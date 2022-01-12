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корупція (4610) ДБР (3293) Бюро економічної безпеки (569)

Затриманий ДБР співробітник БЕБ подав рапорт про звільнення з Бюро ще два тижні тому

Затриманий ДБР співробітник БЕБ подав рапорт про звільнення з Бюро ще два тижні тому

Особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії ДБР, не є співробітником Бюро економічної безпеки. 27 грудня 2021 року ним було подано рапорт про звільнення.

Про це повідомляє пресслужбу БЕБ, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо інформації, яка розповсюджується в мережі Інтернет та інших месенджерах, повідомляємо наступне. За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ. Зазначимо, що відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналіст Євген Плинський повідомив, що колишній співробітник Бюро економічної безпеки був посередником при передачі відкатів керівництву КП "Київзеленбуд" і затриманий ДБР.

Також читайте: ДБР затримало співробітника БЕБ Бордюгова при передачі 1,7 млн грн "відкату" керівництву "Київзеленбуду", - журналіст Плинський

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Топ коментарі
+24
Если бы фио в СМИ не опубликовали, то продолжил службу с повышением.
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12.01.2022 17:11
+21
У них там на всех рапорты без даты уже заготовлены. Чтобы даже не париться.
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12.01.2022 17:13
+19
Рапорт без даты.
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12.01.2022 17:14
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Оказывается не только реки вспять поворачивать можно.
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12.01.2022 17:09 Відповісти
Если бы фио в СМИ не опубликовали, то продолжил службу с повышением.
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12.01.2022 17:11 Відповісти
І як вони так встигають?
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12.01.2022 17:11 Відповісти
Рапорт без даты.
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12.01.2022 17:14 Відповісти
У них там на всех рапорты без даты уже заготовлены. Чтобы даже не париться.
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12.01.2022 17:13 Відповісти
заднім числом???
пам,ятаєте висловлювання?
А ШО, ТАК МОЖНА????? було.
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12.01.2022 17:14 Відповісти
В тих підрозділах МВС де є ризик попати з баблом чи на бабло..це практикується з радянських часів.Отримав посаду і пишешь одразу заяву на звільнення без дати але з пидписом.і в сейф керівнику І ти ,,под колпаком" як казав групенфюрер СС Мюлер )))
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12.01.2022 19:27 Відповісти
згоден.
от тому і живем хреново
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12.01.2022 19:30 Відповісти
обирали б як шерифа, громадою, свого, з правом звільнити рішенням якоїсь кількості громадян при явній підставі, все було б по другому. а так, приїхало якесь х...йло за погонами, рвануло очко, поїхало на підвищення.
крайніх хрен знайдеш.
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12.01.2022 19:34 Відповісти
барига падбросіл!
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12.01.2022 17:18 Відповісти
Ці фокуси з "уволіть заднім чіслом!" при бажанні легко розкриваються...Тільки от бажання пропадає одночасно з "увольняємим"...
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12.01.2022 17:21 Відповісти
У шефа БЭБ шесть квартир и "Рендж Ровер" - вот сотрудники и ходют по стране с протянутой рукой !
Одного списали, но система продолжает собирать дань !!!
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12.01.2022 17:24 Відповісти
И что что уволился? Бывших ментов не бывает, оно такое же гнилое было и при кресле,таким и осталось.
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12.01.2022 17:36 Відповісти
Странно, что не "убился ап стену" при "попытке к бегству"...
Впрочем "рядовая сумма и не проходная пешка", за пару дней компенсируют...

Я один "ахриневаю" от сумм взяток и откатов, в то время, как страна катится в пропасть или поэтому и катится???
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12.01.2022 17:38 Відповісти
скажут - аж в том году.
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12.01.2022 17:39 Відповісти
и что? следствие в тупике???
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12.01.2022 17:42 Відповісти
Да кто бы в этом сомневался,оказывается не только в ментуре ,,увольняют,,задним числом.Хорошо хоть в декрет не ушел.
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12.01.2022 17:47 Відповісти
мне нравиться это шапито как все превратилось в квартал 95 вдруг уволился 27 числа паяный подполковник поймали в декретном отпуске просто это стадо чиновников во главе глав шутом превратило страну в дешевый гнилой цирк где никто из них не за что не отвечает а гребут в10 рук из бюджета скоро вслед за продуктовыми картами ведут на бензин на электроэнергию и на воздух тоже
пора гнать эту коррозию которая разъедает по бес пределу эту страну
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12.01.2022 17:53 Відповісти
Конечно-конечно , кто бы сомневался
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12.01.2022 17:53 Відповісти
Хаха, старое доброе увольнение задним числом.
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12.01.2022 17:54 Відповісти
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12.01.2022 18:01 Відповісти
Могли звільнити і 27 грудня 2020 р. А міг вже й від передозу померти. Все в їхніх руках.
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12.01.2022 18:05 Відповісти
Это театр абсурда.
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12.01.2022 18:09 Відповісти
Це уже перебор . 27 грудня проходять усі начислення і 13 и преміі і всі зашквари і що хороший . і розумний і душа компанії. Хто знає книгу наказів , то там всігда оставляли місце для запису , і записували під наказом літери , - А Б В Г.... А ввік єлектроніки просто Вставили , головне щоб рік був Другий.
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12.01.2022 18:14 Відповісти
Как вовремя его уволили!
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12.01.2022 18:28 Відповісти
лицо уволилось ?)) а ноги остались ? рукав буфете.. зомби блин)
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12.01.2022 19:11 Відповісти
раз в місяць, в кінці, видається наказ по особовому складу. Останній наказ був 27 грудня 2021 року, там просто дописали. Йому нічого не буде, бо він не тільки посередник але і контролер від БЕБу, для того щоб потім не артачився керівник КП -вони тягнуть, не хочуть нести і т.д. Все це так званий оперативний контроль, а тепер вже зайвий рот появився - гарики Сухачева. Порішають, не впервой.
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12.01.2022 19:36 Відповісти
Зате в елітному БЕБі мінімальна зарплата інспектора з нуля 65 000 грн. Але там такі доброчесіні кадри, яким цієї суми на один день маловато буде, от і підробляють. А в поліції опер з нуля отримує біля 9 000 грн., на більше держава не має грошей.
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12.01.2022 20:09 Відповісти
Звільнили заднім числом
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12.01.2022 20:43 Відповісти
Для того и БЕБ создан. Для того Милованов и конкурс проводил, чтобы сумели уволить, как только поймали, но задержать не успели.
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12.01.2022 23:29 Відповісти
 
 