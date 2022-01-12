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Нічого крім махінацій і зловживань, – експерт про наслідки рішення уряду регулювати ціни на газ для аграріїв

Нічого крім махінацій і зловживань, – експерт про наслідки рішення уряду регулювати ціни на газ для аграріїв

Рішення уряду про регульовані ціни на газ для деяких аграрних компаній призведе виключно до зловживань і махінацій.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Це не є правильним, бо це взагалі більше схоже на схему і це взагалі поки що не працює… Воно не може працювати, тобто тут єдине, що є – це зловживання. Тут нічого більше немає. Хтось створює трейдера, купує просто по якійсь супердешевій ціні і заробляє на цьому гроші. А при цьому умовна пекарня, може й не купити цей газ, бо їй можливо може й не вистачити. Тому що хтось купив", – зазначив Фурса.

За його словами, сама постанова Кабміну містить масу протиріч, що створює колосальний потенціал для махінацій.

"Сказано, що компанії мають купувати на біржі – 7 тис. компаній, які в нас віднесли до переліку, які це потребують. Вони мають купити, але ніхто не каже, який об’єм газу вони можуть купити. Тобто у вас пекарня, де ви випікаєте три батони, можете прийти і купити 5 млн. кубометрів газу. Вам ніхто цього не забороняє. Феросплавний завод –  у нього є столовка, де булочки роблять. Вони страждають він цін на газ? Страждають. І ця столовка створює трейдера або просто від свого імені заходить і купує будь-який об’єм газу. І ніхто не визначає", – наголосив Фурса.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингам та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого. Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 7000 компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу уряду реекспортом газу назад до Європи.

Автор: 

аграрії (1473) газ (10432) Фурса Сергій (24) Тарифи на газ (1057)


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Топ коментарі
+10
За 2.5 года дошли от рыночной экономики до барыжной. Которой зеленая пошесть уже пытается руководить в ручном режиме. Карточки и талоны покажутся еще цветочками.
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12.01.2022 19:06
+8
Ну вон каломойша себе целого президента нанял.
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12.01.2022 19:09
+8
Не, не забылося. А чья карманная мартышка Нелох? Случайно, не того жулика, по которому решетка скучает в США, ЕС, Великобритании и даже Израэле?
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12.01.2022 19:23
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Скільки Фурсів за пару тисяч баксів наймає на день Рижий?
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12.01.2022 19:05 Відповісти
Ну вон каломойша себе целого президента нанял.
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12.01.2022 19:09 Відповісти
А кого Рижий в президенти просував? Забулося.
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12.01.2022 19:11 Відповісти
Почему только Рыжий? Единым фронтом перли

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12.01.2022 19:14 Відповісти
Не, не забылося. А чья карманная мартышка Нелох? Случайно, не того жулика, по которому решетка скучает в США, ЕС, Великобритании и даже Израэле?
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12.01.2022 19:23 Відповісти
За 2.5 года дошли от рыночной экономики до барыжной. Которой зеленая пошесть уже пытается руководить в ручном режиме. Карточки и талоны покажутся еще цветочками.
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12.01.2022 19:06 Відповісти
#какая_разніца, #хоть_пасмійомся
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12.01.2022 19:12 Відповісти
Хто то є Фурса?
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12.01.2022 19:40 Відповісти
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13.01.2022 08:53 Відповісти
влада Зе зовсім поїхала кукухою - при рекордному експорту українських харчових продуктів ця влада хоче харчові картки запровадити. Може влада зе - пригальмує з вивозом за кордон харчових продуктів ???
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12.01.2022 22:01 Відповісти
Сколько трудов стоило переломить 30-летню кормушку для всей "ылиты" Украины, зарабатывающей на разнице цен на "дешевый 6аз для населения" и газ для всех остальных. На этой разнице цен выросли династии коррупционеров-олигархов. Только одну Тимошенку с Лазоренкой-Кучмой расперло деньгами донельзя. И тут "молодая команда" котрую привели к власти дрьзья-олигархи, опять включила станок для самоозолечения. А нариду, тупому-карточки продовольственные в зубы, пусть порадуецца.
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13.01.2022 00:14 Відповісти
ого какая грамотная политика по енергоресурсам
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13.01.2022 09:01 Відповісти
 
 