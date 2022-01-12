Україні та Грузії треба певний час, щоб увійти до НАТО, – заступниця держсекретаря США Шерман
Україна і Грузія потребують "певного часу" для того, щоби досягти стандартів НАТО та бути готовими приєднатися до нього.
Про це заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман за результатами засідання Ради НАТО-Росія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми (НАТО – ред.) відкриті для всіх, і, звісно, Україна – одна із тих країн, яка дуже хоче стати членом, і вони перебувають у процесі. Це потребує певного часу, й попереду ще багато роботи для того, щоби досягти високих стандартів НАТО", - зауважила Шерман.
Перша заступниця держсекретаря США, яка очолювала американську делегацію на переговорах із російськими представниками в Женеві й Брюсселі, також зауважила, що те саме стосується і Грузії.
Топ коментарі
+11 Віталій Павлов
показати весь коментар12.01.2022 20:45
+8 Vitia Ma
показати весь коментар12.01.2022 20:48
+7 Diogen Gdl
показати весь коментар12.01.2022 20:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тимошенко
Порошенко
Голосовал только в первом туре за Кошулинского
Ты, рашотроллик, хочешь сам про себя сказать что ты дебилик?
И специально для Вас эксклюзив из Пскова:
https://www.youtube.com/watch?v=uD_LXWZKL1s
План пдч.
Сьогодні в НАТО є члени, які проти вступу України в НАТО.
Наприклад, Угорщина, відносини з якою зіпсовані. А вона має повне право блокувати вступ України в НАТО.
Тому треба працювати з цією країною, вирішувати питання. Залучати до цього ті країни-члени НАТО, які є прихильними до євроатлантичного майбутнього України. Можливо також, що хтось в керівництві Угорщини є прихильником угорського націоналізму і
виконує вказівки з Москвине вважає присутність України в НАТО такою, яка відповідає інтересам Росії. Тоді треба таких людей знаходити, постійно проводити з ними дискусії, щоб їх істинне лице було видно їх виборцям. І союзникам. Щоб з ними проводили роботу.
На жаль, складається враження, що подібні надважливі питання випали з поля зору органів безпеки та зовнішньополітичного відомства України на третій план.
Это было пожалуй единственным дельным начинанием Зели. Но украинская громада, не разобравшись в вопросе, облила Зелю дерьмом, вопя что он хочет дескать уйти под Китай. Детский сад, чесслово...
Сколько нужно?