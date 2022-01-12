З 23 грудня чекаємо на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможця конкурсу на керівника САП, - голова комісії Коваль
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.
Про це заявила голова комісії Катерина Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За словами голови, комісія вже готова направити подання про призначення найкращих кандидатів, але для цього необхідно виконати "процедурну формальність", прописану в законі про прокуратуру.
Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.
"Без отримання підтверджень, тобто не дотримуючись вимог Закону України "Про прокуратуру", подання про призначення направлені не будуть. Комісія не порушуватиме закон!", - заявила голова конкурсної комісії.
Коваль додала, що найкращі кандидати мають "відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все гарно....
П.С.
Рука так и тянется написать не "ОГ", а "ОПГ"......
то вместе это и есть ОПГ.
А ще не затверджено розмір ноги, члена, об'єм пуза, ну там багато чого можна підбити під критерії свого прокурора.