Затриманий ДБР співробітник БЕБ подав рапорт про звільнення з Бюро ще два тижні тому
Особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії ДБР, не є співробітником Бюро економічної безпеки. 27 грудня 2021 року ним було подано рапорт про звільнення.
Про це повідомляє пресслужбу БЕБ, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо інформації, яка розповсюджується в мережі Інтернет та інших месенджерах, повідомляємо наступне. За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ. Зазначимо, що відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше журналіст Євген Плинський повідомив, що колишній співробітник Бюро економічної безпеки був посередником при передачі відкатів керівництву КП "Київзеленбуд" і затриманий ДБР.
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пам,ятаєте висловлювання?
А ШО, ТАК МОЖНА????? було.
от тому і живем хреново
крайніх хрен знайдеш.
Одного списали, но система продолжает собирать дань !!!
Впрочем "рядовая сумма и не проходная пешка", за пару дней компенсируют...
Я один "ахриневаю" от сумм взяток и откатов, в то время, как страна катится в пропасть или поэтому и катится???
пора гнать эту коррозию которая разъедает по бес пределу эту страну