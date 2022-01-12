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В діях влади багато "радянщини", населення штовхають у тоталітарний режим, - Буймістер про запровадження "продуктових карток"

В діях влади багато

Ініціатива із картками малозабезпеченим ніби й непогана по формі, однак по суті не дуже.

Про це заявила нардепка Людмила Буймістер, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Картки на їжу": благо чи популізм?.

Вона зазначила, що в Україні так і не навчилися адресно адмініструвати житлові субсидії для населення.

"Тому у мене мало надії, що ідея із цими продуктовими картками буде втілена в життя справедливо та чесно. Найголовніше, щоб це не стало першим кроком до якоїсь планової економіки, як то було у радянські часи. Тому що сьогодні ми бачимо у діях нинішньої влади в економічному блоці дуже багато "радянщини", починаючи ще від державного ручного регулювання цін", - сказала нардепка.

Водночас, додала Буймістер, так вже хочуть робити не тільки із цінами на енергоносії, а і продуктами першої необхідності.

"Будь-яка людина, яка хоч трохи вивчала економіку, знає: державне регулювання в такій формі призводить до одного – дефіциту. Влада ж тяжіє до Радянського Союзу, хоча декларувала інший підхід. Її заяви та дії не мають між собою жодного зв’язку. Сьогодні говорять про шлях до Європи, євроінтеграцію, до чесної конкуренції та ринкових відносин, збагачення населення через розвиток бізнесу. А, насправді, штовхають нас у тоталітарний режим. При цьому не відстоюють національні інтереси на міжнародній арені. Тому заяви "живуть своїм життям", а реальність, на жаль, зовсім інша", - пояснила парламентар.

Вона погоджується, що такі ініціативи, як картки на продукти, є популізмом.

"Зараз влада не думає про середній клас (що ми бачимо, до прикладу, по фіскалізації ФОПів), як і про великий бізнес. Дбає виключно про свої інтереси. Вона зосереджена тільки на одному питанні - як втриматися біля "годівниці", - підсумувала Буймістер.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.

Також читайте: Запровадження "продуктових карток" буде серйозним ударом по економіці та не врятує ситуацію, - нардеп "Батьківщини" Крулько

Автор: 

бідність (143) продукти (1144) карта (358) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+18
Вы папу преЗедента видели и слушали !?
Там советский союз головного мозга, а баобаб от дуба падает недалеко !
После введения карточек, введут трудодни...., а там - колхозы, совхозы и генеральный секретарь ЦК партии "Слуги с района"....
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12.01.2022 18:15
+12
Злобная рыба любви


@sisterXaos

·
https://twitter.com/sisterXaos/status/1481295137179328512 9 мин



ця "молода команда" перетворила політику держави на посміховисько. не даремно з цими ніхто справи не хоче мати. яка ганьба!
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12.01.2022 18:10
+11
Расскажи лучше, как рекордный урожай вяжется с продуктовыми карточками.
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12.01.2022 18:43
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Дело не в том что предлагают , а на что соглашаемся . Начнём с себя . Люди - это государство , не политики .
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12.01.2022 18:23 Відповісти
а шо і правда налоґі не снізят? - зеля, ти же обіцяв...
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12.01.2022 18:26 Відповісти
херею с етіх зелених овец-халявщіков..
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12.01.2022 18:29 Відповісти
Шо ты несёшь дебил ,КАРТОЧКИ на продовольствие есть в ШТАТАХ ,там шо тоталитаризм ???
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12.01.2022 18:33 Відповісти
Российские политики сидят в камментах. Им не хочется чтобы украинцы их попрекали карточками и регулировками цен. Мол у нас такого нет. Поэтому они приказывают Вове чтобы было.
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12.01.2022 18:34 Відповісти
Креативність зеленої влади зайшла у глухий кут.Що далі?
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12.01.2022 18:37 Відповісти
міняти "марку" чарівного порошку цей вже не допомагає .
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12.01.2022 18:40 Відповісти
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12.01.2022 18:39 Відповісти
Чек с Итаки в Одессе найди. В Буковели пенсионеры ужинали)))
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12.01.2022 18:44 Відповісти
Пиво "Kaiser", in can, 0.5 л = ~50 грн ...
хріновуха 0.5 = "220 грн
і т.д.
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12.01.2022 22:13 Відповісти
Пиво "Kaiser", in can, 0.5 л = ~50 грн ...
хріновуха 0.5 = "220 грн
і т.д.
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12.01.2022 22:14 Відповісти
Оу, так по логике американцы это советчина, прикольно)))
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12.01.2022 18:39 Відповісти
да, только с военным бюджетом, как полмира вместе взятого.
и производящим аймиэмы и эпплы
а так же с одними из лучших вузов в мире
так-же с Хабблами и Веббами
и с 50 атомными экектростанциями

