Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планували використовувати в Афганістані
Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну також передбачає активізацію військової допомоги Києву.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, у поширеному у середу тексті законопроекту наголошується, що "під час 2022 фінансового року США мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не до інших країн і регіонів".
Автори документа вважають, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, вони вимагають "плану передачі України озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані".
Крім того, сенатори вважають за потрібне приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців.
США у серпні минулого року завершили виведення сил з Афганістану та більше не проводять там операцій. Хрест поставлено і на постачанні озброєння афганській армії, оскільки в Кабулі до влади прийшов рух "Талібан", проти якого США та їхні союзники тривалий час вели боротьбу на афганській території.
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Там температурні коливаня більші,ніж в Укрвїні. І зовсім не тропічний клімат.
Доречі ці варіанти "морське" чи "тропик" не по температуру.
Не треба нас захищати , не потрібно нам ваших солдат , дайте нам лише свою зброю . ******* ефективну зброю ,, і якомога більше .
Те що Мордор нападає на Україну вже сотні років ці сенатори не рахують. Закон зворотної сили не має. Там написано: - "у разі її нападу на Україну".
То до чого тут - "вже"?
нам планують по 300 мільйонів в рік.
я щось путаю, чи вони нас мають за недалеких?
ну хоч ти вссрись, а логіки не бачу.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.