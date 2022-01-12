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Україні та Грузії треба певний час, щоб увійти до НАТО, – заступниця держсекретаря США Шерман

Україні та Грузії треба певний час, щоб увійти до НАТО, – заступниця держсекретаря США Шерман

Україна і Грузія потребують "певного часу" для того, щоби досягти стандартів НАТО та бути готовими приєднатися до нього.

Про це заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман за результатами засідання Ради НАТО-Росія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (НАТО – ред.) відкриті для всіх, і, звісно, Україна – одна із тих країн, яка дуже хоче стати членом, і вони перебувають у процесі. Це потребує певного часу, й попереду ще багато роботи для того, щоби досягти високих стандартів НАТО", - зауважила Шерман.

Перша заступниця держсекретаря США, яка очолювала американську делегацію на переговорах із російськими представниками в Женеві й Брюсселі, також зауважила, що те саме стосується і Грузії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6446) членство в НАТО (1720) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+11
Не хочуть в НАТО мати справу з ЗЕшмарклею,не хочуть. Україна обов'язково буде в союзі,але,на жаль,не при при напівшостому президенту-головнокомандувачу.
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12.01.2022 20:45
+8
Не мало країн потрапили в НАТО з не меньшою корупцією і з в десятки разів гіршою армією! Про що лепече ця панянка?
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12.01.2022 20:48
+7
Так дали бы конкретный план.
План пдч.
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12.01.2022 20:46
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12.01.2022 20:41 Відповісти
Натяк Гундосику що треба робити реформи. Але воно натяків не розуміє. Йому треба "по-простому" - по криворагульськи.
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12.01.2022 20:52 Відповісти
Не хочуть в НАТО мати справу з ЗЕшмарклею,не хочуть. Україна обов'язково буде в союзі,але,на жаль,не при при напівшостому президенту-головнокомандувачу.
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12.01.2022 20:45 Відповісти
Что при Юще, что при Петруччо, что при клоуне НАТО только трепет языком. Оно, на клоуна все беды не свалишь, и это при том, что он натворил много всякого говна.
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12.01.2022 21:00 Відповісти
А на клована и не надо все беды валить. Рябов, за кого голосовал ТЫ лично?
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12.01.2022 21:27 Відповісти
Ющенко