вот если все будет так в Украине - я готов на карточки хоть для всех
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12.01.2022 18:51 Відповісти
т.е. если Украина введет продуктовые карточки, то под винницей появится силиконовая долина а в херсоне космодром, а у крестьян покапы додж и дмс?
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12.01.2022 19:00 Відповісти
В Северной Корее же появилось это всё, там тоже карточки были.
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12.01.2022 19:48 Відповісти
Отдохнуть тебе нужно.
Ты подтверждаешь, что Америка это советчина)))
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12.01.2022 19:06 Відповісти
ну да, можно сказать советчина, даже адисабебщина.
только умеет делать айбиэмы и эпплы.
а так все то-же самое.
ну и на ладах калинах не ездят, и умеют делать теслы
ну и еще гравитационные волны зарегистрировали на LIGO

а так да - адисабебщина
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12.01.2022 19:16 Відповісти
МВФ и другие маждународные кредиторы все время капают нашим на мозги - прекращайте из бюджета финансировать все подряд.
Нафтогаз, как бездонную бочку итд.
И тут опять раздача слонов в пропасть.
Может стоит обеспокоится ростом доходов населения?
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12.01.2022 18:44 Відповісти
это так бросается в глаза, что на зароботки за границу едут сотнями тысяч

украину за последние годы по доходам на душу обогнала молдова и грузия.
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12.01.2022 18:56 Відповісти
интересно.
и что произошло в экономике, что после порошенка состоялся такой рост?
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12.01.2022 19:01 Відповісти
Как что? На землю снизошёл найвеличниший политик.
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12.01.2022 19:43 Відповісти
А про ціни чому мовчете?
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12.01.2022 19:44 Відповісти
Потому как это бот голимый на подсосе у подоляка
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12.01.2022 20:25 Відповісти
Походу у тебя двойная фамилия: Тупорылов-Дятлов
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12.01.2022 20:23 Відповісти
Самое большое число заробитчан за всю историю Украины было именно при однотуровом.
Не ври!!
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12.01.2022 19:09 Відповісти
тут да, конкуренция у кого было больше выехавших - на лицо
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12.01.2022 19:17 Відповісти
"Как же расцвела Украина при президенте дерьмаке".
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12.01.2022 19:33 Відповісти
и это еще не все земли обрынкоземелили.
а как заживем, как все!

