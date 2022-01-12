"Продуктові картки" - популізм та спроба перетворити найменш заможних людей на своїх виборців, - нардеп "Голосу" Железняк
Для боротьби із бідністю потрібно не картки роздавати, а збільшувати зарплату.
Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив в матеріалі Цензор.НЕТ.
За його словами, COVID-тисяча непогано себе показала, електорально для президента вона продемонструвала нормальний результат.
Також Железняк зауважив, що в цьому році очікується здорожчання продуктів, це відбуватиметься через зростання цін на енергоносії.
"У Офісі президента наприкінці минулого року була нарада, де Свириденко та інші показали: через таке зростання буде криза, тому треба щось робити. Вирішили піти цим шляхом – зробити такі картки, щоб, з одного боку, дати кошти на продукти. З іншого – найменш заможних людей перетворити на своїх виборців", - наголосив нардеп "Голосу".
Парламентар ввжає, що головною ідеєю в ОП є те, щоб не було бунтів щодо цін, а також бажання мати прихильність більшості цих верств населення.
"Йдеться про тих, хто, насамперед, реагує на соціалку, а не на ту ж євроінтеграцію. Наприклад, мене, як виборця, такою ініціативою навпаки відштовхують. Тому що я вважаю, що для боротьби із бідністю потрібно не картки роздавати, а збільшувати зарплату. Але цього не відбувається. Однак треба звернути увагу на приклад такої країни, як Венесуела, де пішли таким шляхом, який сьогодні обирає наша влада. Куди там дійшли – ми всі бачимо", - підсумував Железняк.
Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм? тут.
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олигархи богатеют в неск раз за год..
только вот все идет за счет бюджета Украины:
...за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
...Только за последний месяц (декабрь) с небольшим занято 12 + 10 + 15 + 4 = 41 млрд. грн. Нехило так зелень гуляет не за свои.
Загроза з боку Росії як була, так і лишилась...
А разом з тим закінчено дуже багато недобудов, про які уже і люди не вірили побачити. Чого вартий міст через Дніпро! За 30 років збудований тільки один міст Кирпи, і от ще один!!!
30 років попередників = 50% терміну Зеленського...якось так виходить
"Друзьям и себе - все, народу - карточки и видосики" (С)
даже на 2000 грн можно купить 100 кг мяса! это пго 3 кг в день!
или 40 кг сала! А скумбрия - вообще по 8 грн/кг - а это 250 кг на месяц!
ленка зеленская и тищенко, как и сам зеЛох офшорный - врать не будут!
пенсионеры обжираются даже на 2000 грн, все - дешевеет, за комуналук - доплачивают людям, страна - мечта, и презЕндент - найвеличнейший!
на тех самых вечных ждунов и "зубожилых", кто еще верит в зеЛоха)
та и ничего нового зеЛох не придумал.. пачка гречки от "партии ЗаЕду!" и ..з результатом 11,8 % пропрезидентський блок фактично зазнав поразки. (с)2001
кстати, Найбільшу підтримку блок отримав у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецькій області .
3. Как там с эпохой бедности, закончилась?
Ну и как, удалось США с тех пор победить бедность с помощью "карточек" ?
эта система рассчитана на богатую страну. и демократическую.
Та и без клоунов.
или до зебилов до сих пор не дошло - чтобы кому-то что-то дать БЕСПЛАТНО, нужно ОТНЯТЬ у кого-то.. и это отнюдь не олигархи будут, хозяева зеЛоха..
Идет прямая дотация магазинам, где отоварниваются по карточкам..
а твой зеЛох хочет чтобы магазины отдавали БЕСПЛАТНО эти товары..
Итог - в ссср это уже проходили.. как и в кндр)
И кстати,
Вот населенение не платит за коммунальные услуги.... Давайте вслед за ""продуктовыми" карточками введем еще "коммунальные" карточки.... А потом карточки на медуслуги и т.д. и т.п.
Т.е. создать легальную систему "раздачи гречки" перед выборами в государственном масштабе и за счет бюджета...
Предлагаю назвать карточную программу : "Велике Год1вництво в1д Зеленського"
Однак ні.
Тут головне створити базу даних (знову ж "Дія") перед виборами і підкуп перед виборами та й ще "по ходу" щоб прилипло до "ручонок" щось.
Доходы у одних растут, а у других нет.
Это, своего рода, субсидия на продукты.
Субсидия на коммуналку у вас претензий не вызывает?
Про "карточки" я уже выше написал.
Продуктов достаточно.
"Карточки" - субсидия на продукты по аналогии с субсидией на коммунальные услуги.
Тогда задай вопрос, почему субсидии на коммуналку, а не тёплые ночлежки.
Когда нет аргументов вы переходите на Mat.
Головне, щоб в стойлі солома була.
Картки дадуть незахищеним верствам населення, на які зможуть взяти виключно їжу. Це для того, щоб люди не купували куриво, алкоголь чи ще щось гірше - суто на харчування.
Це не заміна чогось, - це додаток.
Таке є у більшості країн Європи.
Хоча можливо, що це "просто поговорити", бо воно і боком може вилізти.
Лінійної ж залежності від такої уваги у вигляді карток на продукти харчування в Україні (!!!) ж не буває. А крім того, це ще момент приниження цього ж наріду.
И карточки, и Порошенко, и Буковель, и тарифы...
иди хоть ладошки побрей...!
З 2014р йшли розмови про те, що 80% домогосподарств будуть отримувати субсидії на комунальні витрати. А це що таке?
Чому одразу не йшла мова - заплатимо так аби люди не відчували себе в скруті і не жебракували на субсидію.
K0५EGAR
@_rage4oK
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Литр подсолнечного масла, растущего в 20 км от меня, обходится мне по цене ДВУХ литров бензина, добытого и переработанного в Сибири, Техасе или ОАЭ за тысячи километров от меня. зеленский
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