Є сфери, в яких США можуть працювати з Росією і домагатися прогресу, - Шерман
Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати і Росія можуть працювати в деяких сферах і домагатися прогресу. При цьому вона додала, що пропозиції готові обговорювати детально в будь-який час.
Про це вона зазначила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є сфери, в яких ми можемо працювати з Росією і домагатися прогресу", - заявила вона.
За її словами, на переговорах в Женеві американська сторона висунула ряд таких пропозицій, і готова обговорювати їх докладніше і в будь-який час.
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