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Новини Війна
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Алієв твердить, що до 8 вірменських військових загинули в перестрілці 11 січня

Алієв твердить, що до 8 вірменських військових загинули в перестрілці 11 січня

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 11 січня азербайджанські військові вогнем у відповідь на кордоні з Вірменією знищили від шести до восьми вірменських військових, у противника була велика кількість поранених.

Про це він сказав в інтерв’ю азербайджанським телеканалам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора було вчинено чергову воєнну провокацію проти азербайджанських військовослужбовців, абсолютно невмотивована агресія, внаслідок якої був убитий азербайджанський військовослужбовець. Це не перший випадок, який відбувається після війни. На жаль, усі попередні наші дії досі не стали уроком для Вірменії. І вчорашній випадок не був винятком", - заявив Алієв. 

За його словами, у відповідь ЗС Азербайджану вдалися до рішучих дій. "У результаті за даними, які я отримав від міністра оборони, від шести до восьми військовослужбовців ворожої сторони було знищено, багато поранено", - сказав президент.

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"Вони повинні розуміти, що смерть азербайджанського військовослужбовця просто так не зійде їм з рук. Незважаючи на численні прохання, благання, я сказав би, з підключенням російських миротворців, хоча це сталося не в зоні їхньої відповідальності, це сталося на кордоні в Кельбаджарському напрямку, о 21.30 я дав команду припинити вогонь і дати можливість вірменській стороні забрати численних поранених", - зазначив Алієв.

Автор: 

Азербайджан (855) Алієв Ільхам (152) Вірменія (738) смерть (6750) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+6
А что Алиев не знает что такое *минские переговоры* и *план штанмайера* и нужно подставить вторую щеку, потом наклониться и спустить штаны атопутинобидется?
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12.01.2022 19:20
+5
А шо то там одекабе заткнулось? Трусики меняют? Есть факт боевых действий между членом одекабе Арменией и Азербаджаном. Шо та россиянские войска не спешат на помощь. Видать, зассали. Это не в демонстрантов с камнями стрелять. Там ведь и убить могут.

Все, что надо знать про российскую армию. Их много, но они ссыкуны.
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12.01.2022 20:29
+2
А покажут хотя бы 1 тыс. тел убитых внешних врагов, ведь ОКДБ приглашали конечно же для отбития внешних агрессоров, а не расстрелов собственного населения которое чем то недовольно!?
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12.01.2022 19:00
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А покажут хотя бы 1 тыс. тел убитых внешних врагов, ведь ОКДБ приглашали конечно же для отбития внешних агрессоров, а не расстрелов собственного населения которое чем то недовольно!?
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12.01.2022 19:00 Відповісти
а,зря...
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12.01.2022 19:02 Відповісти
я ж казав що відгребуть ! шкода , що мало .
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12.01.2022 19:06 Відповісти
зато армяне себе в Казахстані проявили
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12.01.2022 19:52 Відповісти
А что Алиев не знает что такое *минские переговоры* и *план штанмайера* и нужно подставить вторую щеку, потом наклониться и спустить штаны атопутинобидется?
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12.01.2022 19:20 Відповісти
А что.., Так можно било!??? *******.))))
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12.01.2022 19:35 Відповісти
маловато... побольше бы ...
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12.01.2022 20:11 Відповісти
Кацапи знову нє прі дєлах
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12.01.2022 20:28 Відповісти
А шо то там одекабе заткнулось? Трусики меняют? Есть факт боевых действий между членом одекабе Арменией и Азербаджаном. Шо та россиянские войска не спешат на помощь. Видать, зассали. Это не в демонстрантов с камнями стрелять. Там ведь и убить могут.

Все, что надо знать про российскую армию. Их много, но они ссыкуны.
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12.01.2022 20:29 Відповісти
Не так их и много, если на войну с Украиной аж из Бурятии привозят.
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12.01.2022 20:49 Відповісти
Армении фортуна показывает зад.Азербайджан опирается на первую по численности войск страну НАТО,не считая США.Турция получила уже много украинских авиамоторов на свой ударный вертолет Акинчи.Обещает помочь и Украине.Плевала она на все переговоры в Женеве и Брюсселе.К её мнению прислушивается и Вашингтон и Париж и Берлин.Сейчас Токаев показал зубы ОДКБ,ощущая поддержку и Турции и Пекина.Пекин и Анкара не дадут в обиду и Ташкент.Где Урка кремлевский тоже пытается шатать радикалами.США и Турция дирижируют и талибами.Деньгами и военными тоже.
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12.01.2022 21:31 Відповісти
 
 