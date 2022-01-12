Для деескалації ситуації країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, - МЗС РФ
Під час засідання ради Росія-НАТО представники РФ повідомили про своє бачення умов деескалації ситуації навколо України.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тема деескалації сьогодні порушувалася у двох вимірах: перше – це організація військової діяльності таким чином, щоб вона не призводила до небезпеки виникнення інцидентів та подальших ризиків неконтрольованої ескалації. Другий вимір – це деескалація навколо України. І тут наша позиція абсолютно зрозуміла: деескалація можлива", - заявив російський чиновник на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання ради Росія-НАТО.
"Насамперед, необхідно примусити владу в Києві до повного та безумовного виконання мінських домовленостей. (...) Будуть мінські домовленості виконані - не буде жодної загрози ні безпеці Україні, ні територіальній цілісності. Для того, щоб сприяти такій деескалації, країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, припинити постачання озброєнь туди, відкликати інспекторів, інструкторів, офіцерів і солдатів, що власне і передбачено відповідними положеннями Мінських домовленостей", - наголосив Грушко.
Представник МЗС РФ додав, що інших шляхів оздоровлення ситуації навколо України, крім виконання мінських домовленостей, "не існує".
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Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
Все виведіть і дайте мордору спокійно розірвати Україну, навіть привода шукати не будемо і ніхто нічого їм не зробить...
Не єдиного шансу їм для цього
1. Прекратить устанавливать в Банке замкИ
2. Уволить всю ОХРАНУ
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Это ж какой-то сюр!! Кацапы реально слышат, что они несут бред???