как зажили села, продав паи! богато и раздольно!
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12.01.2022 19:41 Відповісти
Зараз більше закордоном працює.Багато 20 річних виїжджає.
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12.01.2022 20:13 Відповісти
Так а цыни взагалі зрівнялися з європейслькими. Деякі навіть перевищують європейські.
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12.01.2022 19:43 Відповісти
почти все цены выше, от авто до молока
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12.01.2022 19:57 Відповісти
Так я в курсе в отличие от комментатора которому я писал свой комент. Он стыдливо этот момент упускает. Если цены стали европейскими то и доходы нужно также сравнивать с европейскими, а не с нашими доходами прошлых лет. По факту мы в покупательской способности просели по сравнению с прошлыми годами. А абсолютный рост в бумажках не отражает реальную картину. Это просто своего рода манипуляция. Бумагу есть не будешь. Важно на что и в каком размере ты можешь эту бумагу обменять.
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12.01.2022 20:04 Відповісти
І ціни найвищі на все,за всі часи.Зараз вже тікають з України 18 річні.
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12.01.2022 20:11 Відповісти
При чем ту Сова , когда там полный дебилизм и хроническая наркозависимость.
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12.01.2022 18:45 Відповісти
нарІд...шо ви мелите?..а ну мо забийте в гуглі чи є в США продуктові картки?...так ,Є)) радянщина?
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12.01.2022 18:46 Відповісти
є для бомжів. ти вважаєш що "слуга народа" буде дбати про них ) . Може вони знають що грошей вже немає і їм прийде піз..да від голодного народу
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12.01.2022 19:37 Відповісти
скорый следующий шаг, это принятие закона об отмене выплаты пенсий и обязанности детей содержать своих родителей, достигших пенсионного возраста. но это сразу после выборов.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
Продуктові картки - це звичний для Америки інструмент соціальної підтримки. Продуктовий талон являє собою електронну картку, щомісяця поповнювану державою з бюджетних коштів. В середньому кожна людина отримує продуктових талонів на $ 115 в місяць, а сім'я - на $ 255 місяць.
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12.01.2022 18:50 Відповісти
Так давно пора. Уже 30 лет позора прошло народ не защищён. И вот начал Голобородько. У меня у пенсионера пенсия 2500. А вот такие бы карточки на 115 долларов бы не помешали.
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12.01.2022 18:52 Відповісти
Это советчина!!!
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12.01.2022 18:55 Відповісти
Продуктову карточку можна намазати на хліб.
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12.01.2022 19:37 Відповісти
Ты агент *****, комуняка и вообще страшно подумать кто))
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12.01.2022 18:57 Відповісти
Дятел, то что там с подьемом экономики, в каком месте прорыв, у тебя в жопе?
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12.01.2022 20:26 Відповісти
брехня.
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12.01.2022 19:12 Відповісти
Целенаправленная политика поддержания платежеспособности населения, а следовательно и бизнеса, товар которого покупает население. Все правильно.
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12.01.2022 19:30 Відповісти
А чи не простіше ввести накінець то європейські норми оподаткування великого бізнесу та прогресивне оподаткування прибутків фізичних осіб? Скільки додаткових сотень мільярдів у бюджеті появиться. Вистачить і на криголами, і на мільярд дерев, і на гідні пенсії та зарплати.
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12.01.2022 19:41 Відповісти
Тре менше жерти і худати. Набити тельбух і хропіти потім весь день - це нормально для кота, людина же повинна стрєміцця до прани, сонцеідства і гармонізаціі із внутрішнім Я. Беріть приклад з Аматуі (амамуі, ататуі?)
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12.01.2022 19:41 Відповісти
Томос на хлеб не намажешь, а вот продуктовую карточку легко.
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12.01.2022 19:43 Відповісти

Талони на продукти, які висилають на смартфони - це іронія, яку може витворити лише влада з почуттям,
ну дуже чорного гумору. 😠
Зате тепер ви знаєте, як виглядає "країна мрії" Зеленського.
Це коли у смартфоні ви отримуєте талони на продукти, і гордо крокуєте вимощеними по захмарних цінах дорогах, по яких будь-коли можуть поїхати російські танки, -
але всім пофіг, бо верховний головнокомандувач другий тиждень обговорює на Буковелі з Коломойським «деолігархізацію».😡
це називається - докерувалися до ручки , пора гнати зелених потвор із керівних посад , поки існує Украіна !!
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12.01.2022 20:35 Відповісти
Федір Дядя.


@Zepapalae49

·
https://twitter.com/Zepapalae49/status/1481321090483994624 2 ч



Пане президент
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
, скажіть,а ваша дружина саме так годує ваших дітей?





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12.01.2022 21:52 Відповісти
Якщо на виборах голосуєш за Л.І.Брєжнєва , то життя поступово набиратиме уродські , антилюдські форми періоду совєцької окупації .
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12.01.2022 22:40 Відповісти
Придурковатое чудо,а карточки в США тоже" советское прошлое"? Мне Зеленский напоминает Насредина,идущего на базар с женой на ишаке. Как бы он не ехал ,шел или нес ишака толпа ржет. Но надо же быть справедливым ВВП Украины стало больше 2013 года,хотя говорили что оно сравняется через 25лет. Идет увеличение потребления э/э на 6% ,а это свидетельствует о росте промпроизводства минимум на 6%,меняется инфраструктура как никогда до этого и значительно больших возможностях( например при Кучме совершили один" подвиг" построили одну дорогу за восемь лет( нормальную) Киев-Одесса). С таким газом( который властные пида₽₽сы украинского государства способные добывать НЕМЕРЯННО в Украине( надо только эту область убрать от рейдерства со стороны олигархов и РАШИСТСКИХ компаний,и все. Ибо найти,построить газовую скважину в Украине можно,пользоваться ею будут другие люди) ,да с таким газом стоимость продуктов ( переработанных на хлебо,молокозаводах,яйцефабриках вырастит в разы,и что тогда ПРИДУРОК,как быть с теми кто НЕ сможет себе купить еду? На паперть?
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13.01.2022 06:31 Відповісти
В діях влади багато "російщини"(!). Вже скоро почнуть писати, що на Україну напала Радянська Влада - Рассія, русскіі ні прі чьом.
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13.01.2022 10:04 Відповісти
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