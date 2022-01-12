УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12189 відвідувачів онлайн
Новини
2 429 11

З 23 грудня чекаємо на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможця конкурсу на керівника САП, - голова комісії Коваль

З 23 грудня чекаємо на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможця конкурсу на керівника САП, - голова комісії Коваль

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

Про це заявила голова комісії Катерина Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За словами голови, комісія вже готова направити подання про призначення найкращих кандидатів, але для цього необхідно виконати "процедурну формальність", прописану в законі про прокуратуру.

Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.

"Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України "Про прокуратуру", подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!", - заявила голова конкурсної комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переможець конкурсу на главу САП Клименко пояснив затримку із призначенням: Офіс Генпрокурора загубив мої документи, ще й проводить повторну спецперевірку

Коваль додала, що найкращі кандидати мають "відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності".

Автор: 

конкурс (1287) САП (2218) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Зебилы совсем не палятся=) Дураки всегда думают, что они самые хитрые. Даннинг-Крюгер
показати весь коментар
12.01.2022 17:59
+3
ПДРСи
показати весь коментар
12.01.2022 18:04
+3
ну если взять сбу прокуратуру и рнбо с людьми зеленского,
то вместе это и есть ОПГ.
показати весь коментар
12.01.2022 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому 23 грудня ? Це якого року, 2024 ?
показати весь коментар
12.01.2022 17:58 Відповісти
А чекаєм з якого року 2021 чи з 2018 ?
показати весь коментар
12.01.2022 18:01 Відповісти
Зебилы совсем не палятся=) Дураки всегда думают, что они самые хитрые. Даннинг-Крюгер
показати весь коментар
12.01.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2022 18:01 Відповісти
моня просрав мізки світові спільноті 1,5 роки тепер ще ця ....єда річок подумає
все гарно....
показати весь коментар
12.01.2022 18:02 Відповісти
По ходу, пани Ирина с "ОГ" еще не протрезвела!
П.С.
Рука так и тянется написать не "ОГ", а "ОПГ"......
показати весь коментар
12.01.2022 18:02 Відповісти
ну если взять сбу прокуратуру и рнбо с людьми зеленского,
то вместе это и есть ОПГ.
показати весь коментар
12.01.2022 18:05 Відповісти
ПДРСи
показати весь коментар
12.01.2022 18:04 Відповісти
Ждем новое руководство САП и новое уголовное дело против татарова , шутка, у Зе тварей все впереди , а пока пусть думают что они непотопляемые .
показати весь коментар
12.01.2022 18:46 Відповісти
Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.
А ще не затверджено розмір ноги, члена, об'єм пуза, ну там багато чого можна підбити під критерії свого прокурора.
показати весь коментар
12.01.2022 19:42 Відповісти
17.01 ....и никто ничего спрашивать не будет... даже зеленая шмаркля...
показати весь коментар
12.01.2022 20:16 Відповісти
 
 