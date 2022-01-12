Для деескалації ситуації країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, - МЗС РФ

Під час засідання ради Росія-НАТО представники РФ повідомили про своє бачення умов деескалації ситуації навколо України.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тема деескалації сьогодні порушувалася у двох вимірах: перше – це організація військової діяльності таким чином, щоб вона не призводила до небезпеки виникнення інцидентів та подальших ризиків неконтрольованої ескалації. Другий вимір – це деескалація навколо України. І тут наша позиція абсолютно зрозуміла: деескалація можлива", - заявив російський чиновник на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання ради Росія-НАТО.

"Насамперед, необхідно примусити владу в Києві до повного та безумовного виконання мінських домовленостей. (...) Будуть мінські домовленості виконані - не буде жодної загрози ні безпеці Україні, ні територіальній цілісності. Для того, щоб сприяти такій деескалації, країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, припинити постачання озброєнь туди, відкликати інспекторів, інструкторів, офіцерів і солдатів, що власне і передбачено відповідними положеннями Мінських домовленостей", - наголосив Грушко.

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Представник МЗС РФ додав, що інших шляхів оздоровлення ситуації навколо України, крім виконання мінських домовленостей, "не існує".