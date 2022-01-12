Росія має зробити вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками, - представниця США на перемовинах Шерман
Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман запропонувала Росії вибір між деескалацією з дипломатією та конфронтацією з наслідками.
Про це Шерман зазначила сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це Росія має зробити стартовий вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками", - заявила Шерман.
Вона також зазначила, що союзники сподіваються, що Росія обере "мир та безпеку".
Шерман додала, що США та НАТО готові продовжувати діалог із Росією. Вона наголосила, що сам факт, що РФ на зустрічі з НАТО не відхилила ідею про подальші консультації та попросила час на оцінку пропозиції - позитивний розвиток подій.
Топ коментарі
+12 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар12.01.2022 17:36
+11 Maxim Ak-Murza
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+8 Мистер Икс #492862
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она не родственница генерала Шермана,
в честь которого был назван танк
вони ж не підсудні та не відповідальні через стан свого здоров,я
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4733379610060867?__cft__[0]=AZUxaV9slpA6GGoHYkT7aSpeReHjGV5V2PshAR8gZjgAhg0qSFVCBwIFH-U4zpBMKZRCoOOozmXjyI0S-25h4Dpkc0KOlN_wcBe1NOHGX7DjpdW9WMUNXUvLV6SxPpaMGE8&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Браття і сестри!
Ванюшки розпочинають великі військові навчання на кордонах України. Це може означати останні приготування до вторгнення.
Український уряд не встигне здійснити масову мобілізацію.
Територіальна оборона відсутня.
Тому варто вже зараз гуртуватися навколо добровольчих відділів і патріотичних організацій, які мають воєнний досвід і будуть чинити опір окупантам.
Християнам доцільно звертатися до Братства, відбувати в його лавах необхідне навчання, залагодження й в подальшому воювати в лавах наших націонал-християнських ланок.
Нині Братство допомагає ЗСУ та добровольчим відділам.
В разі нового вторгнення Братство взаємодіятиме з ними й продовжить опір у випадку поразки армії й краху влади.
Дави их, Шерман!