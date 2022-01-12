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Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планували використовувати в Афганістані

Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планували використовувати в Афганістані

Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну також передбачає активізацію військової допомоги Києву.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, у поширеному у середу тексті законопроекту наголошується, що "під час 2022 фінансового року США мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не до інших країн і регіонів".

Автори документа вважають, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, вони вимагають "плану передачі України озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані".

Також читайте: США планують надати Україні радіолокаційні системи та обладнання для кораблів, - Politico

Крім того, сенатори вважають за потрібне приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців.

США у серпні минулого року завершили виведення сил з Афганістану та більше не проводять там операцій. Хрест поставлено і на постачанні озброєння афганській армії, оскільки в Кабулі до влади прийшов рух "Талібан", проти якого США та їхні союзники тривалий час вели боротьбу на афганській території.

Автор: 

Афганістан (491) зброя (7466) допомога (8350) США (22861) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+38
нюхає і нюхає "портки ермачка"
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12.01.2022 20:11
+36
А где в это время Верховный Главнокомандующий ЗСУ?
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12.01.2022 20:09
+33
Нам все згодиться
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12.01.2022 20:09
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12.01.2022 20:09 Відповісти
А где в это время Верховный Главнокомандующий ЗСУ?
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12.01.2022 20:09 Відповісти
нюхає і нюхає "портки ермачка"
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12.01.2022 20:11 Відповісти
Мирно отдыхает или работает.На кремлевских шпальтах разгоняют пургу,что Блинкена скоро уйдут.Может они себя убаюкивают? Самовнушение?.Посмотрим.
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12.01.2022 21:38 Відповісти
эта должность вакантна
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12.01.2022 20:14 Відповісти
Воює армія та навчені люди. А чучало воювати не може. І якщо на сьогодні автопарк ЗСУ складає на 80% хлам саветскаго праизводства, то з таким хламом навіть армії не буде незабаром. Так що питання де чучало тепер знаходиться неактуально. Актуальніше отримання техніки
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12.01.2022 20:16 Відповісти
Прямо в серце вразив, через тебе я згадав про ГАЗ-66 і УАЗ у стані, експлуатація заборонена законом через технічний стан, але нічого іншого нема, через те їдьте так.
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12.01.2022 20:20 Відповісти
Ось на цьому хламі і мені доводилось виїзжати. Це мля в 21 сторіччі. Слів нема-одні матюки!
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12.01.2022 20:42 Відповісти
Головне щоб лампочки світили, а ну і якщо ти офіцер то тобі щей купити їх треба.
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12.01.2022 20:47 Відповісти
ну шишарик не плох если в норм руках и норм механ но если он из складов полкофника толика то 100 км и приехали уазик так у нас что был конкурс на его замену ? ещё вечный запор Толя об конкурсе кукарекал но видать не сошёлся в цене
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12.01.2022 20:47 Відповісти
вечный запор - санбатовская амфибия?
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12.01.2022 20:59 Відповісти
типо, а-ля "луазик".
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12.01.2022 21:02 Відповісти
Не знаю в чому він не поганий. В бронежилеті з АКМ зі зростом 180 в кабіну впакуватись трохи не комфортно, їхати в ній так само. Ну а сама їзда в кузові це ще той треш! Щодо ремонту то приблизно так як написав, 100 км і далі буксир
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12.01.2022 21:05 Відповісти
Чучало боится приезда Порошенко, поэтому сыкается и прячется по углам.
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12.01.2022 20:20 Відповісти
Кто то боится приезжать в Украину скорее всего!
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12.01.2022 21:13 Відповісти
Фам фиднее)))
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12.01.2022 21:15 Відповісти
Он таки в пути. После прямого массажа дрючком простаты, сделанным ему Беней, на лыжах аж в Оман отправился. Тухис в морской водичке охладить.
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12.01.2022 20:45 Відповісти
А Главнокомандующий 17-го числа в Украину возвращается.
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12.01.2022 20:46 Відповісти
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12.01.2022 21:18 Відповісти
Верховний головнокомандувач
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13.01.2022 00:20 Відповісти
Виноват.
Полностью с Вами согласен.
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13.01.2022 13:00 Відповісти
Оце буде правильним рішенням!
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12.01.2022 20:10 Відповісти
дай вам Боже здоровя гамериканські хлопці за таке бажання
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12.01.2022 20:10 Відповісти
дайте з десяток ф 35 будь ласка
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12.01.2022 20:15 Відповісти
они, может бы и дали. если бы имели уверенность, что соверники зе не продадут на запчасти куда-нибудь ради мира на земле
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12.01.2022 20:34 Відповісти
например как Кучма ядерное а качестве разоружения... хотя ядерное содержать - дорого а с недалекими ЗеЭндами - очень опасно!
