке є у більшості країн Європи.
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12.01.2022 18:08 Відповісти
це формування груп плебсу через Дію для майбутнього підкупу на виборах.
Хоча можливо, що це "просто поговорити", бо воно і боком може вилізти.

Лінійної ж залежності від такої уваги у вигляді карток на продукти харчування в Україні (!!!) ж не буває. А крім того, це ще момент приниження цього ж наріду.
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12.01.2022 18:15 Відповісти
СН Зе - симбіоз бидла і олігархів. Тепер зрозумів їх гасло сдєлаєм іх вмєстє
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12.01.2022 17:50 Відповісти
Значить до розумово відсталих ще й найменш заможних додадуть...
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12.01.2022 17:51 Відповісти
Всё ради избирателей!
И карточки, и Порошенко, и Буковель, и тарифы...
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12.01.2022 17:55 Відповісти
а ты весь в белом...)
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12.01.2022 17:59 Відповісти
ну ЗЕбилл - у тебя и фантазии...)
иди хоть ладошки побрей...!
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12.01.2022 18:27 Відповісти
Все на світі популізм.
З 2014р йшли розмови про те, що 80% домогосподарств будуть отримувати субсидії на комунальні витрати. А це що таке?
Чому одразу не йшла мова - заплатимо так аби люди не відчували себе в скруті і не жебракували на субсидію.
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12.01.2022 18:05 Відповісти
Ничего принципиально нового зеленые не придумали - в штатах демократы точно так же с 60-х годов скупают голоса бедных за социальные программы.
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12.01.2022 18:06 Відповісти
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12.01.2022 18:08 Відповісти
Це до Трускавця, чи після?
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12.01.2022 18:30 Відповісти
его с ленкой прям не узнать после праздников )) только по тому, как она супружника от "третьего лица" защищает можно понять кто там ху ))
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12.01.2022 19:00 Відповісти














K0५EGAR


@_rage4oK

·



Литр подсолнечного масла, растущего в 20 км от меня, обходится мне по цене ДВУХ литров бензина, добытого и переработанного в Сибири, Техасе или ОАЭ за тысячи километров от меня. зеленский
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

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12.01.2022 18:08 Відповісти
"Не называйте меня высокопарно - гарантом, президентом, верховным главнокомандующим.. к чему это, не стоит... Называйте меня просто и скромно - КОРМИЛЕЦ.." ( В.А. Зеленский)
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12.01.2022 18:16 Відповісти
...а луччє КОРМЧІЙ...
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12.01.2022 18:32 Відповісти
Желєзняк такий же зажравшийся га /дон, як і ЗЕ. Обоє рябоє, котрі нхя не знають про животіння посполитих...
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12.01.2022 18:28 Відповісти
Цікаво спостерігати як одна і та сама масовка, що волала кілька років тому про користь субсидій на комуналку зараз плюється від продуктових карток.
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12.01.2022 18:41 Відповісти
Зрозуміло. Субсидії це було важке для влади та вимушене рішення, що було спричинене десятикратним збільшенням цін енергоносіїв на ринках галактики та околиць, а тут зовсім інше. Я так і думав, що дотації та картки на їжу це не рдного поля ягода.
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12.01.2022 19:18 Відповісти
Клоун, ти обіцяв вчителям зарплату 4000 доларів. То вже видавай тих 4000$ хоч по карточках.
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12.01.2022 19:49 Відповісти
карточки дадуть і бігом відосик 3німати про щасливе існування вони що в буковелі це на пяну голову вирішили чи під діею чогось сильнішого це 3нищення мого народу цим кагалом
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12.01.2022 19:54 Відповісти
Зерно продали, карточки ввели. Наступним пунктом має бути Голодомор. Все як в тридцяті минулого сторіччя. Цей єврейський відосик український народ вже проходив.
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12.01.2022 20:07 Відповісти
який сором! дожилися- картки на їжу! і хто їх отримає? ватно-совкове населення, якому нічого не потрібно,окрім дешевої ковбаси....а заплатять за це люди,які сумлінно працюють і платять податки, ну що ж , виборці зе, вітаю, ми повертаємося в совок
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12.01.2022 21:31 Відповісти
Продуктовые карточки - ЭТО УЖЕ БУДУЩИЙ ПРОИГРЫШ ЗЕ НА ВЫБОРАХ
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13.01.2022 00:57 Відповісти
 
 