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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Для деескалації ситуації країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, - МЗС РФ

Для деескалації ситуації країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, - МЗС РФ

Під час засідання ради Росія-НАТО представники РФ повідомили про своє бачення умов деескалації ситуації навколо України.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тема деескалації сьогодні порушувалася у двох вимірах: перше – це організація військової діяльності таким чином, щоб вона не призводила до небезпеки виникнення інцидентів та подальших ризиків неконтрольованої ескалації. Другий вимір – це деескалація навколо України. І тут наша позиція абсолютно зрозуміла: деескалація можлива", - заявив російський чиновник на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання ради Росія-НАТО.

"Насамперед, необхідно примусити владу в Києві до повного та безумовного виконання мінських домовленостей. (...) Будуть мінські домовленості виконані - не буде жодної загрози ні безпеці Україні, ні територіальній цілісності. Для того, щоб сприяти такій деескалації, країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, припинити постачання озброєнь туди, відкликати інспекторів, інструкторів, офіцерів і солдатів, що власне і передбачено відповідними положеннями Мінських домовленостей", - наголосив Грушко.

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Представник МЗС РФ додав, що інших шляхів оздоровлення ситуації навколо України, крім виконання мінських домовленостей, "не існує".

Автор: 

МЗС рф (961) НАТО (6445) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+103
Для деескалації Московії треба звільнити Крим, Донбас і не пхати свого носа у суверенні справи інших держав
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12.01.2022 19:57
+91
А морду павидлом вам винторогим скотам намазать не надо???
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12.01.2022 19:56
+78
Ога. Перестати допомогапти Україні захищати свою територію від кацапської навали та примусити Київ капітулювати. Нічогенькі такі зазіхання. Ну та не дивно. Кацапам зажерливості та нахабства завжди вистачало.
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12.01.2022 19:59
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А не пошли бы кацапы на ***?!
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12.01.2022 22:44 Відповісти
Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.

Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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12.01.2022 22:49 Відповісти
***** такое: вы че оружия столько Украине поставляете ?!Не, ну я так не играю...
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12.01.2022 23:08 Відповісти
Лаптестан должен быть разрушен!
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12.01.2022 23:14 Відповісти
Какая новость! Зачит эскалация возникла по причине того, что Украина начала вооружаться, и собирается напасть на парашу? Циничные рашистские скоты очередность перепутали. Пока свинособаки не вторглись в нашу страну, никто не вооружался, не хотел в НАТО, и санкций не было! По версии кгбешных коричневых недоносков, нужно чтобы все только озабоченность демонстрировали. А Украина, в том числе и с помощью разных клоунов, была максимально ослаблена, и ***** имел возможность на белом коне прискакать. Считаю, как и раньше, нам не избежать, в исторической перспективе, войны с этими ублюдками. В бошках этих шовинистов нет Укаины, лишь ссср! И только понимание *****м, или ему подобным, неизбежности громадных потерь и консолидированная реакция цивилизованного мира, может оттягивать момент нападения. Если только янелох оманский не сдаст нас раньше.
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12.01.2022 23:40 Відповісти
оце згадав класика "він так бздів що хуNово соображав"
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13.01.2022 00:23 Відповісти
Ппц... ну звідки такий цинізм???
Все виведіть і дайте мордору спокійно розірвати Україну, навіть привода шукати не будемо і ніхто нічого їм не зробить...
Не єдиного шансу їм для цього
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13.01.2022 02:12 Відповісти
А ескалацію зі своєї сторони мордор признав і небезпеку Україні зі своєї сторони теж признав...
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13.01.2022 02:14 Відповісти
Кацапчики, а дупа не злипнеться?
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13.01.2022 04:31 Відповісти
Чи виконала росія зобов"язання по Будапештському меморандуму ? Україна віддала своє ядерне озброєння взамін гарантій безпеки. Де виконання ?
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13.01.2022 09:18 Відповісти
Чтобы Банк не боялся быть ограбленным - нужно:
1. Прекратить устанавливать в Банке замкИ
2. Уволить всю ОХРАНУ
--
Это ж какой-то сюр!! Кацапы реально слышат, что они несут бред???
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13.01.2022 13:38 Відповісти
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