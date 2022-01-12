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Росія не має права диктувати свої умови спільноті демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав, - Кличко

Росія не має права диктувати свої умови спільноті демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав, - Кличко

Допомога західних партнерів у посиленні обороноздатності України, розвитку її енергетичної незалежності та економічної стійкості - це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія зрозуміла високу ціну вторгнення до України. Українці готові себе захищати, але світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки.

Про це заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні західним партнерам за дотримання принципу "нічого про Україну без України". Але дипломатичні зусилля мають бути підсилені іншими заходами. Зокрема, продовженням і поглибленням санкцій проти Росії. Також Україна потребує допомоги у посиленні її обороноздатності, розвитку енергетичної незалежності та економічної стійкості країни. Це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія вже сьогодні розуміла високу ціну для неї вторгнення до України. Українці готові себе захищати. Але світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки", - заявив Кличко.

Він зазначив, що вимоги Росії на перемовинах у Женеві, подані у зверхній та безапеляційній формі, свідчать про те, що керівництво цієї держави не налаштоване на діалог. Мета Кремля – знайти привід для звинувачення США, ЄС і НАТО у зриві переговорного процесу, щоб виправдати свою агресивну поведінку на кордонах України, вважає Кличко.

Лідер "УДАРу" підкреслив, що жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може.

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"Росія не має жодного права диктувати свої умови співтовариству демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав. Україна однозначно заявила про своє прагнення стати частиною європейської та євроатлантичної спільнот. Європейський вектор розвитку – це не вибір української влади, а вибір українського народу. Сьогодні рівень підтримки українцями руху до ЄС та НАТО досяг свого історичного максимуму і продовжує зростати. Про це свідчать соціологічні опитування. Тому жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може – наш курс не залежить і не має залежати від волі третіх країни", - заявив Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) росія (65191) УДАР (86)


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Топ коментарі
+20
Той випадок, коли улюблений об'єкт жартів і пародій ЗЄшмарклі, зі своїми заявами виглядає набагато доречнішеніж сам преЗЄдент.
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12.01.2022 17:42
+12
Це як раз Зєгідрант так і не спромігся за 2,5 роки сказатихто напав на Україну.
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12.01.2022 17:47
+10
Не ,не верю ,не мог Кличко выговорить такой текст ...
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12.01.2022 17:39
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Не ,не верю ,не мог Кличко выговорить такой текст ...
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12.01.2022 17:39 Відповісти
👍
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12.01.2022 17:41 Відповісти
Це як раз Зєгідрант так і не спромігся за 2,5 роки сказатихто напав на Україну.
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12.01.2022 17:47 Відповісти
Ой, предидущий гидрант везде волал, что Россия, но подписал "Минск", где Россия не является стороной конфликта и поставил Медведчука наблюдателем! Что слова.....
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12.01.2022 19:30 Відповісти
Главное то, что я не сомневаюсь что Кличко с этим текстом согласен и поставил свое имя под ним, в отличии от Президента Украины, который только и может под хихи-хаха юлить и ничего толком не говорить, одни прикольчики.

А чего удивляться, "Сваты" на первом месте на ТВ в раше, гешефт крутится - лаве мутится.
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12.01.2022 18:06 Відповісти
Посмотрите его последнюю встречу с Яниной. Сразу оцените кто идиот и не может связать два слова.
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12.01.2022 18:12 Відповісти
Отморозки Квартала Зеленского поливали грязью Порошенко и Кличко, чтобы дать дорогу тем, кто косил от Армии. Добились .....
Сегодня, отморозки тиражируют грязь от Властей, чтобы преградить дорогу Порошенко и Кличко к Президентству....
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12.01.2022 18:57 Відповісти
Той випадок, коли улюблений об'єкт жартів і пародій ЗЄшмарклі, зі своїми заявами виглядає набагато доречнішеніж сам преЗЄдент.
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12.01.2022 17:42 Відповісти
Путем долгих тренировок и слона можно научить по канату в цирке ходить!
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12.01.2022 18:47 Відповісти
А почему зезидент отмалчивается? Не комментирует важные решения, не благодарит за поддержку НАТО и Штаты? На островах интернет закончился? Оно не в курсе
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12.01.2022 17:56 Відповісти
Оно ему надо? Оноустало
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12.01.2022 18:13 Відповісти
Оно опять где-то оманит после буквельничанья, к февралю вынырнет из коматоза от очередного передоза.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
В чем поддержка? В том, что главная страна ЕС запускает с рашей СП-2, а в штатах сенат провалил голосвание за санкции против СП-2? В том, что Афганистану выделяли сотни миллиардов на помощь, а нам 200 лямов и с трудом несколько десятков джавелинов? В том, что Британия дает нам кредиты на покупку у нее же списанных катеров? В том, что нас так и не приняли в НАТО? Охренеть поддержка, спасибо вам, благодетели!
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12.01.2022 19:42 Відповісти
Кличко будет лучшим Президентом !
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12.01.2022 19:08 Відповісти
Ну да, после предыдущих хуже уже точно не будет.
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12.01.2022 19:43 Відповісти
даже бревно после зеленского будет лучшим президентом. Бревно хотя бы не будет вредить, как Зеленский
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12.01.2022 21:59 Відповісти
Надо блокировать отморозков, которые поливают грязью , политиков, которые могут вывести Украину из тупика, куда загнала власть страну.
Сегодня, это могут сделать три политика: Порошенко, Кличко, Разумков....
Если сравнить их интервью и Зеленского, то уровень интеллекта Зеленского, ниже плинтуса...
Зеленский привык говорить заученный текст, поэтому он не может работать Президентом...
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12.01.2022 19:08 Відповісти
ніт. розумков і тільки розумков, мля.
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12.01.2022 21:19 Відповісти
от ты то чего вылез ?) два слова толком связать не в силах, но нет - лезет..
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12.01.2022 19:10 Відповісти
Капитан очевидность) но молчал до последнего)
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12.01.2022 19:26 Відповісти
Он уже разобрался какой сейчас год?
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12.01.2022 19:43 Відповісти
А що каже мер Шепетівки?
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12.01.2022 19:47 Відповісти
Виталя скажет как завяжет.
Мэры Москвы и Вашингтона насторожились.
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12.01.2022 20:20 Відповісти
Это говорил он или дублер?
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12.01.2022 21:37 Відповісти
 
 