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Новини Війна
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Є ризик нового збройного конфлікту в Європі. Потрібно продовжувати діалог з РФ для запобігання йому, - Столтенберг

Є ризик нового збройного конфлікту в Європі. Потрібно продовжувати діалог з РФ для запобігання йому, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що ризик нового збройного конфлікту в Європі реальний, тому важливо продовжувати переговори, щоб йому запобігти.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції після засідання Ради НАТО-Росія, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є реальний ризик щодо нового збройного конфлікту в Європі. Тому такі важливі сьогоднішні переговори та зустрічі, заплановані цього тижня. Тому що ми робимо все можливе, щоб запобігти будь-якому збройному конфлікту, тому ми такі чіткі в нашому меседжі Росії, що ми маємо сідати, розмовляти про нагальні проблеми, щоб запобігти новому збройному конфлікту", - заявив Столтенберг.

Водночас, за його словами, союзники "передали Росії меседж, що якщо вони оберуть військову силу, то будуть серйозні наслідки – економічні, політичні санкції".

"Також важливо розуміти, що Україна – партнер, якому ми надаємо політичну та практичну підтримку. Але Україна - не член НАТО. Гарантії у сфері безпеки - стаття 5, що ми називаємо "один за всіх і всі за одного" – застосовується для членів НАТО. Тому ми чітко заявили, що ми зробимо все, що необхідно, щоб захистити всіх союзників по НАТО", - додав генсек альянсу.

"Союзники заявили, що вони відкриті для діалогу, й ми можемо обговорювати багато питань, але ми не можемо обговорювати ключові принципи. Як, наприклад, свободу кожної країни обирати свій власний шлях", - деталізував Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може посилити присутність на східному фланзі у разі вторгнення РФ до України, - Столтенберг

За його словами, союзники "ясно дали зрозуміти, що не відмовляться від своєї здатності захищати один одного, зокрема з присутністю військ у східній частині альянсу".

"Водночас і Росія, і союзники по НАТО заявили про необхідність відновити діалог і вивчити графік майбутніх зустрічей. Союзники по НАТО готові знову зустрітися з Росією для більш докладного обговорення, внести конкретні пропозиції та прагнути конструктивних результатів", - додав генсек.

Серед таких пропозицій він назвав шляхи підвищення транспарентності військових навчань для запобігання небезпечним військовим інцидентам, для зменшення космічних і кіберзагроз.

Союзники також запропонували розглянути питання контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження озброєння, зокрема для усунення взаємних обмежень на ракети. Крім того, країни НАТО зацікавлені в пошуку шляхів поліпшення цивільних і військових каналів зв'язку і можливості відновлення відповідних офісів у Москві та Брюсселі.

"Союзники по НАТО ясно бачать перспективи прогресу в цих переговорах", - наполягає Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6445) перемовини (2899) росія (65191) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+15
Так ваш диалог с РФ и привел к конфликту и угрозе мировой войны. В 2014 Х***ло ходил как обосцаный с опущеной головой, когда с ним никто не здоровался как с прокаженным, а как только вы начали диалог, пустили его за стол переговоров, то Х***ло уже с ногами на стол залез и каждому на голову настрал.
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12.01.2022 17:07
+8
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12.01.2022 17:01
+3
І що ви зробили аби попередити цей конфлікт?
Налякали їжака голою сракою? - дуже дієво.
Дякуємо.

Поки ви ляскаєте язиком і щось там бовкаєте про підтримку - той робить свою справу.
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12.01.2022 17:11
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12.01.2022 17:01 Відповісти
Так ваш диалог с РФ и привел к конфликту и угрозе мировой войны. В 2014 Х***ло ходил как обосцаный с опущеной головой, когда с ним никто не здоровался как с прокаженным, а как только вы начали диалог, пустили его за стол переговоров, то Х***ло уже с ногами на стол залез и каждому на голову настрал.
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12.01.2022 17:07 Відповісти
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12.01.2022 18:34 Відповісти
В том то и проблема.Тупые разговоры.А если бы конкретно по полочкам отводите войска иначе завтра крышка вашей банковской сфере вот и всё.А они заигрывают с крокодилом который жрать хочет.Европа и весь мир никак не могут понять тот менталитет что у них не работает на эту наволочь российскую.Это мы понимаем какие они отбитые и конченые.А мир думает что с ними можно разговаривать.С русскими только в морду только так они понимают по другому никак.Если по доброму они хамеют и наглеют.
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12.01.2022 23:58 Відповісти
чем пуйло собирается воевать в мировой войне?
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12.01.2022 17:07 Відповісти
бурятами,походу..
москвичи хер пойдут..
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12.01.2022 17:36 Відповісти
І що ви зробили аби попередити цей конфлікт?
Налякали їжака голою сракою? - дуже дієво.
Дякуємо.

