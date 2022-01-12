"Продуктові картки" - популізм та спроба перетворити найменш заможних людей на своїх виборців, - нардеп "Голосу" Железняк

Для боротьби із бідністю потрібно не картки роздавати, а збільшувати зарплату.

Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив в матеріалі Цензор.НЕТ.

За його словами, COVID-тисяча непогано себе показала, електорально для президента вона продемонструвала нормальний результат.

Також Железняк зауважив, що в цьому році очікується здорожчання продуктів, це відбуватиметься через зростання цін на енергоносії.

"У Офісі президента наприкінці минулого року була нарада, де Свириденко та інші показали: через таке зростання буде криза, тому треба щось робити. Вирішили піти цим шляхом – зробити такі картки, щоб, з одного боку, дати кошти на продукти. З іншого – найменш заможних людей перетворити на своїх виборців", - наголосив нардеп "Голосу".

Парламентар ввжає, що головною ідеєю в ОП є те, щоб не було бунтів щодо цін, а також бажання мати прихильність більшості цих верств населення.

"Йдеться про тих, хто, насамперед, реагує на соціалку, а не на ту ж євроінтеграцію. Наприклад, мене, як виборця, такою ініціативою навпаки відштовхують. Тому що я вважаю, що для боротьби із бідністю потрібно не картки роздавати, а збільшувати зарплату. Але цього не відбувається. Однак треба звернути увагу на приклад такої країни, як Венесуела, де пішли таким шляхом, який сьогодні обирає наша влада. Куди там дійшли – ми всі бачимо", - підсумував Железняк.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм? тут.

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