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12.01.2022 20:52 Відповісти
саме американці змусили віддати ЯЗ кацапам безкоштовно , а Кучма лох послухав ! якщо забув
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12.01.2022 21:07 Відповісти
Не бреши,домовився і підписав фсьо макарович на умовах мацкалів.
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12.01.2022 23:32 Відповісти
вчи історію синок !
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13.01.2022 00:03 Відповісти
не повіриш, "батьку", я її,історію, ретельно конспектував, прямо, з листа, від першх осіб,так би мовити.
https://ms-my.facebook.com/4tv.ua/videos/-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/2111064295709054/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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13.01.2022 00:15 Відповісти
ти мені ще тік ток покажи ! договір підписав Кучма особисто !
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13.01.2022 00:37 Відповісти
ню-ню, кучма підписав те, що макарович йому підготував.Хоча з точки зору користі для України: обоє-рябоє. А що пан так захищає комуняк? У самого рило в пуху?
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13.01.2022 00:42 Відповісти
Це - свідчення учасника і очевидця тих подій, хоча його й використали в тому випадку, як презерватив.
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13.01.2022 00:45 Відповісти
тобто ти береш до уваги думку презервативу ? рота треба було розкривати в 1994 році , а зараз хай байки пише . я захищаю правду ! відповідальність несе той хто ставляє підпис . як каже мій знайомий прокурор - кожен підпис це крок до в'язниці .
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13.01.2022 00:55 Відповісти
Важко заперечити щось твоєму прокурорському другу. Тому повторюсь, Кучма підписував те, що ПОЧАВ ГОТУВАТИ ЙОМУ макарович.....Маєш заперечення?
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13.01.2022 01:01 Відповісти
Я беру до уваги, висновок ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО спеціаліста-технаря, якого використали ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ і викинули,так буває, але не "відміняє" його професіоналізму і моральних якостей, на відміну від тебе, комуняка.
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13.01.2022 10:23 Відповісти
комуняка тебе зробив синку ! що до мене то ти сильно помилився бо навіть комсомольцем не був ! тож запитай татка куди заховав партквиток .
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13.01.2022 11:22 Відповісти
Ще гірше тоді - запалення мізків, не лікується. А риторика "чиста" мацкалів-комуняк. То ж прийми знеболювально-заспокійливе і забудься.
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13.01.2022 11:36 Відповісти
Щира подяка США , за допомогу , яку вони нам надають 👍🏼✊💪
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12.01.2022 20:16 Відповісти
головне ,щоб це озброєння працювало в умовах української зими .
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12.01.2022 20:18 Відповісти
Літо на Алясці як зима в Україні - і воно працює.
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12.01.2022 21:08 Відповісти
зброя готувалась для Афгану .
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12.01.2022 21:16 Відповісти
Маєте на увазі "тропічне виконаня"? Так це не про Афган.
Там температурні коливаня більші,ніж в Укрвїні. І зовсім не тропічний клімат.
Доречі ці варіанти "морське" чи "тропик" не по температуру.
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12.01.2022 21:53 Відповісти
відсутність підігріву , не відповідність мастил тощо .
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12.01.2022 22:01 Відповісти
Це ТО,а не виконаня!
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12.01.2022 22:08 Відповісти
Вроде Пэтриот там американцы тоже использовали? Пусть поделятся)
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12.01.2022 20:19 Відповісти
Ну це вже - щось ,, вже - конкретна справа . .
Не треба нас захищати , не потрібно нам ваших солдат , дайте нам лише свою зброю . ******* ефективну зброю ,, і якомога більше .
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12.01.2022 20:20 Відповісти
там связь и пнв ну и плюс прочие ништяки а не китайпром что рузге за своё выдают сегодня уже с 17й из США привёз ништяки нам
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12.01.2022 20:28 Відповісти
Дык, каждый день слышно, как ваговозы грузно приземляются.
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12.01.2022 20:49 Відповісти
ну то такое дело где то плачет полковник панталоне гриценко - такие шансы мимо пролетают
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12.01.2022 20:51 Відповісти
Очень правильное решение! Спасибо,господа сенаторы, Боже,поможи им это воплотить в жизнь и довести все до конца-это оружие доставить в Украину
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12.01.2022 20:21 Відповісти
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12.01.2022 20:22 Відповісти
Це звичайно добре, але - є одне "але": - "Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну також передбачає активізацію військової допомоги Києву."
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12.01.2022 20:39 Відповісти
Так уже. И речь даже не про донбасс
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12.01.2022 21:20 Відповісти
Що, вже?
Те що Мордор нападає на Україну вже сотні років ці сенатори не рахують. Закон зворотної сили не має. Там написано: - "у разі її нападу на Україну".
То до чого тут - "вже"?
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12.01.2022 21:31 Відповісти
Вертолеты, МРАПы, автотехника, артиллерия, минометы, средства связи, приборы ночного видения, боеприпасы, беспилотники, тепловизоры. Отдельно Стингеры, пригодятся, особенно с новыми головками, способными захватывать беспилотники. Возможно пулеметы. Что еще поставляли афганцам?