Тимошенко

Порошенко

Голосовал только в первом туре за Кошулинского
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12.01.2022 21:30 Відповісти
Что при Юще, что при Петруччо
Ты, рашотроллик, хочешь сам про себя сказать что ты дебилик?
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12.01.2022 21:33 Відповісти
Если я за них голосовал, это ещё не означает, что я их уважаю. Выбор был по принципу, что голосовал не за, а против опонента.
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12.01.2022 21:36 Відповісти
Ваше "против" выглядит немного по-дебильному. Не находите в Вашем выборе сходство похода в магазин за сливочным маслом, а вместо этого купили такую полезную скумбрию по 8 грн.?
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12.01.2022 21:40 Відповісти
Абсолютно не нахожу. Даже больше скажу, что если опять ситуация повторится т.е. Зеленский с Порошенко будут во втором туре, то опять на выборы не пойду.
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12.01.2022 21:44 Відповісти
Так и не обсуждайте тут действия политиков потому что Вы потеряли это право не ходя на выборы.
И специально для Вас эксклюзив из Пскова:
https://www.youtube.com/watch?v=uD_LXWZKL1s
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12.01.2022 22:07 Відповісти
Так дали бы конкретный план.
План пдч.
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12.01.2022 20:46 Відповісти
Не мало країн потрапили в НАТО з не меньшою корупцією і з в десятки разів гіршою армією! Про що лепече ця панянка?
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12.01.2022 20:48 Відповісти
Какие например?
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12.01.2022 20:58 Відповісти
Почитайте за яких умов Португалія стала членом НАТО. Хто там правив. І Португалії точно не загрожував ссср. Можу наводити ще приклади. Але Ви поцікавтеся самі.
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12.01.2022 21:04 Відповісти
Болгария, Румыния, Италия, Северная Македония. У Боснии и Герцоговины давным давно ПДЧ.
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12.01.2022 21:13 Відповісти
Ещё Албанию, члена НАТО забыл.
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12.01.2022 21:20 Відповісти
Болгарія, Греція, Албанія, Македонія
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12.01.2022 21:28 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1481335541731930115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Акт войны. 7 января стратегический подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Норвегией и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане поврежден и выведен из строя. В Лондоне заявили, что это акт войны. Подозрение пало на русские подводные лодки
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12.01.2022 20:48 Відповісти
ну а кто же ещё
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12.01.2022 21:23 Відповісти
Пока не сдохнет *****, так бы сразу и сказала
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12.01.2022 20:50 Відповісти
в Казахстане ***** пробовало провести тот же сценарий что и с Лукашенко - коряво вышло, и с каждым разом все хуже - видно пора недомерка на утилизацию - испортился совсем....
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12.01.2022 20:58 Відповісти
тогда не ждите и сами предложите, уже сейчас, шведам и суоми присоединится. они не против, соответствуют сегодня всем его стандартам. порадуете и парашеньку ))
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12.01.2022 21:04 Відповісти
Почалося. А я попереджав, що вони хочуть на вимогу росії відсунути вступ України до НАТО років на 20-30.
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12.01.2022 21:05 Відповісти
Це не вони хочуть щось від нас кудись відсунути, це наш "мудрий нарід" обрав собі клована-олігархічну, прокацапську маріонетку, котра геть дискредитувала за 2.5 роки нашу Державу, навіть в очах нашого стратегічного партнера - США... Бо всі, окрім зеленого лохторату, бачать, що ворогам України та США, з самої ОПи, зливаються спецоперації української розвідки, всі бачать, що зелений обдолбиш оточив себе агентами впливу московської орди. Питання - хто при такому "бекграунді" надасть Україні хоча б ПДЧ, я вже не кажу про вступ в НАТО. Ось вам яскравий приклад абсолютної недовіри до українців завдяки зусиллям антиукраїнської ЗЕленої паторочі - Уряд США присить українського підприємця Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. Уряд посилається на міркування національної безпеки. Про це пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-29/firefly-owner-max-polyakov-to-sell-stake-in-rocket-startup Bloomberg . Докладніше тут: https://umn.ua/news/6282 Питання дуже просте - чому американці не вимагали продати частку Полякова в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. за часів Порошенка??? Да тому що тоді Україна, на рівні керівництва держави, керівництва розвідки, була справді партнером для Заходу, та, зокрема для США... А ЗЕлений виродок все це обнулив та дискредитував, на догоду своїм москальським друзякам ...
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12.01.2022 22:01 Відповісти
Так, все так, але трішечки не так.
Сьогодні в НАТО є члени, які проти вступу України в НАТО.
Наприклад, Угорщина, відносини з якою зіпсовані. А вона має повне право блокувати вступ України в НАТО.
Тому треба працювати з цією країною, вирішувати питання. Залучати до цього ті країни-члени НАТО, які є прихильними до євроатлантичного майбутнього України. Можливо також, що хтось в керівництві Угорщини є прихильником угорського націоналізму і виконує вказівки з Москви не вважає присутність України в НАТО такою, яка відповідає інтересам Росії. Тоді треба таких людей знаходити, постійно проводити з ними дискусії, щоб їх істинне лице було видно їх виборцям. І союзникам. Щоб з ними проводили роботу.
На жаль, складається враження, що подібні надважливі питання випали з поля зору органів безпеки та зовнішньополітичного відомства України на третій план.
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12.01.2022 21:50 Відповісти
Венгры вообще в НАТО играют роль диверсантов-саботажников - продались России и Китаю, что идет в разрез с интересами большинства членов НАТО, особенно США. Так что венграм надо особо не выеживаться, как бы так не вышло, что Украина войдет в НАТО вместо них...
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12.01.2022 22:46 Відповісти
Ага, операция под названием Морковка на Удочке продолжается. Уже больше 30 лет. Одни заявления, больше ничего. А в это время умиротворяют Пуйло и его бензоколонку, финансируя через нефтегаз все его войны. Дичь вроде Албании, да и Болгарию, приняли без звука, а Украина, видите ли, не готова. Ну-ну...
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12.01.2022 21:51 Відповісти
А чего бы не завтра принять Украину в НАТО? Решили путлера не сердить и умиротворять? Ну так скажите об этом честно и не надо лицемерить и врать… Гарант, давай выступай с заявок - или в ЕС и в НАТО, либо идут все на йух (путлер впереди) мелкими шагами…начинаем строить свою Швейцарию
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12.01.2022 22:25 Відповісти
Ну Зеля же попробовал выступать с позиции (типа) силы недавно: заявил что если Запад нас не хочет, то мы можем и с Китаем договориться. Понятное дело что имелось в виду подтолкнуть Запад к кооптации Украины, к более активной интеграции, давая понять что Украинский ресурс может и послужить кому-то другому.

Это было пожалуй единственным дельным начинанием Зели. Но украинская громада, не разобравшись в вопросе, облила Зелю дерьмом, вопя что он хочет дескать уйти под Китай. Детский сад, чесслово...
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12.01.2022 22:35 Відповісти
А его теперь все время будут дерьмом обливать разве это непонятно? Не надо было фигню творить и вообще скромнее быть надо! Хотя сейчас это уже ни к чему иего не спасёт!
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12.01.2022 22:48 Відповісти
Наивный народ, надейся и жди.
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13.01.2022 07:53 Відповісти
30 лет - мало.
Сколько нужно?
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13.01.2022 09:34 Відповісти
О! Новая замануха от пиндосской Сушёной Селедки Шерман. "Определённое время" - это сколько? Минут десять, секунд сорок? Или 375 лет? Если "время" действительно "определённое", то оно определено конкретным числом единиц времени, которое пора бы и озвучить. Но есть ещё и игра слов для лохопедин и лохмандеев ("леди и джентельмены" в понимании пиндосов применительно к украинцам) совершенно неопределённое (вплоть до бесконечности) "определённое время". Вот на что это похоже?
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13.01.2022 09:49 Відповісти
Шерман совершенно права: и Украине, и Грузии необходимо сменить руководство на независимых от олигархов и российской агентуры политиков - и процесс пойдёт
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13.01.2022 10:04 Відповісти
 
 