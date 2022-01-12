Європейці вивели з України 23 млн куб. м газу на тлі планів уряду відібрати газ у приватників
Реекспорт газу з України до Європи за перші 10 днів січня досяг 23 млн м3 на тлі ідеї уряду змусити приватні компанії продавати газ агрохолдингам за пільговою ціною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на оперативні дані АТ "Оператор ГТС" за 1-10 січня.
Максимальний добовий обсяг відтоку газу зафіксований 10 січня - 5,01 млн м3. До цього середньодобовий реекспорт становив 2-2,5 млн м3 газу.
2022 року Україна є нетто-експортер газу. На експорт іде газ, який в Україні зберігають європейські трейдери.
За даними міністра енергетики Германа Галущенка, нерезиденти володіють близько 600 млн м3 газу в українських ПСГ. Це менше ніж 10% всього активного газу в українських сховищах.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что не там вы проблему ищите!
1. Облгазы не занимаются добычей газа. От слова вообще.
2. 90 процентов добываемого газа в Украине, а это около 20 млрд кубов-государственные. Частная газовая добыча-от силы 1,5-1,8 ярда кубов.
3. Держва "впливає на ціну'" газа. Для населения и для бизнеса, который успел власть коррумпировать.
4 Самое главное-товар стоит, сколько он стоит. Давайте власть будет регулировать продажные цены на вашу кукурузу. Вам понравиться? Если регулировать-тогда на все, включая кирзовые сапоги и валянки,потому, что в экономике, где "регулируют цены",кроме кирзовых сапог из обуви больше ничего не бывает.
Укрнафта -формально державна, але керує пан Коломойский. Питома вага Укрнафти у видобутку природнього газу- 5 відсотків!
Ах ну да, я ж забыл, он не олигарх, с Бубочкой не знаком, а посему никакой связи с Зеленским тут нет! Олигарх у нас только Порошенко...полюбому его рук дело
А газ це стратегічне паливо для країни так що дію влади та власників газосховищ можна звинуватити в зраді,диверсії та саботажі.
это какой-то зеленый маразм... даже если так можно было, то только тем кто понимает что делает, но не зеленым робингудам
Посмотрите куда приходят инвесторы,власть сперва намерено разорит прибыльные предприятия а затем их продает иностранцам по цене металолома а через месяц-два эти ,,убыточные ,,предприятия снова становятся прибыльными при таком же объеме и качестве продукции.
Почти ни один инвастор не придет в чистое поле,не построит предприятие и не выдаст продукцию.
Говорю ,,почти,, потому что есть и такие,особенно в области электроники,, которым и нужно чистое поле чтобы развернуть модульное предприятие так как и и заточены на то чтоб переносить свое производство туда ге рабсила подешевле.Но и для них откаты не отменяются.
Украина занимает первое место по атомным электростанциям на площадь страны но мы закупаем электричество.Украине вполне достаточно ресурсов для обеспечения страны газом но мы сокращаем его добычу,из 2013-го по 2021-й мы сократили добычу из 22.5 до 13-ти миллиардов только из-за того что хранить его негде так как газовые хранилища заполнены газом иностранных стран которые взяли хранилища в аренду.
В Украине все есть в достатке да только у правительств ума не хватает а страдает народ.