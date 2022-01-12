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Семенченко пропонує створити петицію про те, щоб випустити з в’язниць всіх ветеранів

Семенченко пропонує створити петицію про те, щоб випустити з в’язниць всіх ветеранів

Підозрюваний у створенні незаконного збройного формування та тероризмі екснардеп та колишній командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко твердить, що в Україні тисячі політв’язнів, які раніше боронили країну. Він пропонує створити петицію, яка дозволила би їм вийти з тюрем та захищати Україну.

Про це Семенченко пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні - День українського політв’язня. І називає перенесення засідання суду, на якому мали розглянути апеляцію на його запобіжний захід, "привітанням від Офісу Генерального прокурора та ОП".

"Я багато писав про тисячі добровольців та військових, які перебувають зараз за гратами і багато цікавився тим, як там справи у наших білоруських "колег" - ув’язнених режимом Лукашенка. І виявилось, що ті люди, які конфіденційно співпрацювали з українською розвідкою і допомагали не лише своєму народу в боротьбі з режимом Лукашенка, а й Україні в забезпечені безпеки у випадку вторгнення Росії через Білорусь, вже отримали по 20 років ув’язнення за "терроризм"", - пише Семенченко.

Читайте: Семенченко впевнений, що його триматимуть під вартою, доки він чи його побратими не зламаються: Нехитра схема повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі

На його думку, захисники України "гниють у в’язницях", поки "купа "ліберальних" казкарів піариться в соцмережах та розповідає довірливим слухачам, як вони захищатимуть Київ у лавах тероборони".

"У зв'язку з цим підтримую ідею петиції з вимогою змінити запобіжний захід усім ветеранам у всіх в'язницях і дати їм можливість захищати Україну. Тих, у кого вироки або домашні арешти - так само", - написав він.

За словами Семенченка, за ґратами зараз перебуває "значна частина тих, хто реально воював".

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"Ну і краще випустити декілька % тих, хто реально порушив закон, ніж маринувати тут всі 100% тих, хто реально хоче та вміє захищати власну країну. За що в принципі тут і сидять", - додав він.

Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.

Автор: 