Поки ви ляскаєте язиком і щось там бовкаєте про підтримку - той робить свою справу.
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12.01.2022 17:11 Відповісти
Они дадут рашке по яйцам! Но если рашка захватит Варшаву например... Но это надо будет обсудить с Германией...
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12.01.2022 18:32 Відповісти
Диалог с рашей - риск нового военного конфликта в Европе .
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12.01.2022 17:23 Відповісти
Сама завелика проблема для москалів - занадто низька промерзлість грунту й надто короткий час низьких температур грунту й повітря. Неділя-півтори низької (-5-8) - як ця напсть поїде в Україну. Прогулянки їм ніхто не обіцяє, але шкоди вони встигнуть зробити. Та їм це стане попек глотки все одно.
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12.01.2022 17:27 Відповісти
Яка промерзлість? Який грунт? Зараз не Друга світова війна, ніхто на це не дивиться.
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12.01.2022 20:14 Відповісти
Пора уже раздолбать маскалей.
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12.01.2022 17:35 Відповісти
РАБссия встала с каленак...обожрались тушонки Рузвельта и особенно ножек Буша,котоые США начали поставлять на РАБссию с 10 февраля 1992 года... эту операцию Конгресс США тогда окрестил "Provide Hope"...
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12.01.2022 17:43 Відповісти
Конечно нужно продолжать диалог. Гитлера ж удалось уговорить!
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12.01.2022 17:45 Відповісти
Гитлер ни с кем и не разговаривал
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12.01.2022 17:48 Відповісти
Зачем вы рассказываете ерунду? Гитлер именно что разговаривал. Очень много разговаривал. Он захватил Чехословакию без единого выстрела. Одними разговорами. Почитайте историю - это очень занимательно.
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12.01.2022 17:50 Відповісти
Гитлер разговаривал только с Борманом. Если вы об этом, то да- занимательная история
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12.01.2022 17:51 Відповісти
Не только с Борманом. Иногда он разговаривал с микрофоном,
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12.01.2022 18:01 Відповісти
Ага. Почти как *****.
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12.01.2022 18:05 Відповісти
Пока мир не раздавит эту парашинскую клоаку, она не прекратит гадить, выставляя все новые и новые требования, и европейцы, усираясь от страха, постоянно должны будут искать какие то "компромисы", для утихомиривания кацапских скотов.
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12.01.2022 17:48 Відповісти
Це може зробити й одна Україна. Але не із цим президентом.
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12.01.2022 18:40 Відповісти
Чтоб снизить риск не переговоры нужны а вооружение Украины до зубов.Чем больше зубы тем меньше вероятности вторжения так как ***** будет понимать что блицкригом не отделается.
Ведь уже годами страны имеющие ЯО имеют и безопастность своих стран так как ЯО является не наступательным а сдержующим фактором чего плешивый лишил Украину.
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12.01.2022 17:52 Відповісти
Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе.
Нужно продолжать диалог с Германией для предотвращения его, -
премьер-министр Великобритании Чемберлен 1938 год.
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12.01.2022 18:02 Відповісти
"Також важливо розуміти, що Україна - партнер, якому ми надаємо політичну та практичну підтримку. Але Україна - не член НАТО. Гарантії у сфері безпеки - стаття 5, що ми називаємо "один за всіх і всі за одного" - застосовується для членів НАТО. Тому ми чітко заявили, що ми зробимо все, що необхідно, щоб захистити всіх союзників по НАТО", - додав генсек альянсу.

четко и ясно признал что они нас сливают.
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12.01.2022 18:23 Відповісти
"Союзники заявили, что они открыты для диалога, и мы можем обсуждать многие вопросы, но мы не можем обсуждать ключевые принципы. Как, например, свободу каждой страны выбирать свой собственный путь" - здесь они имели ввиду право рашки отжимать соседние территории, если эти территории не относятся к странам НАТО? Если рашка пойдет на это, НАТО открыто для диалога по этому поводу?
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12.01.2022 18:28 Відповісти
Вроде умный, а дурак...
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12.01.2022 21:35 Відповісти
В своё время с Гитлером заигрывали.Тоже самое и с этим подонком.Завалите его и его окружение и всё станет спокойно.Нет от эти тупые разговоры.Если бы в 2014 реагировали нормально особенно Германия не было бы этого всего.А Россию нада добивать и уничтожать политически.А Путина и его окружение валить физически.
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12.01.2022 23:54 Відповісти
Примите мои уверения в глубочайшей озабоченности по этому поводу! Гадом буду!
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22.02.2022 21:39 Відповісти
 
 