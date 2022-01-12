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Новини
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Є сфери, в яких США можуть працювати з Росією і домагатися прогресу, - Шерман

Є сфери, в яких США можуть працювати з Росією і домагатися прогресу, - Шерман

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати і Росія можуть працювати в деяких сферах і домагатися прогресу. При цьому вона додала, що пропозиції готові обговорювати детально в будь-який час.

Про це вона зазначила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є сфери, в яких ми можемо працювати з Росією і домагатися прогресу", - заявила вона.

За її словами, на переговорах в Женеві американська сторона висунула ряд таких пропозицій, і готова обговорювати їх докладніше і в будь-який час.

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Автор: 

перемовини (2899) росія (65191) США (22840) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+5
Стартап "чехлы для моторолы"
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12.01.2022 17:33
+4
И в чём ? Разве что , стадо пора загнать в стойло .
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12.01.2022 17:20
+4
Медицинская программа - "Влияние мельдония на организм человека".
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12.01.2022 17:20
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Заготовка рогов и копыт
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12.01.2022 17:17 Відповісти
Памятники архитектуры из коровьего навоза.
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12.01.2022 17:18 Відповісти
И в чём ? Разве что , стадо пора загнать в стойло .
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12.01.2022 17:20 Відповісти
Ремонт сантехники в условиях невесомости.
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12.01.2022 17:21 Відповісти
Медицинская программа - "Влияние мельдония на организм человека".
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12.01.2022 17:20 Відповісти
Нема сфери, в яких США можуть працювати з Росією і домагатися прогресу - доведено історією.
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12.01.2022 17:22 Відповісти
Стартап "Настойка боярышника".
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12.01.2022 17:23 Відповісти
Стартап "мангал танкиста".
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12.01.2022 17:28 Відповісти
Посмею немного поправить: "мангал для рабссейского танкиста не выходя из самого мангала"
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12.01.2022 19:15 Відповісти
Стартап "чехлы для моторолы"
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12.01.2022 17:33 Відповісти
У Шерман большой опыт общения с бедными слоями населения в штатах. Думаю её слова поймут в Московии. Должны дойти.
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12.01.2022 17:53 Відповісти
Да. Например дать люлей зарвавшейся бензоколонке
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12.01.2022 18:14 Відповісти
Nado grazdanam rosiji nedavat nekakix viz na zapad,a te sto tam zyvut deportirovat domoj,eto dlia nacala peregovorov
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12.01.2022 19:22 Відповісти
 
 