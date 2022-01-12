Україні та Грузії треба певний час, щоб увійти до НАТО, – заступниця держсекретаря США Шерман

Україна і Грузія потребують "певного часу" для того, щоби досягти стандартів НАТО та бути готовими приєднатися до нього.

Про це заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман за результатами засідання Ради НАТО-Росія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (НАТО – ред.) відкриті для всіх, і, звісно, Україна – одна із тих країн, яка дуже хоче стати членом, і вони перебувають у процесі. Це потребує певного часу, й попереду ще багато роботи для того, щоби досягти високих стандартів НАТО", - зауважила Шерман.

Перша заступниця держсекретаря США, яка очолювала американську делегацію на переговорах із російськими представниками в Женеві й Брюсселі, також зауважила, що те саме стосується і Грузії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