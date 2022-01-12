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Росія має зробити вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками, - представниця США на перемовинах Шерман

Росія має зробити вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками, - представниця США на перемовинах Шерман

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман запропонувала Росії вибір між деескалацією з дипломатією та конфронтацією з наслідками.

Про це Шерман зазначила сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це Росія має зробити стартовий вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками", - заявила Шерман.

 Вона також зазначила, що союзники сподіваються, що Росія обере "мир та безпеку".

Шерман додала, що США та НАТО готові продовжувати діалог із Росією. Вона наголосила, що сам факт, що РФ на зустрічі з НАТО не відхилила ідею про подальші консультації та попросила час на оцінку пропозиції - позитивний розвиток подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на засіданні НАТО-РФ: Кожна країна має право самостійно обирати свій шлях

Автор: 

перемовини (2899) росія (65191) США (22840) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+12
хто Вам, дебілам казав, чи де Ви недоумки бачили, що б хтось, десь, колись домовився з психічно хворими людьми????????????
вони ж не підсудні та не відповідальні через стан свого здоров,я
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12.01.2022 17:36
+11
Хватит уже уговаривать дикарей. Уже 8 лет как их пора бить. Ногами по рылу, они по-другому не понимают.
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12.01.2022 17:46
+8
Дави ватную нечисть ,никакой пощады !!!
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12.01.2022 17:30
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Дави ватную нечисть ,никакой пощады !!!
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12.01.2022 17:30 Відповісти
хорошая женщина !!!
она не родственница генерала Шермана,
в честь которого был назван танк
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12.01.2022 18:42 Відповісти
что, только однофамилица ?
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12.01.2022 18:47 Відповісти
І перше і друге.
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12.01.2022 17:51 Відповісти
хто Вам, дебілам казав, чи де Ви недоумки бачили, що б хтось, десь, колись домовився з психічно хворими людьми????????????
вони ж не підсудні та не відповідальні через стан свого здоров,я
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12.01.2022 17:36 Відповісти
Согласен, но с одним "НО". Не стоит пенять на партнеров Украины, когда за сегодняшнего зеледента стыдно, даже несмотря что я за него не голосовал и до самого второго тура не верил что у нас в стране окажется 73% откровенных идиотов.
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12.01.2022 19:07 Відповісти
Московия взяла паузу на подумать: как сохранить свою физиономию и что выторговать.
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12.01.2022 17:37 Відповісти
Рыло ********* не имеют даже физиономии (с)
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12.01.2022 19:26 Відповісти
Хватит уже уговаривать дикарей. Уже 8 лет как их пора бить. Ногами по рылу, они по-другому не понимают.
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12.01.2022 17:46 Відповісти
Смицький, новий акк?
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12.01.2022 18:50 Відповісти
Леди Шерман , как танк "Шерман" , прошла по российским дипломатическим "окопам" ! Солдатьі Путина из МИД и МО сейчас откапьіваются и рассказьівают , что они не испугались . Но галифе стирают...😂
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12.01.2022 17:52 Відповісти
русский, а шо такое "путин"?
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12.01.2022 17:54 Відповісти
"Американский" , а по существу ? 😜
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12.01.2022 17:56 Відповісти
Так я по существу, русский. Московитским пропагандонам запрещено называть фюрерка русни ******. Вам за это срок.
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12.01.2022 18:00 Відповісти
Максим, пишите пожалуйста "*****" с большой буквы. Это всё-таки президент соседней страны, а не обычный россиянин.
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12.01.2022 18:45 Відповісти
Много чести.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
;Івашин;- бот Подляка.
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12.01.2022 18:52 Відповісти
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4733379610060867?__cft__[0]=AZUxaV9slpA6GGoHYkT7aSpeReHjGV5V2PshAR8gZjgAhg0qSFVCBwIFH-U4zpBMKZRCoOOozmXjyI0S-25h4Dpkc0KOlN_wcBe1NOHGX7DjpdW9WMUNXUvLV6SxPpaMGE8&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·



Браття і сестри!

Ванюшки розпочинають великі військові навчання на кордонах України. Це може означати останні приготування до вторгнення.

Український уряд не встигне здійснити масову мобілізацію.

Територіальна оборона відсутня.

Тому варто вже зараз гуртуватися навколо добровольчих відділів і патріотичних організацій, які мають воєнний досвід і будуть чинити опір окупантам.

Християнам доцільно звертатися до Братства, відбувати в його лавах необхідне навчання, залагодження й в подальшому воювати в лавах наших націонал-християнських ланок.

Нині Братство допомагає ЗСУ та добровольчим відділам.

В разі нового вторгнення Братство взаємодіятиме з ними й продовжить опір у випадку поразки армії й краху влади.
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12.01.2022 18:21 Відповісти
Тут выбор очевиден. Конечно конфронтация с последствиями. Тем более, что никаких последствий не будет.
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12.01.2022 18:32 Відповісти
А может госпожа Шерман скажет как без войны изгнать мокшан из окупированых територий Украины при том что мокшане на украинской територии еще и убивают наших воинов?Дипломаия здесь безсильна только силовые методы.Если за 9 лет никакие переговоры не подействовали то и за 100 лет не подействуют.
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12.01.2022 19:02 Відповісти
у нас не была официально объявлена война, подготовка не ведется - у нас АТО с террористами, ты вообще о чем?
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12.01.2022 19:38 Відповісти
А ведь терористов во всем мире уничтожают,тогда почему нам запрещают это делать?Почему мировые переговорщики не спросят ***** что он будет делать из терористами захватившими мокшанскую територию?Тогда его ответ будет для Украины руководством к действию.
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12.01.2022 19:44 Відповісти
Шерман молодец! Нах послала, а россияне пошли обтекать.

Дави их, Шерман!
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12.01.2022 20:31 Відповісти
 
 