Семенченко пропонує створити петицію про те, щоб випустити з в’язниць всіх ветеранів

Підозрюваний у створенні незаконного збройного формування та тероризмі екснардеп та колишній командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко твердить, що в Україні тисячі політв’язнів, які раніше боронили країну. Він пропонує створити петицію, яка дозволила би їм вийти з тюрем та захищати Україну.

Про це Семенченко пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні - День українського політв’язня. І називає перенесення засідання суду, на якому мали розглянути апеляцію на його запобіжний захід, "привітанням від Офісу Генерального прокурора та ОП".

"Я багато писав про тисячі добровольців та військових, які перебувають зараз за гратами і багато цікавився тим, як там справи у наших білоруських "колег" - ув’язнених режимом Лукашенка. І виявилось, що ті люди, які конфіденційно співпрацювали з українською розвідкою і допомагали не лише своєму народу в боротьбі з режимом Лукашенка, а й Україні в забезпечені безпеки у випадку вторгнення Росії через Білорусь, вже отримали по 20 років ув’язнення за "терроризм"", - пише Семенченко.

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На його думку, захисники України "гниють у в’язницях", поки "купа "ліберальних" казкарів піариться в соцмережах та розповідає довірливим слухачам, як вони захищатимуть Київ у лавах тероборони".

"У зв'язку з цим підтримую ідею петиції з вимогою змінити запобіжний захід усім ветеранам у всіх в'язницях і дати їм можливість захищати Україну. Тих, у кого вироки або домашні арешти - так само", - написав він.

За словами Семенченка, за ґратами зараз перебуває "значна частина тих, хто реально воював".

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"Ну і краще випустити декілька % тих, хто реально порушив закон, ніж маринувати тут всі 100% тих, хто реально хоче та вміє захищати власну країну. За що в принципі тут і сидять", - додав він.

Нагадаємо, 24 березня 2021 року агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.