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12.01.2022 20:41 Відповісти
ну от м 2 я бы не отказался но с логисткой с бк там проблемы а вот системы управления уровня бат рота - да
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12.01.2022 20:44 Відповісти
самолеты
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12.01.2022 20:46 Відповісти
тукано не плох как учебно боевой борт
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12.01.2022 20:48 Відповісти
А какие в Афгане амеры бросили, вытащив только контрол блоки?
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12.01.2022 20:51 Відповісти
так там тукано и были ну и милевские вертушки
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12.01.2022 20:52 Відповісти
"душманы", по-моему, перепродали в Индию.
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12.01.2022 20:52 Відповісти
наврядли- что корпуса и движко
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12.01.2022 20:55 Відповісти
ну да, как некомплект , на запчасти.
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12.01.2022 20:56 Відповісти
...або с выработавши моторесурс можно присобачить блоки управления.
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12.01.2022 20:57 Відповісти
Легкие вертолетики, Тукано и Сессны, легкая стрелковка - это нам мало поможет. А Бредли, кажется, не передавали.
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12.01.2022 21:00 Відповісти
Запомни нам все сгодится, лишь бы путлеровцев уничтожало. Старое оно или новое - главное это оружие, а дареному коню в зубы не смотрят. Если бы мне как запаснику сейчас дали скажем ППШ, МП 41, СГ43, СКС, АКТ-47, АКМ, РПК или СВД с боеприпасами, для хранения в домашних условиях, чтобы всегдабыть готовым к войне (как в Швейцарии)я был бы страшно доволен и не важно старое оно или нет.
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12.01.2022 21:14 Відповісти
А если бы вам дали Сессну, вы бы сели и полетели. А если бы дали М-16 без патронов, то вы бы ей махали как дубинкой? Выделена определенная сумма денег, что лучше взять на нее, винтовки, аналогов которых у нас миллионы на складах, или гаубицы и ПТРК? Это уже военные должны сказать, в чем острее нуждаются.
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12.01.2022 21:23 Відповісти
Если бы у бабушки был член она была бы дедушкой! Пока что никто ничего не даёт… а на Цесне и Туконире я летать не умею, я пехотинец.
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12.01.2022 22:00 Відповісти
... ну, понеслося, джентельмэны, давайте отделять мух от котлэт
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13.01.2022 04:14 Відповісти
Пытались мы сами в пулемёты на Маяке, но видимо кроме болтовни так ничего и не вышло. Хотя их надо много, чтобы потом с Максимами не позорится и вообще пулемётное дело ставить на новый уровень. Но у нас пока одна демагогия, отдельные энтузиасты и пресловутые "стандарты" НАТО без уточнения
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12.01.2022 21:24 Відповісти
Больше 200 ед. они выпустили. Браунинги допустим, получим, а боеприпасы? Хотя миллионов 5 штук нужно. Для начала.
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12.01.2022 21:37 Відповісти
Давайте думайте побыстрее. Видите какая бешенная неадекватная собака к нам ломится
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12.01.2022 20:41 Відповісти
...это всё понты
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13.01.2022 04:15 Відповісти
ДЫк, амеры Афган бросили, шобы Украину уберечь.
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12.01.2022 20:45 Відповісти
Судячи з того, що щойно з Києва вилетів вантажний літак ВПС США то деякі гостинці вже відвантажили.
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12.01.2022 20:49 Відповісти
Поки що не дали.От коли це все дадуть,тоді буде видно.
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12.01.2022 20:50 Відповісти
С тем уровнем финансового обеспечения ВСУ, который сейчас, к концу каденции косовороточного ********, у нас уже будет некому стрелять из американской гуманитарки - все военные разбегутся от низких зарплат.
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12.01.2022 20:53 Відповісти
благослови, боже, Америку!
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12.01.2022 20:59 Відповісти
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12.01.2022 21:00 Відповісти
в афгані сша витрачали по 250-300 мільйонів баксів в лень.
нам планують по 300 мільйонів в рік.
я щось путаю, чи вони нас мають за недалеких?
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12.01.2022 21:05 Відповісти
заяви ЄС про загрозу ЄС при вторгненні рф в Україну, залишає можливість їм зарізати постачання зброї нам. а сша дає, але в 365 разів меньше чим афгану.
ну хоч ти вссрись, а логіки не бачу.
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12.01.2022 21:09 Відповісти
1000 стингеров и 1000 джавелинов выделенные во временное пользование снимут любое напряжение на любой границе.
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12.01.2022 21:12 Відповісти
зачем оружие если зеля сцыкло со стратегией нестрелять
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12.01.2022 21:20 Відповісти
Зато "духовний континентальний" Мордор торгує війною "недорого".
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12.01.2022 21:34 Відповісти
Це чудово! Тепер від слів до дії!
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12.01.2022 21:27 Відповісти
Бред сивого мерина.... в разі нападу та "допомога" не матиме сенсу, попередити напад кацапів - допомога потрібна.
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12.01.2022 22:12 Відповісти
Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.

Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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12.01.2022 22:42 Відповісти
Дуже гарна новина!
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12.01.2022 23:01 Відповісти
 
 