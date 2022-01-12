В діях влади багато "радянщини", населення штовхають у тоталітарний режим, - Буймістер про запровадження "продуктових карток"

Ініціатива із картками малозабезпеченим ніби й непогана по формі, однак по суті не дуже.

Про це заявила нардепка Людмила Буймістер, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм?.

Вона зазначила, що в Україні так і не навчилися адресно адмініструвати житлові субсидії для населення.

"Тому у мене мало надії, що ідея із цими продуктовими картками буде втілена в життя справедливо та чесно. Найголовніше, щоб це не стало першим кроком до якоїсь планової економіки, як то було у радянські часи. Тому що сьогодні ми бачимо у діях нинішньої влади в економічному блоці дуже багато "радянщини", починаючи ще від державного ручного регулювання цін", - сказала нардепка.

Водночас, додала Буймістер, так вже хочуть робити не тільки із цінами на енергоносії, а і продуктами першої необхідності.

"Будь-яка людина, яка хоч трохи вивчала економіку, знає: державне регулювання в такій формі призводить до одного – дефіциту. Влада ж тяжіє до Радянського Союзу, хоча декларувала інший підхід. Її заяви та дії не мають між собою жодного зв’язку. Сьогодні говорять про шлях до Європи, євроінтеграцію, до чесної конкуренції та ринкових відносин, збагачення населення через розвиток бізнесу. А, насправді, штовхають нас у тоталітарний режим. При цьому не відстоюють національні інтереси на міжнародній арені. Тому заяви "живуть своїм життям", а реальність, на жаль, зовсім інша", - пояснила парламентар.

Вона погоджується, що такі ініціативи, як картки на продукти, є популізмом.

"Зараз влада не думає про середній клас (що ми бачимо, до прикладу, по фіскалізації ФОПів), як і про великий бізнес. Дбає виключно про свої інтереси. Вона зосереджена тільки на одному питанні - як втриматися біля "годівниці", - підсумувала Буймістер.

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