ветерани (1069) в’язні (334) петиція (320) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+19
Гришин запел ..... слил тебя бородатый бабушка слил
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12.01.2022 20:50
+14
ага в задницу раненый не раз воевода с него за генрала ичкерии спросить можно как он слил его выход кацапам
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12.01.2022 20:54
+9
Є у мене цікава "здогадочка" - йому цю ідею "д"Єрмак" підказав! Організують цю "петицію" обов"язково! І "Блазень" її обов"язково розгляне! І виконає! Не вірите?
А тепер: "Картина маслом" - і все стане зрозуміло! Просто "раненому в жопу" запропонували зіграть роль "керенских птенцов" (КЕренському після Лютневої революції запропонували випустить з тюрем "кримінальників" і коли почнеться вакханалія грабунків та грабежів ввести в Росії "надзвичайний стан" і встановить диктатуру яку будуть вітать народні маси Не вийшло - більшовики завадили Потім це саме хотів зробить Берія після смерті Сталіна ("Холодне літо 53-го" - саме про це) - не встиг (розстріляли) НЕдавно такий самий "фінт" розіграли в Казахстані - ще не зрозуміло - вдалося це чи ні Побачимо чим закінчиться
І от цей самий "фінт" "д"Єрмак" планує і в Україні І "Вжопуранєтий" повинен буде це паскудство організувать і направлять! (Бо на "нацжон" надії нема - вони "аваковські" а "Д"Єрмак з ним "розісрався")
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12.01.2022 21:10
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А він де воював?
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12.01.2022 20:47 Відповісти
За Украину воевал. Сначала с оружием в руках, затем организовал Блокаду в 2016, чтобы прекратить торговлю на крови барыжную!
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12.01.2022 20:52 Відповісти
ага в задницу раненый не раз воевода с него за генрала ичкерии спросить можно как он слил его выход кацапам
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12.01.2022 20:54 Відповісти
Фантазии порохоботов основаны на реальных фактах, или как обычно, как и то, что Порошенко за свои деньги построил ПВО Киеву?
Ылита умеет ссылки создавать на форуме?
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12.01.2022 21:17 Відповісти
Тебе ссылок, зебиленыш? Лови
https://litsa.com.ua/22250/ Семен Семенченко: от обычного мошенника до живой легенды | Лица
https://www.svoboda.org/a/27609311.html Герой-депутат или мошенник и шпион?
https://incident.obozrevatel.com/crime/trus-aferist-vor-vsplyili-novyie-dokazatelstva-prestuplenij-semenchenko.htm Трус, аферист, вор: всплыли новые доказательства преступлений Семенченко
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s Как бандит Костя Гришин по кличке "Капитан" стал Семеном Семенченко. - YouTube
http://ukr.lb.ua/news/2017/02/15/358767_blokada_donbasu_milna_bulbashka_i.html Блокада Донбасу - мильна бульбашка і майданчик для піару, - один із командирів "Азова" - портал новин LB.ua
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13.01.2022 00:59 Відповісти
Сосунок, ты про генерала ичкерри грозился написать что то!
Не сьезжай с темы, трепло.
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13.01.2022 10:48 Відповісти
обсосик иванов, где я тебе что-то обещала? Трепло!
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14.01.2022 00:12 Відповісти
тепер все краще, по зеледебільніше
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12.01.2022 21:05 Відповісти
Гришин лично НИКОГДА не воевал)))
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13.01.2022 00:48 Відповісти
сказал диванный вояка.
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13.01.2022 10:49 Відповісти
Иванофф а ты таки прокацапское отродье, раз давишь педаль за бывшего севастополтского курсанта и преступника Гришина. Зачем мегавоин Гришин-Семенченко, кинувший под танк "Донбасс" в Илловайске, устанавливал спутниковые антены в Донецке в 2912-2013 годах?
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13.01.2022 06:56 Відповісти
Это он ПВО Киева, что лично строил Барыга , обеспечивал дальними радиолокационнами данными.
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13.01.2022 10:50 Відповісти
Гришин запел ..... слил тебя бородатый бабушка слил
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12.01.2022 20:50 Відповісти
я так розумію із в'язниці пропонує
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12.01.2022 20:51 Відповісти
Семене. велика подяка за твої заслуги та за те що боронив Україну.
велика подяка справжнім патріотам.
я частково підтримую твоє бажання але не 100%
ВР вже раз клюнула на патріотичний виклик та проголосувала за закон Савченко.
вся грошовита гниль відкупилася, отримавши мінімальні сроки і ті відбула в сізо, тим самим уникнувши покарання за злочини.
ти сам знаєш, що багато злочинців тікали в АТО і не через патріотизм а що б уникнути покарання та мати імунітет. вони воювали, повернулись але залишились злочинцями, та продовжували робити свої грязні справи.
я підтримую тебе і всіх хлопців але "ВСІХ" це занадто.
приклад: Саша Белий, бандит. якби менти не замочили, він теж був би в АТО 100%
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12.01.2022 20:59 Відповісти
З цієї логіки мусора які вбили Сашка не бандити, і зе, і єрмак добрі діди морози. І підтвержує це що вони не втекли в АТО.
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13.01.2022 07:33 Відповісти
логіка в тебе не правильна
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13.01.2022 09:00 Відповісти
Семен, прндлагаю другую петицию - те из ветеранов, у кого нет мозгов в голове и кто глориз за Примата, должны сидеть, ощущая любовь и заботу "величайшеголидерасовременнойполитики". Не, не понравится?
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12.01.2022 20:59 Відповісти
Є у мене цікава "здогадочка" - йому цю ідею "д"Єрмак" підказав! Організують цю "петицію" обов"язково! І "Блазень" її обов"язково розгляне! І виконає! Не вірите?
А тепер: "Картина маслом" - і все стане зрозуміло! Просто "раненому в жопу" запропонували зіграть роль "керенских птенцов" (КЕренському після Лютневої революції запропонували випустить з тюрем "кримінальників" і коли почнеться вакханалія грабунків та грабежів ввести в Росії "надзвичайний стан" і встановить диктатуру яку будуть вітать народні маси Не вийшло - більшовики завадили Потім це саме хотів зробить Берія після смерті Сталіна ("Холодне літо 53-го" - саме про це) - не встиг (розстріляли) НЕдавно такий самий "фінт" розіграли в Казахстані - ще не зрозуміло - вдалося це чи ні Побачимо чим закінчиться
І от цей самий "фінт" "д"Єрмак" планує і в Україні І "Вжопуранєтий" повинен буде це паскудство організувать і направлять! (Бо на "нацжон" надії нема - вони "аваковські" а "Д"Єрмак з ним "розісрався")
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12.01.2022 21:10 Відповісти
Константин Игоревич Гришин - сиди и не вякай вЯликий воин)))
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12.01.2022 21:21 Відповісти
Треба с тобою на пару посадити твого шефа Садового, такий самий придурок, лизав зад зеДебілу.
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12.01.2022 21:37 Відповісти
Семене , моя тобі пошана , не зважай на брехню чорноротих писак .
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12.01.2022 21:41 Відповісти
Правда покрита мороком.
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12.01.2022 21:46 Відповісти
Сколько же говна повсплывало на благородных порывах украинского народа сменить прогнившую власть и защитить свою страну!
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12.01.2022 21:49 Відповісти
І тих, що Порошенко засадив?
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12.01.2022 22:48 Відповісти
И ветеринаров тоже!
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12.01.2022 23:29 Відповісти
Да, эти люди нас защищали, а Парашенко со страха хотел от них избавится. ЗЕк тоже. Трусы и убийцы. Чего Иловайск стоит.
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13.01.2022 02:13 Відповісти
Ал что за идиотизм....Ветеран не значит Ангел...есть среди них и паскудники есть и Котики...Статус ветерана это однозначно повод для смягчения приговора....но никак не индульгенция. А то будут у нас "Савченки" бегать по каналам Медведчука и совершать подготовку к Теракту а им за это ничего....а постой те....Оно так и есть!
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13.01.2022 02:17 Відповісти
Тип в балаклаве реши под шумок и за компанию смыться из тюрьмы.
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13.01.2022 07:56 Відповісти
За те що захищали Україну - велика подяка. І Грішину велика подяка. А за те що займались хто бандитизмом, чи ще якими темними ділами - ті повинні відсидіти свої строки.
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13.01.2022 08:15 Відповісти
Хуjловська наволоч аж зі шкіри пнеться, обгавкуючи Семенченка та інших ветеранів.
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14.01.2022 11:27 Відповісти
сам ти хуjловська наволоч, як i твiй семенченко--бенина подстилка!
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15.01.2022 01:17 Відповісти
Воистину -МУДРО..Сейчас эти боевые ребята ,ветераны 2014-15 годов ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ.. на фронте..с их опытом и мужеством.Абсурд их в тюрьме держать,когда и украинские военные ряды нужно пополнять…
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02.03.2022 18:48 Відповісти
 
 