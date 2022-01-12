"Без цензури наживо": Росія дестабілізує Україну, Казахстан упав, Що полюбляє Зе, Угар.ru. ВIДЕО
Як Росія дестабілізує Україну? Що відбувається з Казахстаном? Як почувається президент Зеленський? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" аналізують ключові новини й тенденції.
Стрім - 12 січня о 20:45 на Цензор.НЕТ.
🔴 Росія обговорила з НАТО "ультиматум Путіна" щодо України.
Наразі головний підсумок - НАТО і Росія почали розмовляти і домовились далі продовжувати переговори.
🔴 Казахстан – 2022
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що війська очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку почнуть залишати його країну 13 січня.
🔴 Що полюбляє Зеленський?
Володимир Зеленський вийшов із новорічних святкувань і записав дивне відео, яке викликало зливу жартів у соцмережах. Тож і ми пожартуємо.
🔴 Вата палає
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на нервову систему людей , на жаль не всіх 😠
Так, нам випав у ній передній край. І виборче "Чорне дзеркало", розігране в реалі, і "шоу-уряди", виграні "по телевізору", - все це теж уперше в "цифрову добу" падає саме на наші плечі: ми - фронтир, "Боже грище" (дивіться розмову Дарини з Вадимом у "Музеї покинутих секретів")... І нема на те ради: така доля, така місія. А з долею не жартують, тут, як казали наші предки - або пан, або пропав. - https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri