Росія має зробити вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками, - представниця США на перемовинах Шерман

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман запропонувала Росії вибір між деескалацією з дипломатією та конфронтацією з наслідками.

Про це Шерман зазначила сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це Росія має зробити стартовий вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками", - заявила Шерман.

Вона також зазначила, що союзники сподіваються, що Росія обере "мир та безпеку".

Шерман додала, що США та НАТО готові продовжувати діалог із Росією. Вона наголосила, що сам факт, що РФ на зустрічі з НАТО не відхилила ідею про подальші консультації та попросила час на оцінку пропозиції - позитивний розвиток подій.

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