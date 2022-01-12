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Новини
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"Без цензури наживо": Росія дестабілізує Україну, Казахстан упав, Що полюбляє Зе, Угар.ru. ВIДЕО

Як Росія дестабілізує Україну? Що відбувається з Казахстаном? Як почувається президент Зеленський? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" аналізують ключові новини й тенденції.

Стрім - 12 січня о 20:45 на Цензор.НЕТ.

🔴 Росія обговорила з НАТО "ультиматум Путіна" щодо України.

Наразі головний підсумок - НАТО і Росія почали розмовляти і домовились далі продовжувати переговори.

🔴 Казахстан – 2022

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що війська очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку почнуть залишати його країну 13 січня.

🔴 Що полюбляє Зеленський?

Володимир Зеленський вийшов із новорічних святкувань і записав дивне відео, яке викликало зливу жартів у соцмережах. Тож і ми пожартуємо.

🔴 Вата палає

Ваша улюблена рубрика із добірним трешем з-за поребрика.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+6
зе-физиономия опухла от возлияний и скумбрии по 8 грн. - скоро в смартфон не влезет.
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12.01.2022 20:58
+3
Дешеві відосики потерпілого , сильно дратують і негативно впливають
на нервову систему людей , на жаль не всіх 😠
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12.01.2022 20:50
+3
Пора лозунг «Старик, уходи!» переделать у Нас в «Уходи, идиот!». (с)
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12.01.2022 21:10
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Дешеві відосики потерпілого , сильно дратують і негативно впливають
на нервову систему людей , на жаль не всіх 😠
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12.01.2022 20:50 Відповісти
зе-физиономия опухла от возлияний и скумбрии по 8 грн. - скоро в смартфон не влезет.
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12.01.2022 20:58 Відповісти
Потрібно більші смартфони
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13.01.2022 12:43 Відповісти
это его дЕрьмак дубасит,.. возможно и ногами .. поэтому опух Лапух
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13.01.2022 16:10 Відповісти
"бъёт значит любитъ"(с) - коцабская народная присказка.
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13.01.2022 20:54 Відповісти
Пора лозунг «Старик, уходи!» переделать у Нас в «Уходи, идиот!». (с)
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12.01.2022 21:10 Відповісти
...Я часто згадую того хлопчика з відірваною рукою й вибитим оком, якого однокурсники привели в лікарню 19 лютого 2014-го, в розпалі терору, коли там оперували нашого товариша, підстреленого вночі "кулею на кабана". І от що подумалось. У багатьох із нас є такий "знайомий знайомих", кого тоді на Майдані - побили, покалічили, поранили, хтось оклигав, комусь лишилася пам'ятка на всеньке життя, війна на Донбасі якось те все заслонила, - і згадуєм ми про них усіх нараз тільки на річницю розстрілів. А варт було б запровадити - якийсь окремий День Подяки: не на те, щоб поминати, а щоб сказати "Дякую!" кожному з тих, перед чиєю впертістю тоді мусили звалити з Києва (а потім - і з Харкова, і з Запоріжжя, і з Одеси...) частини військ "специальных операций ВВС РФ". Це не була виграна війна, авжеж. Але це точно була виграна битва - поки що одна така в цій ох же якій падлючій новій світовій війні...

Так, нам випав у ній передній край. І виборче "Чорне дзеркало", розігране в реалі, і "шоу-уряди", виграні "по телевізору", - все це теж уперше в "цифрову добу" падає саме на наші плечі: ми - фронтир, "Боже грище" (дивіться розмову Дарини з Вадимом у "Музеї покинутих секретів")... І нема на те ради: така доля, така місія. А з долею не жартують, тут, як казали наші предки - або пан, або пропав. - https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 22:17 Відповісти
Россия дестабилизирует Украину руками украинских институтов на самом высоком уровне, удивительное дело
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12.01.2022 22:43 Відповісти
Будкевич-безцензурник! Зеля-нацюцюрник!
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12.01.2022 23:51 Відповісти
 
 