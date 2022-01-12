Нічого крім махінацій і зловживань, – експерт про наслідки рішення уряду регулювати ціни на газ для аграріїв

Рішення уряду про регульовані ціни на газ для деяких аграрних компаній призведе виключно до зловживань і махінацій.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Це не є правильним, бо це взагалі більше схоже на схему і це взагалі поки що не працює… Воно не може працювати, тобто тут єдине, що є – це зловживання. Тут нічого більше немає. Хтось створює трейдера, купує просто по якійсь супердешевій ціні і заробляє на цьому гроші. А при цьому умовна пекарня, може й не купити цей газ, бо їй можливо може й не вистачити. Тому що хтось купив", – зазначив Фурса.



За його словами, сама постанова Кабміну містить масу протиріч, що створює колосальний потенціал для махінацій.

"Сказано, що компанії мають купувати на біржі – 7 тис. компаній, які в нас віднесли до переліку, які це потребують. Вони мають купити, але ніхто не каже, який об’єм газу вони можуть купити. Тобто у вас пекарня, де ви випікаєте три батони, можете прийти і купити 5 млн. кубометрів газу. Вам ніхто цього не забороняє. Феросплавний завод – у нього є столовка, де булочки роблять. Вони страждають він цін на газ? Страждають. І ця столовка створює трейдера або просто від свого імені заходить і купує будь-який об’єм газу. І ніхто не визначає", – наголосив Фурса.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингам та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого. Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 7000 компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.



Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу уряду реекспортом газу назад до Європи.