"Без цензури наживо": Росія дестабілізує Україну, Казахстан упав, Що полюбляє Зе, Угар.ru. ВIДЕО

Як Росія дестабілізує Україну? Що відбувається з Казахстаном? Як почувається президент Зеленський? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" аналізують ключові новини й тенденції.

Стрім - 12 січня о 20:45 на Цензор.НЕТ.

🔴 Росія обговорила з НАТО "ультиматум Путіна" щодо України.

Наразі головний підсумок - НАТО і Росія почали розмовляти і домовились далі продовжувати переговори.

🔴 Казахстан – 2022

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що війська очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку почнуть залишати його країну 13 січня.

🔴 Що полюбляє Зеленський?

Володимир Зеленський вийшов із новорічних святкувань і записав дивне відео, яке викликало зливу жартів у соцмережах. Тож і ми пожартуємо.

🔴 Вата палає

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